TEST Porsche Macan S 2.9 V6 (280 kW): Chcete sportovat s SUV? Kupte si tohle

Radosti Skvělé jízdní vlastnosti Zpracování Řidičská pozice Starosti Vysoká spotřeba Některé detaily v interiéru 8 /10 Na Porsche Macan III jsem se jel podívat ještě pod embargem do Stuttgartu. Přesně o tři měsíce později už dostávám do ruky klíče od pražského prodejce. Je to verze Macan S s šestiválcem pokrytá do nové barvy Papaya, která z malého SUV dělá v dnešních barvách podzimu takřka neviditelné auto. Jaké to bylo s ním pár dní žít? Už není moc času Už jsme si řekli, že Porsche Macan III není nic jiného, než updatovaná předchozí verze. Žádné velké změny a žádná zástavba elektrického pohonu se tedy nekonají. Elektrická varianta ale skutečně bude, jen se představí příští rok a oba dva modely tak budou na trhu současně. O osudu jednoho z nich ale nakonec nebudou rozhodovat prodeje, ale emise. Na představení v červenci mi totiž bylo řečeno, že Porsche uvidí, jak se budou prodeje vyvíjet a podle toho s modely naloží. Ze zářijového rozhovoru pro Autocar s vedoucím produktové řady Porsche Sebastianem Staigerem ale vyplývá, že spalovací Porsche Macan pravděpodobně zanikne v roce 2024. A to i přestože jde o druhý nejprodávanější model Porsche. Porsche finišuje s vývojem 718 Cayman GT4 RS. Na Nordschleife zajelo fantastický čas Důvodem k tomuto rozhodnutí je nadcházející emisní norma Euro 7. Dá se ale předpokládat, že prodeje elektrické varianty nebudou nijak zaostávat. První elektrické Porsche, čtyřdveřový Taycan, je na našem trhu v prodejích v těsném závěsu za macanem. Za prvních deset měsíců tohoto roku si ho koupilo 37 zákazníků, zatímco macan zajímal jen o jednoho více. Instagram filtr Nový macan vypadá na první pohled totožně jako předchozí verze. A vlastně tak vypadá i na druhý pohled. Liší se jen detaily. Přední nárazník je jemnější s méně průduchy, lišta doplňkových světel se posunula o kousek výš, kola jsou u základní verze o palec větší a zadní nárazník je více protažený nahoru. Celkově vzato je to původní macan s jemným instagramovým filtrem. Který veterán nejvíc září na Instagramu? Ukazuje se, že cena moc nehraje roli Tedy nic zásadního, ale poršisté si hned všimnou, co je jinak. Novinkou jsou také světlomety Porsche Dynamic Light System ve standardní výbavě, tedy s vykrýváním protijedoucích aut v dálkovém režimu. Tady mám výtku, protože automatická dálková světla mají lehké zpoždění. Všimnete si toho třeba za vesnicí, kde systému dojde třeba až po pár sekundách, že může pustit dálkové. Zhasínání je na tom naštěstí lépe a ani jednou se mi nestalo, že by mě kdokoliv probliknul. I tak ale bylo vidět, že systém často čeká až do poslední chvíle. Třeba u Audi či BMW jsou tyto funkce pohotovější. Nejmenší problém jsem ale neměl ani loni s Porsche Panamera. Co na tom, že šlo o auto za skoro pět milionů korun. Vrcholné Porsche Panamera přijíždí: Turbo S E-Hybrid má rovných 700 koní a 870 N.m! Nových je u Porsche Macan i několik laků. Třeba variantu GTS si můžete pokrýt do zelené Python. Testovaná varianta byla pokrytá do nové oranžové metalízy Papaya, za kterou se připlácí 27.110 Kč. Jen pro zajímavost uvedu, že si stejný lak můžete připlatit i do modelu Panamera, ovšem pouze jako speciální lak za více než sto tisíc korun. Při převzetí už bylo auto na zimních pneumatikách Michelin Pilot Alpin o rozměrech 265/45 R20 vpředu a 295/40 R20 vzadu, které obalovaly kola v designu Macan Sport za 49.460 Kč. Celkově se toho tedy na exteriéru moc nezměnilo, ale jistě osvěžení tu je. Uvnitř se toho už ale změnilo více. Změny na obě strany Z interiéru jsem poněkud rozpolcený, ale začnu pozitivně. Pokud jde o kvalitu zpracování interiéru, tak moc nerozumím negativním emocím, které jsem na internetu zaregistroval. Interiér je zpracovaný výborně a působí bytelně. Tam, kde třeba Audi A6 Allroad nachytám (u nápojáků), Porsche ani nekvíkne. Nic se na dotyk „nepropadá“, máloco lehce vrzne a i při jízdě je stran negativních zvuků klid. Už i Audi A6 Avant může být do zásuvky. Daní za spotřebu pod 2 litry je menší kufr Tvarování předního sedadla, které mělo v našem případě osmnáct různých směrů elektrického nastavení, je bez výhrad. Na poměry malých SUV je řidičská pozice v macanu na špičce. Stačí si jen všimnout, jak moc pomůže pravidelně kulatý volant s malým průměrem a tak akorát tlustým věncem. Tohle ale byla od Porsche sázka na jistotu, protože volant je z modelu 911. Teď už ale pomalu přejdu k výtkám, protože ty budou pro zájemce o auto hlavní. Macan je střední SUV, přesto nemůžete na zadních sedadlech počítat s pořádným prostorem. Ano, stojí na základech Audi Q5 a má rozvor 2807 mm, ale pokud si dám přední sedadlo na sebe, už mi vzadu nezbývá moc místa na kolena. Střecha auta je také poměrně nízko a ještě se svažuje, takže vysoké postavy budou mít hlavně vzadu problém s místem na hlavu. TEST Audi Q5 Sportback 40 TDI quattro: Stylu hodně, válců málo? Ne tak docela Přesuňme se ale dopředu. Porsche se startují otočným ovladačem nalevo od volantu. U macanu chybí a místo něj se do zdířky zasunuje klíč ve tvaru auta. Ať vás ani nenapadne mít na něm přívěšek. To už pak otravný zvuk za jízdy uslyšíte. Trochu nelogické je umístění manuálního režimu převodovky, které vyvoláte malinkým a běžně nepostřehnutelným tlačítkem na volantu. Infotainment je skvělý. Má naprosto parádní rozlišení a kvalitní grafiku. Z nějakého důvodu si ale při zrcadlení rozumí jen s telefony Apple, a i tak neukáže rozhraní CarPlay na celou obrazovku. Samotné ovládání by také mohlo být lepší. Ikony jsou dost malé a trefovat se za nich do jízdy není moc bezpečné. Naštěstí je displej opravdu kvalitní, takže nemá žádné zpoždění. Tohle všechno zvládne vylepšené Mini. Ikona se inspirovala chytrými telefony Klimatizaci v něm naštěstí lovit nemusíte, ta má samostatné kolébkové přepínače na nejvýraznějším novém prvku interiéru, kterým je středový panel známý z modelu Panamera. Samotný panel by mě ale nebavilo udržovat. Vypadá krásně, o tom žádná, a má i haptickou odezvu na jednotlivé úkony, ale po dvou dnech používání je prostě zapatlaný. V přihrádce jsem měl sice pěkný hadřík, ale u předchozí generace s tlačítky jsem ho nepotřeboval. Postěžovat bych si vlastně mohl i na hůře přístupné tlačítko pro varovná světla, které je umístěné před voličem převodovky a pokud máte auto zaparkované, špatně se k němu dostává. Všechno to jsou pro někoho přehlédnutelné detaily, ale dohromady ve mně budí rozpolcenost. TEST BMW 320e Luxury Line (150 kW): Modrý samet aneb Kouzlo specifikace Na druhou stranu má auto i nadále přehledné a krásné budíky, kdy digitální je jen ten vpravo. Můžete si na něm hlídat třeba tlaky pneumatik, teploty provozních kapalin, navigaci či spotřebu. Vždy s krásně čitelným fontem Porsche. Pádla pod volantem jsou opravdu z hliníku a krásně se s nimi manipuluje. No a je tu tlačítko u palubní desky na ovládání jasu přístrojovky. Hurá! Zavazadlový prostor má v základním uspořádání 458 litrů a bohatě postačí na velké nákupy a dokážu si představit, že zvládne i větší dovolenou ve dvou. Tohle Porsche je ale i praktické, takže lze druhou řadu sedadel sklopit a získat tak 1503 litrů prostoru. V další kapitole se ale podíváme na to, jak moc rychle na tu dovolenou vlastně můžete jet.

Všechno je jinak Macan zamíchal s nabídkou motorů. Základem je pořád čtyřválec, i když přepracovaný a nyní s výkonem 265 koní. Měl jsem možnost se s ním projet a s radostí z jízdy se upřímně moc spojovat nedá. Je to spíše motor pro klidné lidi, kteří prostě chtějí auto se znakem Porsche, budou mít nižší spotřebu a při pořízení něco málo ušetří, ale nečekají žádné divadlo. Stovku sice pokoří za 6,4 sekundy a dobře se řídí, ale nemá šťávu. O testované verzi S se to říct nedá. Pohání ji dvakrát přeplňovaný šestiválec o objemu 2,9 litru, který nyní dosahuje výkonu 280 kW (380 koní), což je oproti předchozímu Macanu S zlepšení o 26 koní. Výš než verze S už je pouze GTS. Verzi Turbo v Porsche zrušili a GTS ji nahrazuje. Nabídne ale ten samý výkon jako předchozí Turbo, tedy 324 kW (440 koní). Porsche Macan III má české ceny. Trochu zdražilo, ale umí si to dobře obhájit Motory jsou spárované s dvouspojkovou převodovkou PDK. Automatické řazení i manuální řazení pomocí pádel je bleskové a v manuálním režimu vás auto nechá i zaklepat na omezovač. S plynulostí v provozu není žádný problém, dvouspojka umí být jemná a mimo sportovní režimy nekope. Za studena jsem ale občas zaregistroval mírnou prodlevu na plynový pedál, především při přechodu z režimu R do D. Po nastartování si motor vyštěkne do dvou tisíc otáček a pak se za studena na chvíli ustálí na patnácti stovkách. 380 koní tomuhle autu stačí k akceleraci z 0 na 100 km/h 4,8 sekundy. Pohotovostní hmotnost 2005 kilogramů cítíte vlastně jen při rozjezdu a jakmile se auto rozvalí a chytne tempo, jede opravdu srdnatě. Má velmi dobrou pružnou akceleraci a nepolevuje ani za hranicí 200 km/h. Skoro polovinu nových policejních BMW nepoznáte. Rychlost ale změří dokonale Benzin má ale motor opravdu rád. Pokud budete jezdit jen krátké trasy a nedopřejete si čas od času delší výlet, bude vás děsit spotřeba klidně i přes 16 l/100 km, a to bez dynamické jízdy. Velmi jemným zacházením jsem se dostal na 10,3 l/100 km při cestě dlouhé 60 km po dálnici, kdy jsem držel konstantních 120 km/h. Při dynamické jízdě na palubní počítač radši ani nekoukejte. Já měl po 600 kilometrech spotřebu 14,0 l/100 km. Z toho 100 km bylo ostrých a zbytek běžné cesty do práce (50 % dálnice a 50 % Praha) a víkendové pojížďky. Standardní nádrž pojme jen 60 litrů paliva, příplatek za 75litrovou tak považuji skoro za nutnost. Dojezd mezi tankováním se pak pohybuje mezi 500 až 600 kilometry. Q5, akorát že vůbec Konkurenty pro testované Porsche Macan S jsou BMW X4 M40i a Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC kupé. Audi má v této kategorii model Q5, ale jeho ostrá verze S je aktuálně k mání pouze s motorem TDI. Všechny výše zmíněné vozy jsou SUV střední velikosti se svažující se střechou, šestiválci, pohonem všech kol a cenovkou okolo dvou milionů korun. Porsche Macan stojí na základech první generace Audi Q5, ale sdílí spolu vlastně jen podélné umístění motoru, rozvor a základy zavěšení kol. Vše ostatní je vyvinuté a naladěné za dveřmi továrny Porsche. Jen pro začátek je macan delší, širší a nižší než Q5. Přední kola Porsche Macan jsou zavěšena na dvojitých příčných ramenech a zadní mají víceprvkové zavěšení. Byl zvyklý na kajutu letadlové lodi, tak se přestěhoval do Porsche a objevuje svět Základem byly ocelové pružiny s kapalinovými teleskopickými tlumiči. Nyní je pro verzi S standardem systém aktivním tlumičů PASM s možností třech režimů tuhosti. Kdo ale chce, může si připlatit vzduchové odpružení, k němuž patří i zmíněné aktivní tlumiče. Světlou výšku vozu lze regulovat pomocí tlačítek v interiéru a lze si auto zvednout o 40 mm. Při běžné úrovni činí světlá výška 187 mm. V nastavení pro terén se může Macan S s tímto podvozkem brodit do hloubky 285 mm a zvládne přechodový úhel 18,8 stupně. Jako auto do nepohody tedy taky může podle těchto čísel posloužit, ale jinam než na zablácenou polní cestu s kolejemi od traktoru jsem si s Porsche netroufl. To by mohlo nadělat více škody než celý den na okruhu. Porsche zrenovovalo svůj vítězný závoďák 962 C. Návrat k originálu trval rok a půl Oproti Q5 se Porsche liší i systémem pohonem všech kol. Zatímco Audi používá u svého středního SUV se šestiválcem mechanický samosvorný diferenciál Torsen, Porsche má elektronicky regulovanou vícelamelovou spojku, která připojuje přední nápravu. Při běžných podmínkách je tedy Macan S spíše zadokolkou a rozdělením sil má blízko třeba k systémům od BMW. Sedím ve fakt dobrém autě Je třeba říct, že od vzduchového podvozku v Porsche Macan nemůžete očekávat měkké pohupování jako třeba u Audi A8. Už ve standardním režimu jsou tlumiče velmi akční a rozbitou silnici vám nemaskují. Podvozek je kalibrovaný tak, aby byl hodně tuhý a korespondoval tak se zbytkem auta. Nechce se mi napsat, že je Porsche Macan nepohodlné, ale pokud chcete něco opravdu komfortního, poohlédněte se spíše jinde. Kvality podvozku Porsche Macan jsou v tom, že tohle je SUV, které opravdu moc dobře jezdí, když si to chcete za volantem užít. Ostatně už jen ten volant z 911 úplně vybízí k tomu, abyste se do další zatáčky pořádně opřeli. V kalibraci řízení je Porsche jedním z největších machrů na trhu a ani SUV nemám v tomto případě moc co vytknout. Alpina XD3 a XD4 přijíždí do Česka. Za 2,1 milionu nabízí 394 koní a 800 N.m Ať už okolo středové polohy, či pokud si chcete v zatáčce ještě dotáhnout oblouk, vždy je spojení mezi volantem a koly čitelné a reaguje přesně. Velmi znatelná je také zpětná vazba od předních kol ve sportovních režimu (případně Sport Plus), ve standardním režimu to zas tolik neplatí. Rozdělení hnacích sil ve prospěch zadní nápravy je samozřejmě zábavné. V našem případě byl ale v autě ještě vylepšený systém vektorování točivého momentu mezi zadními koly, který operuje s aktivním diferenciálem. Pokud vyloženě neblbnete, je auto při sportovní jízdě velmi stabilní, případně je nutné dát při vypnuté stabilizaci jen lehké kontra. Vlastně mě nakonec ale ani nepřekvapilo, jak je auto skvěle sladěné jako celek. BMW X3 M a X4 M Competition oficiálně: Alfa Stelvio už jim od semaforu neujede Jde přece o Porsche a to nechce nechat jízdní vlastnosti náhodě u žádného modelu, i když je to střední SUV. I přes rozměry totiž sedíte poměrně nízko, náklony jsou minimální a nízké je i těžiště. Přišlo mi, že Porsche při ladění ani nechtělo nějak maskovat hmotnost. O těch dvou tunách prostě pořád víte, ale jsou hezky u země a poslouchají vaše rozkazy. Kdo si řekne, že SUV Porsche na vzduchovém podvozku bude plout jako vzducholoď, ten se prostě bude šeredně mýlit. I když na to auto nevypadá, je velmi akční. Bezprostředně reaguje na plynový pedál i pokyny volantu a má dost ukecaný podvozek. Při delším cestování po dost špatných cestách vás může dokonce i štvát, že se nechce zcela podvolit a jen tak si plout, ale na sportovní jízdu je sladěné prostě skvěle. Alfa Romeo chce bojovat i proti Mini. Malé B-SUV Brennero je ale stále daleko No a protože jsem neřídil Alfu Romeo Stelvio, na kterou jsem slyšel samou chválu, je tohle pro mě zatím to nejlepší SUV této kategorie, co se týče sportovních jízdních vlastností. To auto je jako ostrý hatchback s nadváhou a s preferovaným pohonem zadních kol. To všechno ale s typickým jízdním podpisem Porsche, který cítíte hlavně na volantu a čitelností podvozku. Všechno tu je. Trochu jiné a zprvu nezvyklé, ale je. Cena Za Porsche Macan S dáte minimálně 1.940.000 Kč. Ve spojení s našimi příplatky, které již tradičně najdete vypsané v poslední kapitole, ale celé auto vyšlo na 2.690.410 Kč. BMW X4 M40i startuje na částce 1.916.200 Kč a zmíněný konkurent od Mercedesu vyjde v základu na 1.817.420 Kč. Porsche tedy cenou nikomu nijak výrazně neutíká.