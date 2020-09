TEST Peugeot e-208 GT 100 kW: Cizelace městského auta pro nadšence

Radosti Komfortní podvozek Příjemné ovládání Atraktivní design Starosti Vysoká cena Vysoká spotřeba Hluk od podvozku 8 /10 Peugeot 208 jsme tu už měli a já z něj tak úplně nadšený nebyl. Jezdil sice dobře a ještě lépe vypadal, ale nedokázal jsem si do něj správně sednout. Třeba instruktoři v autoškole by z něj museli být zcela rozpolcení. Když se třeba já se svými 183 centimetry správně usadím, nevidím pořádně na celou přístrojovou desku. Někdo jiný třeba ale ano, což je ostatně běžná realita při hodnocení peugeoťáckých interiérů i-Cockpit - někomu sednou, jinému ne. Nový Peugeot 208 se vám už vejde i do kapsy. Levný není, ale má krásné detaily Víc než kdy jindy tedy platí, že vám auto musí sednout. A Peugeot 208 očividně sedl i komisi evropského Auta roku, protože francouzský hatchback si odnesl první místo. Nedivím se tomu, auto je to dobré. Má čiperné řízení, snadno se s ním parkuje a vypadá extravagantně, jak by správný Francouz ostatně vypadat měl. Nová doba, nové termíny Výhodou malého auta také je, že za něj automobilka nechce většinou moc peněz. Nový městský Peugeot je hravý, roztomilý a již v základu velmi slušně vybavený. I přesto však začíná na částce 315.000 Kč, což je solidní a konkurenceschopná cena. Na druhou stranu za něj ale můžete dát i 820.000 Kč, nebo v našem případě dokonce 905.000 Kč. Tato velmi vysoká cena (mezi malými auty) patří elektrické variantě, která se představila souběžně se standardním modelem. Za své peníze dostanete 50kWh baterii pod zadními sedadly a elektromotor o výkonu 100 kW (136 koní) pod přední kapotou. Samotný akumulátor slibuje dojezd na jedno nabití 340 km. TEST Opel Corsa 1.2 Turbo (96 kW) GS Line: O důvod víc, proč kašlat na původ Ke kapacitě baterie je ovšem malý dodatek. Jak jistě víte, akumulátory mají hrubou a využitelnou hodnotu. Ta hrubá je již zmíněných 50 kWh, čistá však jen 45 kWh. Je to proto, že lithium-iontové akumulátory nemají rády, když přetékají energií a jsou neustále na sto procentech. I třeba váš chytrý telefon (pokud je opravdu chytrý) vás při použití velkého nabíjecího trafa upozorní na 80 procentech. Skupina PSA, odkud celé toto pohonné ústrojí pochází, tedy softwarově omezuje kapacitu na 45 kWh. V propagačních materiálech ovšem nesvítí vyšší hodnota kvůli marketingovým účelům, ale kvůli ztrátám (třeba tepelných) při nabíjení. Může se vám klidně stát, že do auta nateče 45 kWh, ale elektroměr bude ukazovat 50 kWh. Elektrická Honda e Type R může dostat zelenou! Vykreslili jsme její podobu Tímto si vozy koncernu ošetřují, že vám baterie vydrží co nejdéle, tedy minimálně po dobu plynutí osmileté záruky či ujetí 160 tisíc km. Dalším nepřítelem baterie je teplota. Pokud by dlouhodobě přesahovala 40 stupňů, zkracovala by se životnost akumulátoru. To si zase koncern ošetřuje hliníkovými schránkami modulů s chladící deskou. Ta pracuje třeba při nabíjení, kdy již zmíněné ztrátové teplo může majiteli pěkně zatopit. Z domácí zásuvky trvá dobití baterie přes dvacet hodin, z wall boxu to zvládne přes noc a při zastávce na rychlonabíjecí stanici (100 kW) se zdržíte půl hodiny, kdy baterie dosáhne 80 % kapacity. Samotná trakční baterie funguje na bázi stejnosměrného proudu, zatímco elektromotor na střídavém, což se řeší měničem. Příjem energie samotného akumulátoru ze sítě se střídavým proudem zajišťuje palubní nabíječka, která jej převádí na stejnosměrný. Peugeot 3008 prošel faceliftem. Od vlajkové lodi si půjčil prémiovou výbavu Samotný elektromotor dokáže vyvinout až 14.000 otáček za minutu. Aby se s autem dalo jezdit, musí řídící jednotka obstarávat reduktor, který otáčky motoru krotí. Pokud by se totiž veškerá síla vypustila na kola, točila by se přibližně rychlostí 900 km/h. To je hezké jako zajímavost, ale k reálnému životu to moc není. Maximální rychlost je omezena na 150 km/h a akcelerace z 0 na 100 km/h proběhne za 8,1 sekundy, což dělá z elektrické varianty tu nejčipernější v nabídce. Celé to zní složitě, že? Pro řidiče naštěstí ne, ovládat celé auto je extrémně jednoduché. Se sešlápnutou brzdou stiskněte tlačítko pro start, zvolíte D a jedete.

Cena a Závěr 820.000 Kč za základní výbavu. Je to hodně? Tady záleží na úhlu pohledu. Na malé auto je to extrémně vysoká částka. V porovnání s malými elektromobily je to však docela slušné. Třeba taková Honda e stojí v základu 889.900 Kč a to ujede na jedno nabití jen 220 km. Opel Corsa-e se stejným technickým základem stojí minimálně 789.990 Kč. Skeptik vám řekne, že za takové peníze koupíte naftovou octavii s lepší výbavou a ujedete na jednu nádrž 1000 kilometrů. Taky si neodpustí pár kousavých poznámek typu: „Elektromobil má výfuk v elektrárně“. A bude mít pravdu. S DS 3 Crossback E-Tense poprvé v Česku. Tohle bude ještě hodně zajímavé! Nadšenec do elektromobilů vám řekne, že za své peníze dostanete tiché a komfortní auto, u kterého nebudete muset kupovat dálniční známku a ušetříte za parkování na modrých zónách v Praze. Při cestování po městě budete nabíjet třeba jen jednou za týden a bude vás to stát pár korun. A také bude mít pravdu. A co vám řeknu já? Majitele elektromobilů považuji za takzvané early adopters, tedy nadšence, kteří dobrovolně jdou do těchto technologií a svými postřehy pak pomáhají s dalším vývojem. Elektrický pohon je tu ještě déle než ten na benzin a my ho stále neumíme předat lidem v dostupné formě. Slovensko nabízí dotace na elektromobily. Elektrická Škoda rázem stojí pakatel Pokud jste nadšenec a přednosti elektromobilu využijete, můžu vám Peugeot e-208 vřele doporučit. K přednostem pohonu přidává i hezký vzhled a již ve standardu všechnu možnou výbavu. Jen je prostě pořád škoda, že vám na něj nikdo nepřispěje, což je v některých státech již běžná praxe. Peugeot e-208: Souhrn cen Základní cena vozidla 820.000 Kč (e-208/100 kW e-Allure) Cena s testovaným motorem a výbavou 905.000 Kč (e-208/100 kW e-GT) Cena testovaného vozidla 936.000 Kč (e-208/100 kW e-GT) Technické údaje: Peugeot 208 Rok • stupeň výbavy 2020 • GT

Nejvyšší výkon 100 kW (136 koní)

Nejvyšší výkon při otáčkách 3 673 až 10 000 ot/min

Nejvyšší krouticí moment 300 Nm při 3 673 ot/min

Zrychlení z 0 na 100 km/h 8,3 s

Nejvyšší rychlost 150 km/h

Zákl./max. objem zavazadlového prostoru 309 l • 1 004 l

Hmotnost: pohotovostní • celková 1 530 kg • 1 910 kg

Rozvor náprav 2 540 mm

Rozchod kol: vpředu • vzadu 1 500 mm • 1 500 mm

Rozměry: délka × šířka × výška 4 055 × 1 745 × 1 430 mm Sériová výbava (e-GT): 6x airbag, tempomat, Pack Safety Plus, couvací kamera, přední a zadní parkovací asistent, palubní třífázová nabíječka, přední Full-LED světlomety, 3D i-Cockpit, automatická klimatizace, elektricky ovládaná přední a zadní okna, elektricky ovládaná, vyhřívaná a elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka, Peugeot Connect Radio, Peugeot Connent Box, paket Drive Assist Plus, aktivní systém sledování mrtvého úhlu, zatmavená skla zadních oken, 3D navigace, 17palcová hliníková kola, tmavé čalounění stropu, hands-free přístup a startování vozu Proximity Volitelná výbava: indukční bezdrátové dobíjení telefonu (4000 Kč), střecha Black Diamond (10.000 Kč), perleťový lak modrá Vertigo (17.000 Kč)