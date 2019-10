TEST Peugeot 508 SW GT 2.0 BlueHDi EAT8: Cena za design

Radosti Nekonvenční a šarmantní design I s bezrámovými okny solidní odhlučnění Navzdory menšímu objemu dobře využitelný kufr Starosti Značně omezená prostornost Všesměrně mizerný výhled ven Příliš mnoho drobných technologických i dílenských zaváhání 7 /10

Diskuse o designu jsou takřka vždy naprosto kontraproduktivní. Každému se líbí něco jiného a objektivní měřítka v podstatě neexistují. Ale ať už máte radši holky nebo vdolky, nelze kombíku 508 upřít neotřelost. Šarm, estetickou lehkost, švih, glanc… podobných klišé by se dala vymyslet celá řada. U pětsetosmičky, stejně jako u kteréhokoli jiného designu, nakonec platí zlidovělý limonádový slogan „když ji miluješ, není co řešit“.

V případě vrcholného modelu Peugeotu toto rčení platí. Dvojnásob pak u motoricky vrcholné verze 508 SW s dvoulitrovým dieselem, osmistupňovým měničovým automatem, adaptivním podvozkem a nejvyšší výbavou GT s mnoha příplatky. Za design totiž zaplatíte.

Miluješ ji?

Čím vším? Zaprvé penězi. Konkrétně milionem a sto dvaceti tisíci korun. S příplatky pak 1.320.000 Kč, což není málo ani v absolutní hodnotě, ani v intencích manažerských kombi střední třídy. Zadruhé praktičností. O tom, že 508 se mezigeneračně zmenšila o 4 cm délky a 2,4 cm rozvoru, i o tom, že kufr kombíku se svými 530 litry na většinu konkurence ztrácí (Passat nabídne 650 litrů, Superb 660 l) bylo psáno již mnohé.

Takže nyní už jen z musu a telegraficky: kufr je sice relativně menší, ale prakticky tvarovaný a dobře využitelný. Ano, jeho roletka je opravdu k vzteku. A ještě jednou ano, pohled na dynamicky přikrčenou siluetu pouhých 1420 mm vysokého kombi také nelže – uvnitř není místa na rozdávání. Respektive kabina je do výšky i délky opravdu stísněná. V kombinaci s prostor ubírajícím příplatkovým panoramatickým oknem (které mimochodem nelze vyklopit, umí se jen otevřít) je výškový limit pro řidiče nějakých 185 cm. Za předpokladu, že sedí v ergonomicky správné pozici. Pokud za volantem „leží“, problém mít nebude.

Ten budou mít až zadní pasažéři, kteří v takovém případě přijdou o jakoukoli možnost uskladnit si nohy. Kdyby Autorevue natáčela videa, mělo by to, kde si Schnagl seřídí sedadlo do ideální pozice a z nedostatku jiných možností vsune hlavu šikmo vpravo do střešního okna, na sedadle spolujezdce se pohodlně rozvalí Mička, aby se na zadní sedačky pokusil vměstnat alespoň jeden Mihálik, nefalšovaný virální potenciál. K dobrému tónu zkoušení auta patří pokus sednout si sám za sebe… šlo to, bolelo to.

No, nebudeme to dál rozpitvávat, prostornost prostě není z nejsilnějších stránek 508 SW, to je zcela evidentní. Ale pokud ji milujete… protože pokud ji nemilujete, je co řešit i mimo oblast praktičnosti, ke které ještě zmiňme, že sklopením zadních sedaček sice vznikne přepravní kapacita až 1780 litrů, nicméně plocha není rovná, a že průvlak pro lyže je spíše minimalistický.