TEST Peugeot 5008 GT 1.5 BlueHDi: Dobré nápady nestárnou

Verdikt: Chybky mu rodina ráda odpustí

Velký Peugeot sice trochu stárne, ale stále je mimořádně užitečným autem s variabilním vnitřkem a spoustou místa pro lidi i věci. Jezdí za málo a daleko, i když si sem tam postesknete při vzpomínce na silnější naftový dvoulitr. I na větších litých kolech zůstává pohodlný a po delší cestě z něj vystupujete odpočatí.

Je ale otázkou, zda si zvyknete na specifickou polohu za volantem či obsluhu klimatizace přes displej. U Peugeotu se také při faceliftu mohli zaměřit na kvalitu obrazu parkovací kamery, která je ve dne bídná a v noci téměř nepoužitelná. S pomalým stop/startem se buď sžijete, nebo se jej naučíte před každou jízdou vypínat.

Tak či onak – i s těmito ne úplně malými chybami je naftová 5008 velmi zdatné rodinné auto a stále za zajímavé peníze. Nyní totiž Peugeot nabízí akční ceny se slevou 8 až 10 procent, špičkovou výbavu GT si tak můžete dopřát za milion a pár drobných.

Peugeot 5008: Souhrn cen Základní cena vozidla 818.800 Kč (PureTech 130/96 kW Active Pack Cena s testovaným motorem a výbavou 1.039.500 Kč (BlueHDI 130/96kW GT) Cena testovaného vozidla 1.155.500 Kč (BlueHDI 130/96kW GT)

Technické údaje: Peugeot 5008 Rok • stupeň výbavy 2023 • GT Počet válců/ventilů na válec • rozvod 4/4 • DOHC Typ motoru • zdvihový objem vznětový • 1 499 cm3 Nejvyšší výkon 96 kW (130 koní) Nejvyšší výkon při otáčkách 3 750 ot/min Nejvyšší krouticí moment 300 Nm při 1 750 ot/min Zrychlení z 0 na 100 km/h 11,8 s Nejvyšší rychlost 190 km/h Převodovka: způsob řazení • počet stupňů automatická • 8 stupňů Zákl./max. objem zavazadlového prostoru 702 l • 2 150 l Objem palivové nádrže 56 l Hmotnost: provozní • celková 1 611 kg • 2 230 kg Prům. spotřeba: komb. 5,6 l/100 km Rozvor náprav 2 840 mm Rozměry: délka × šířka × výška 4 641 × 1 844 × 1 646 mm

Základní výbava: ABS + EBA + EBD + ESP + ASR + Pomoc při rozjezdu do svahu, 6× airbag, Elektrická parkovací brzda, Pack Safety, Visiopark 1 (couvací kamera 180°) + zadní parkovací asistent, Přední LED světlomety s integrovanými LED denními světly, Zadní sdružené LED světlomety s kresbou „3 drápů“, PEUGEOT i-Cockpit, Automatická dvouzónová klimatizace s výdechy pro druhou řadu sedadel, Hands-free startování vozu, Elektricky ovládaná přední a zadní okna se sekvenčním ovládáním a ochranou proti přiskřípnutí, Visiopark 1 (couvací kamera 180°) + přední a zadní parkovací asistent, Elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka s integrovanými LED směrovými světly, čidlo venkovní teploty, 3 samostatná, posuvná, stejně široká a sklopná sedadla ve druhé řadě, 2 samostatná sedadla ve třetí řadě sklopná do podlahy, snadno vyjímatelná, Pack Drive Assist Plus: Pack Safety Plus + Adaptivní tempomat s funkcí Stop & Go (ACC Stop & Go) | Lane Positioning Assist (udržuje vozidlo v jízdním pruhu) | Active Safety Brake (systém automatického nouzového brzdění - kamera & radaradar) | Systém sledování mrtvého úhlu, PEUGEOT Connect Box (SOS & Asistenční volání - mikrofon, reproduktor, integrovaná karta SIM), Hliníková kola 18" DETROIT černá s výbrusem, PEUGEOT Full LED Technology: Přední světlomety Full LED s automatickou výškovou regulací, funkce „Foggy Mode a statického přisvícení do zatáčky, dynamická směrová světla, Pack Ambiance: doprovodné tlumené osvětlení interiéru (prostor pro nohy vpředu, panely dveří vpředu), Vnitřní zpětné zrcátko Frameless (bez rámečku) s automatickou clonou, Driver Sport Pack: Specifické nastavení převodovky, posilovače řízení a pedálu plynu | Specifické červené podsvětlení sdruženého přístroje při volbě režimu Sport, Hands-free otevírání víka zavazadlového prostoru, Elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka s integrovanými LED směrovými světly, čidlo venkovní teploty, boční osvětlení karoserie, Kombinované látkové čalounění BELOMKA černá, Vkládané textilní koberečky, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s bederní opěrkou, Výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce sklopné do polohy stolku, Výklopné odkládací stolky na zadní straně předních sedadel, protisluneční roletky ve druhé řadě sedadel, 2× USB (typ A) pro dobíjení ve druhé řadě, Dekor palubní desky a panelů dveří Alcantara, Dekorativní dvojitá chromovaná koncovka výfuku, Hliníkové pedály a opěrka nohy, Střecha Black Diamond - černé provedení střechy v barvě černá Perla Nera, Pack Look GT

Příplatková výbava: Tažné zařízení s koulí (odnímatelné bez nářadí) s funkcí kontroly stability přívěsu (18.000 Kč), Speciální perleťový lak Bílá Nacré (23.000 Kč), Panoramatické otevíratelné střešní okno s elektrickou sluneční clonou a modrým podélným podsvětlením (35.000 Kč), Pack Power Seats (30.000 Kč), Park Assist (automatické příčné / podélné parkování) + Visiopark 2 (couvací kamera a přední kamera 360°) + Přední a zadní parkovací asistent (10.000 Kč)