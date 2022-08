TEST Peugeot 308 SW Hybrid 225: Když chcete vše, ale dostanete jen půlku

Dozadu se celkem bez problémů usadí dva normálně vysocí dospěláci v tvarovaných bočních částech sedáku. S prostorem pro nohy to vůbec není zlé, akorát by přední hrana lavice mohla být o chlup výše. Opěradla jsou dělená v poměru 40:20:40 a sklopíte je téměř do roviny – prostřední segment můžete dobře využít pro přepravu lyží bez potřeby střešního nosiče. Ke složení opěradel ze zavazadlového prostoru jsou po stranách šikovné páčky.

A to je vše – jinak je vnitřek 308 stále dosti příjemným místem k trávení času. Uvelebit se můžete do hezky širokých a dostatečně nastavitelných sedadel (v tomto případě se zajímavou namodralou kůží Naboo Nappa za příplatek 43.000 Kč), která vpředu v této špičkové výbavě GT Pack disponují pěti masážními programy.

Dle tabulek by měla silnější plug-in hybridní 308 ujet s plnou baterií až 59 kilometrů. V reálu, rozumným tempem ale bez loudání je to k padesátce, což není vůbec zlé. Na elektřinu můžete jezdit rychlostí až 135 km/h a využití energie můžete regulovat už popsaným režimem e-Save nebo skrze volič jízdních režimů na středovém tunelu – kromě zcela bezvýznamného Sportu zde můžete nastavit čistě elektrický mód nebo nastavení hybrid pro využití obou zdrojů síly.

Závěr

Plug-in hybridní 308 je autem pro relativně specifické využití. Bezemisního provoz při popojíždění a pravidelném dobíjení – fajn, umí to, ale přidaná hodnota ve formě kombinace elektra a spalovací jednotky má spočívat v tom, že ujedete bez problému a nabíječek i delší trasu. Můžete, ale kvůli malé nádrži a celkem vysoké spotřebě budete často tankovat.

Jistou roli jistě hraje fakt, že oproti dieselu taháte téměř o tři metráky více. Pak tu máme onu specifickou pozici za volantem, která nemusí vyhovět každému, stejně jako ovládání klimatizace přes displej. Na druhou stranu, nová 308 vypadá moderně a hodnotně zvenčí i zevnitř, má bohatou základní (a v případě této špičkové verze GT Pack vyčerpávající) výbavu, účinné světlomety i jízdní asistenty a dobře využitelný kufr.

Pokud oceníte jinakost a současný styl všudypřítomných koncernových aut vám nevoní, jde o svěží interpretaci klasického žánru středně velkého kombi. Pokud pro vás však není alfou a omegou všeho nutnost ujet pár desítek kilometrů na elektřinu, naftová 308 vám udělá mnohem lepší službu a cenový rozdíl oproti plug-inu budete utrácet za palivo hezkých pár let.

Peugeot 308: Souhrn cen Základní cena vozidla 650.000 Kč (1.2 PureTech Active Pack/96 kW) Cena s testovaným motorem a výbavou 1.145.000 Kč (Hybrid 225 GT Pack/165 kW) Cena testovaného vozidla 1.313.000 Kč (Hybrid 225 GT Pack/165 kW)

Technické údaje: Peugeot 308 SW Rok • stupeň výbavy 2022 • GT Pack

Počet válců/ventilů na válec 4/4

Typ motoru • zdvihový objem vznětový • 1 598 cm 3

Nejvyšší výkon 132 kW (180 koní)

Nejvyšší výkon při otáčkách 6 000 ot/min

Nejvyšší krouticí moment 250 Nm při 1 750 ot/min

Zrychlení z 0 na 100 km/h 7,6 s

Nejvyšší rychlost 235 km/h

Převodovka: způsob řazení • počet stupňů automatická • 8 stupňů

Zákl./max. objem zavazadlového prostoru 548 l • 1 574 l

Objem palivové nádrže 40 l

Prům. spotřeba: komb. 1,2 l/100 km

Rozvor náprav 2 732 mm

Rozchod kol: vpředu • vzadu 1 559 mm • 1 554 mm

Rozměry: délka × šířka × výška 4 636 × 1 860 × 1 444 mm

Standardní výbava: Automatická dvouzónová klimatizace, Vyhřívaný volant, Hands-free otevírání víka zavazadlového prostoru, Elektricky ovládaná přední a zadní okna, Hands-free přístup a startování vozu Proximity, PEUGEOT i-Connect, Vnitřní zpětné zrcátko Frameless (bez rámečku) s automatickou clonou, Elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka, Clean Cabin, Air Quality System, PEUGEOT i-Cockpit 3D, Zatmavená skla zadních oken, Smart Multidrive, Automatické stěrače, automatické světlomety, PEUGEOT Matrix LED Technology, Hliníková kola 18" PORTLAND černá s výbrusem, sada pro opravu, Exkluzivní tmavé čalounění stropu, Sportovní hliníkové pedály a opěrka nohy, Hliníkový dekor palubní desky, zelené prošívání, Elektrická parkovací brzda, 6x airbag + ESP + ASR + Pomoc při rozjezdu do svahu, Pack Drive Assist Plus (EAT8), Visiopark 3 + přední a zadní parkovací asistent, PEUGEOT Connected Advanced - On-line 3D navigace, Pack Power Seats + Massage, Lithium-ion baterie 12,4 kWh, Záruka na trakční baterii 8 let / 160 000 km při garanci zachování 70 % kapacity baterie, Zásuvka Type 2 pro standardní dobíjení střídavým proudem (AC), Palubní jednofázová nabíječka (OBC) 3,7 kW, Nabíjecí kabel (výkon 2,3 kW; 10 A) pro připojení do jednofázové zásuvky (domácí jednofázová zásuvka 230 V), Nastavení intenzity rekuperace energie při brzdění za pomoci volicí páky (standardní / zesílený režim B), Specifcké menu elektrického pohonu na dotykovém displeji s funkcí „e-Save“, Vizuální signalizace na čelním skle viditelná z exteriéru v případě jízdy v režimu Electric, Elektrický ohřívač (400 V / 5 kW), Programovatelné vytápění / vychlazení interiéru vozidla

Příplatková výbava: Metalický lak Šedá Artense (+16.000 Kč), Exkluzivní kožené čalounění NAPPA modrá Naboo (+43.000 Kč), Vyhřívané čelní sklo (+5000 Kč), Systém Hi-Fi Premium FOCAL (28.000 Kč), Nabíjecí kabel (výkon 3,2 kW; 14 A) - zesílená zásuvka (+ 5000 Kč), Palubní jednofázová nabíječka (OBC) 7,4 kW (+16.000 Kč)