TEST Peugeot 3008 1.2 Hybrid e-DCS6: Dostupně, srozumitelněji, designověji

Pod kapotou je tedy benzinová tříválcová dvanáctistovka se 100 kW a 230 Nm, k jejíž snaze se přidává elektromotor s 15,6 kW a až 51 Nm. Li-ion baterie 48V mild-hybridu má využitelnou kapacitu 0,432 kWh, takže sama o sobě auto nepohání do vyšších rychlostí, ale se podílí na snižování spotřeby, plachtění a popojíždění v malých rychlostech.

Kufr má vyjímatelné dno, které je v horní poloze v rovině s nakládací hranou, a i ve spodní poloze pod ním zůstává prostor na povinnou výbavu a pár drobností. Po sklopení zadních opěradel nevznikne úplně rovná plocha, ale špatné to také není. Docela zajímavé je, že si u 3008 musíte připlatit 1000 Kč za sadu pro opravu pneumatiky (není součástí standardní výbavy), případně můžete dostat náhradní kolo za 9000 Kč a dát nespecifikovanou částku za jeho montáž.

Jinak se ale v přední řadě cestuje pohodlně – i když je středová konzola poměrně široká, posádku neutiskuje a nabízí spoustu odkládacích prostor. V přední části je polička s bezdrátovou nabíječkou, další polička pod sebou skrývá objemnou schránku a dva USB-C konektory, máme tu také dva držáky nápojů a rovněž velký prostor pod loketní opěrkou. Hezky po ruce zde jsou také mačkací plošky ofuku/výhřevu skel a spuštění/vypnutí klimatizace a topení plus spínač varovných světel. Páčka voliče jízdních režimů se nachází napravo od volantu, takže na ni snadno a rychle dosáhnete. Zajímavě působí i textilní čalounění palubní desky, výplní dveří a středového tunelu, akorát si jej nesmíte polít.

Samotný přístrojový štít nabídne několik druhů zobrazení, včetně mapy, v drtivém množství případů s ním není žádný problém, až na jednu drobnost. Spuštěná navigace (i při zrcadlení z telefonu) vám zde ukazuje vzdálenost do dalšího bodu typu odbočky, kruhového objezdu a tak dále. Děje se tak formou vyskakovacího okna, které vykoukne ze strany displeje a pak zase zajede. Takže při navigování vám před očima neustále něco vyjíždí, což umí docela rozptylovat řidičovu pozornost.

jenže 21palcová obrazovka je výsadou vyšší výbavy GT, u nižší specifikace se musíte spokojit s dvěma 10palcovými displeji, i když si za lepší řešení můžete připlatit 33 tisíc korun a získáte jej v rámci paketu Panoramic Navigation. To samé platí o panelu i-Toggles, což je digitální dotykový displej, kam si můžete natahat zkratky pro své oblíbené funkce a také „domovské“ tlačítko. Na panelu můžete scrollovat do strany, takže zkratek se sem vejde dost, kromě praktického využití dodávají vnitřku punc technické moderny.

Displej má jemnou grafiku a dobře se čte, ve svém základním zobrazení vám nabídne vše důležité jednom místě, včetně nastavení klimatizace. Mít pro ni tlačítka nebo kolečka by bylo samozřejmě lepší, ale plošky pro regulaci teploty naštěstí nejsou žádné blechy a za jízdy příliš nerozptylují.

Pokud jste někdy seděli v minulé generaci, jistě si vzpomenete, že tam Peugeot nasadil nový přístup k rozvržení interiéru, zvaný i-Cockpit. A i když šlo o hodně prodávané auto, právě pozice za volantem mnoha lidem přišla hodně zvláštní. Přístrojový štít jste měli před sebou vysoko a abyste na něj přes malé kormidlo viděli, u specifických typů postavy jste si museli volant posunout téměř do klína.

Stran rozměrů spadá Peugeot 3008 do extrémně populární kategorie kompaktních crossoverů. Na délku má 4,54 metru, široká je 1,89 metru a vysoká 1,64 metru. Na zajímavý design značka opět vsadila i uvnitř.

Druhá generace z roku 2016 už byla něco jiného – značka nasadila ostré hrany, motivy lvích drápů ve světlech, vysoké boky, bylo to univerzálně fešné auto. A také úspěšné, jen za první půlrok na trhu si jej objednalo sto tisíc zákazníků, z nichž polovina nikdy předtím Peugeot neměla. A celkem se druhé verze prodalo přes 1.320.000 exemplářů.

Pamětníci mohou zavzpomínat na rok 2008, kdy se poprvé objevil tehdy zcela nový model 3008 (aby se nám to nepletlo). Zatímco tehdejší designový styl Peugeotu, kdy všechno připomínalo ocucaný bonbon, měl k typicky francouzské eleganci daleko, šlo o šikovně poskládané auto, které nabídlo dost prostoru na kompaktním půdorysu, a také se chlubilo zajímavými pohony: kromě benzinové a naftové klasiky také hybridní čtyřkolkou.

Pokračování 2 / 3

Jízda: Rovážněji, jinak žere

Je celkem jasné, že Peugeot svůj mild-hybrid naladil právě pro městský a příměstský provoz. Převodovka se zabudovaným elektromotorem při normální jízdě spalovací jednotku špetku podtáčí a to u tříválce vede k občasným pazvukům, ale neděje se tak stále. Slabé hvízdání je slyšet i při rekuperaci.

Nový dvouspojkový automat se chová způsobně ve vyšších rychlostech, v těch nižších vás sice nenechá viset bez zátahu při přepínání režimů, ale sem tam váhá a nedá vám takový odpich, jaký byste si představovali třeba při potřebě rychle se zapojit do provozu na kruhovém objezdu nebo odbočení na vytíženější hlavní silnici. Dá se na to zvyknout, ne že ne, nohu si s odhadem můžete nechat na plynu a ve vhodnou chvíli vyrazit, ale sluší se připomenout, že u jiných konkurenčních systémů to funguje o něco lépe. A u dalších hůře, kdy vám auto popojede o kousek dozadu, což naštěstí není případ 3008.

Dynamika v přímce není úplně oslnivá – zrychlení od semaforu do městských rychlostí je v pořádku, chleba se začíná lámat od okreskové devadesátky při připojování na dálnici. Pružnost ve vyšším tempu je tak tak a pokud máte na palubě více lidí nebo těžší náklad, spalovací motor se musí dosti snažit, čímž stoupá míra hluku i spotřeba. Deklarovaných 5,5 l/100 km dle WLTP zní slibně, ale realita se umí pohybovat i při klidné plynulé jízdě v kombinovaném provozu mezi 6,5 a 7,5 litry, což není na moderní mild hybrid úplně málo.

Špetku péče, snad v rámci aktualizací, by si zasloužilo o čtení rychlostních limitů, které tak v půlce situací ukazuje nesmysly a zbytečně řidiče obtěžuje gongem, pokud jej nevypnete. To jde naštěstí vypnout na dva kliky skrze displej infozábavního systému. Vedení v jízdních pruzích a adaptivní tempomat fungují dobře, ale jako celek asistenti alespoň zatím nedosahují stavu, jako u Volkswagenovských značek nebo třeba Toyoty.

Pochvalu ale zasluhují účinné LED světlomety, které má 3008 už v základu. Obecně vzato, pohon tu hraje trochu druhé housle, což kompenzuje nejnižší cenou v nabídce, naopak odpružení je i na 19palcových kolech s pneu o rozměru 225/55 velmi francouzské, aniž by ztrácelo jistotu v zatáčkách. Oproti minulé generaci ani nepůsobí řízení tak přeposilovaně, zvlášť s opět malým volantem.