TEST Peugeot 208 1.2 PureTech 100: Roztomilá dravost ještě zdaleka není vše

Výbava je jedním slovem boží, vedle výše zmíněných prvků jde i o parkovací kameru, automatickou klimatizaci, asistenta dálkových světel, chytrý držák na telefon v odklápěcí přihrádce, šest airbagů, multifunkční volant nebo 10palcový infotainment s již známým rozhraním, na které jsme vždy „držkovali“, ale už si začínáme zvykat. Je tu všechno, co je i u aut vyšších tříd nadstandard.

Při co možná nejlepší pozici za volantem mi vadil i široký středový tunel, který hodně tlačil do pravého kolene. Opět podotýkám, že nejsem žádný kolohnát. Zato sedadla jsou v naprostém pořádku. Jsou pohodlná a na malé auto mají velmi slušné boční vedení. Na pohled jsou krásná a samozřejmě jim nechybí ani vyhřívání.

Nepomohla ani výškově nastavitelná sedadla (a to se sedí příjemně nízko). Pokud jsem chtěl vidět na celý přístrojový štít, musel jsem si sloupek řízení posunout až ke kolenům. Výsledná pozice pro mě byla velmi nezvyklá, ale někomu může vyhovovat. Jsou totiž lidé, kterým 208 padne jako ulitá.

Rozhodně se hodí říct, že to novému Peugeotu 208 sluší. Designér Yann Beurel krásně převedl současný designový jazyk značky, který nastolil Pierre-Paul Mattei u modelu 508 , i na malý hatchback. A to se ne vždy povede.

Než se tak stane, mají zájemci o Peugeot 208 na výběr z dvojice motorů - zážehové dvanáctistovky ve třech výkonových variantách a vznětové patnáctistovky BlueHDi. K nám se do testu dostala prostřední benzinová varianta s výkonem 74 kW (100 koní) a šestistupňovou manuální převodovkou. V kombinaci s nejvyšší výbavou GT Line to vypadá na fajn svezení, ale nechvalme dne před večerem.

Motor

Tříválec 1.2 PureTech je jediným zážehovým motorem Peugeotu 208. Varianta v našem testovaném voze disponovala výkonem 74 kW (100 koní) a točivým momentem 205 N.m (k dispozici i varianty s 55 kW a 96 kW). Zvolili jsme šestistupňovou manuální převodovkou, za příplatek 50.000 Kč si ale můžete dopřát i osmistupňový automat.

Motor je za studena docela hlučný a hrubý. I po zahřátí se ale torzní kmity probourávají do pedálů a silné vibrace cítíte po celém těle. U některých tříválců jsme už zažili větší kultivovanost. Dráhy manuální převodovky jsou tak akorát a celkově k jejímu chování nemáme nejmenších výhrad. Průběh výkonu je plochý, tedy bez výraznějších výkyvů, s malým hatchbackem s hmotností 1165 kilogramů ale motor stejně hezky cvičí.

Zrychlením z nuly na stovku za necelých deset sekund sice 208 prvoplánově neoslní, ale v intimní kabině vám to ani moc nepřijde. Auto je čiperné a s předjížděním či jízdou po dálnici nemá vůbec žádný problém. Ani na moment nám nepřipadalo, že by to chtělo silnější motor. Vzhledem k dravému vzhledu jsme ale hledali trochu té hravosti.

Zato spotřeba je moc fajn, protože dlouhodobě se dá dostat lehce nad pět litrů benzinu. S delším taháním po dálnici se ale snadno dostanete až k našemu týdennímu průměru 6,7 litru na sto kilometrů. V rámci daného segmentu jste ale pořád o slušnou hodnotu.

Jízda

Jízda s 208 je vlastně moc fajn. Novinka je oproti předchůdci lehčí o nezanedbatelných 30 kilogramů, těžiště je nízko a posaz za volantem také. Podvozkově je auto velmi jednoduché s vlečenou zadní nápravou, tak jak bývá v této třídě zvykem. Zadní kola v zatáčkách občas uskočí a 17palcová kola umí i pěkně kopnout, ale jinak je jízda nadprůměrně komfortní i na rozbitých českých okreskách.

Ladění podvozku je tužší, než bychom čekali. S takto nastavenými komponenty by bylo fajn, kdyby i řízení bylo trochu hutnější. Do města je vlažné nastavení super, ale celkové sladění vábí k i ostřejší jízdě, se kterou si řízení moc nerozumí. Auto zatáčí, ale nebaví vás to.

Hlavním revírem Peugeotu 208 je samozřejmě město. Tam exceluje. Manévrovatelnost je výborná a oproti předchozí generaci se zmenšil i poloměr otáčení. Parkování, úzké uličky a podzemní parkoviště, v tom všem se 208 vyžívá a tam je také nejvíce na očích. Verze GT Line sice působí jako malý hot-hatch, na oblíbenou okresku vás ale nenaláká.