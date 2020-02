TEST Peugeot 2008 GT Line 1.5 BlueHDi: Mají Francouzi patent na bestseller?

Radosti Komfortní a jistý podvozek Souhra motoru a převodovky Skvělé zpracování interiéru Starosti Ergonomie interiéru Svist okolo oken při jízdě na dálnici Těžko jsme hledali správnou pozici k řízení 8 /10

Jednodušší nastupování a vystupování, vyšší pozice za volantem i pocit bezpečí. Tyto a mnoho dalších vlastností přesvědčují zákazníky k nákupu crossoverů, neboli kříženců hatchbacků s víceúčelovými SUV. Nástup těchto kříženců ovšem v poslední době upozaďuje klasické hatchbacky. Krásným příkladem je i značka Peugeot.

V roce 2019 se prodalo 3090 kusů crossoveru 2008 a je tak jasně nejprodávanějším modelem značky. Malého hatchbacku 208 se přitom prodalo o více jak polovinu méně. Větší 308, která už spadá do kategorie nižší střední třídy, jen 1019. Nadvláda crossoverů je tedy více než jasná.

Nyní je tu zbrusu nová generace modelu 2008, se kterou to Francouzi neměli snadné. Museli totiž navázat na úspěch té předchozí a zároveň do ni implementovat moderní technologie. Vyvstává tu tedy otázka, jak se tvůrci s tímto úkolem poprali. To jsem se snažil zjistit s naftovou patnáctistovkou BlueHDi ve výbavě GT Line.

„Taveňák“?

Postavit dobrý crossover vůbec není jednoduché. Zvýšením klasického hatchbacku a natáhnutím plechů ještě zdaleka není vyhráno. Takové auto s vyšším těžištěm bude mít bez dodatečných úprav větší sklony k náklonům karoserie v zatáčkách. Vůz se může všelijak vlnit, na brzdách bořit čumák do asfaltu a tak dále.

I to je jeden z důvodů, proč někteří řidiči tuto kategorii vozů nemají rádi. Existují totiž případy, kdy se to tak úplně nepovede a řidiči jsou pak ze svého auta, co jezdí jako tavený sýr, nejistí. První pohyby volantu ve 2008 tak dělám velmi opatrně. Zatím to vypadá moc dobře. Dokonce tak dobře, že po chvíli už se nebojím plynu a zrychluji.

Stabilita, základ crossoveru

Tak tohle se docela povedlo. Nafouklý hatchback 208 nejezdí jako na želé, ale jako dospělé auto. Zajímavé je to v tom, že oproti výchozímu hatchbacku je jiná jen nápravnice. Výsledek je stabilní, bez výrazného naklánění, a dokonce se nebojím říct, že jezdí skoro jako hatchback. Ruku v ruce se stabilitou jde ale i celkový komfort, respektive rázy od kol při jízdě po nerovnostech. Ani tady 2008 nezklame.

K výbavě GT Line se automaticky vážou i 17palcová kola. Nemusíte mít ale strach, že vás budou při cestování nějak obtěžovat. Zaprvé mají poměrně vysoké pneumatiky (215/60 R17) a zadruhé si většinu nepříjemných rázů vyříkají s podvozkem a kabinu s tím moc neobtěžují. Jasně, jízdní komfort není úplně bez chyby, třeba s příčnými nerovnostmi občas bojuje zadní náprava, ale na malé auto jde o vysoký nadprůměr.

Řízení je trochu gumovější, ale pořád tak nějak v normě. Trochu mě mrzelo jenom točení volantem ve sportovním režimu, který má výbava GT Line standardem. Volant vám v rukou podivně ztuhne, ale jinak se v podstatě nic jiného neděje. Vliv režimu pocítíte i na převodovce, která bohužel pracuje zcela opačně, než by měla.

Vznětová jednotka má totiž tu největší kuráž ve středním pásmu otáček. Námi testovaná patnáctistovka produkovala výkon 96 kW v 3750 otáčkách za minutu a maximální točivý moment 300 N.m (největší hodnota v rámci nabídky spalovacích agregátů 2008) ještě dva tisíce otáček pod tím. Převodovka však žene diesel do vysokých otáček, tedy tam, kde výkonu už moc není.

Uskákaný bonviván?

To ale jen okrajově, protože režim Sport má 2008 spíše na okrasu. Většinu času bude trávit v režimu Normal nebo Eco. V těchto případech se mi opět potvrzuje, že Peugeot v poslední době ví, co dělá. Souhra motoru a převodovky je na špičkové úrovni. Převodovka zbytečně nepodřazuje a odladění rušivých elementů, jako je cukání při podřazování nebo kopání při řazení nahoru, se povedlo na jedničku.

Byla jen jedna situace, kdy jsem u projevu těchto dvou spoluhráčů skřípal zuby - při dojezdu ke křižovatce se zapnutým systémem start/stop. Vibrace naftového motoru převodovka jen tak tak hlídá a vyřazení z jedničky by bylo v rámci mezí, kdyby ji systém automatického zhasínání motoru neházel klacky pod nohy. V moment jeho nástupu totiž totiž celou harmonii utne a kopne do brzdy, kterou musíte následně silněji přišlápnout. Chce to trochu cviku, nebo systém vypnout.

Samotný motor je mezi malými diesely suverénní. Má přirozený nástup a atraktivní špičku okolo třech tisíc otáček. Nejvíc se mi na něm ale líbila jeho kultivovanost, protože je oproti benzinovým motorům skupiny PSA tišší. Nebo se pletu a 2008 má oproti dříve testovanému Peugeotu 208 1.2 PureTech a Opelu Corsa 1.2 Turbo lepší odhlučnění?

Peugeot 2008 působí jako velké auto, ale nenechte se zmást. Pořád je to prcek s hmotností 1344 kilogramů, což vysvětluje kombinovanou spotřebu 5,7 litrů nafty na 100 kilometrů. Původ malého vozu neskryje ani v objemu palivové nádrže, do které se vejde jen 41 litrů nafty. Nicméně na 500 až 600 kilometrů jízdy to v pohodě stačí.