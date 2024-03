TEST Opel Crossland HIT 1.2 Turbo (81 kW): Auto do začátku za 400 tisíc. Nebo na konec života

Radosti Dobrá cena Šikovně vymyšlený vnitřek Komfortní podvozek Starosti Horší odhlučnění kabiny Výbava je opravdu osekaná Aerodynamický svist 7 /10

Opel Crossland X byl prvním autem této německé automobilky, který sdílel platformu s koncernem PSA, dnes skupinou Stellantis. Po faceliftu z roku 2020 zmizelo z názvu písmeno X a vůz se designem připodobnil dalším aktualizovaným modelům značky. Získal tedy pro Opely dnes typickou masku Vizor, ale v zásadě zůstal stejným vozem. Co je vlastně zač? Není to ani SUV, ani malé MPV. Je to takový vyvýšený hatchback, což jasně definuje jeho cílovou skupinu.

Kam ho zařadit?

Opel Crossland je autem spíše pro starší občany, případně může nalákat mladé rodiny. Je to tedy dobré auto, pokud s řízením teprve začínáte, nebo naopak končíte. Nemá žádné potentní motory, ničím vás neohromí. Na druhou stranu za to nabídne solidní prostor, velmi jednoduché ovládání a nenáročný provoz. Taková ostatně mají auta být. Zároveň musejí být levná, což byl poslední dobou pro Opel Crossland trohu problém.

Pamatujete na Richardův test z ledna minulého roku? Měli jsme tu Crossland s motorem 1.2 Turbo, akční sadou Ultimate, automatem a cenou, teď se podržte, 728.990 Kč. Po odečtení příplatků to dělalo 589.990 Kč. Jenže už tehdy to bylo šest let staré auto, Škoda Kamiq byla čtyřletá a za 638.900 Kč nabídla větší kufr, patnáctistovku, automat a výbavu Monte Carlo. A Opel Astra kombi stál 679.990 Kč se stejným motorem jako Crossland. Jaká je situace dnes?

Výbavu Ultimate v aktuálním ceníku nenajdete, Crossland jako by stáhl ocas a čeká na novou generaci. Základní cena je 469.990 Kč po aktuální slevě 50.000 Kč. Jenže i to se může zdát jako moc. Opel tak začal kouzlit a vytvořil novou výbavu HIT. S očekáváním, že výbava dostojí svému jménu i po stránce prodejů, stáhl ceníkovou cenu auta o 120.000 Kč, takže tu teď máme vůz s cenou 399.900 Kč, což je skvělé. Pod čtyři sta tisíc už auto této kategorie natlačíte jen těžko.

Samozřejmě, že se to někde odrazilo. HIT není po stránce výbavy žádná hitparáda. Ano, je tu manuální klimatizace, LED světlomety, tempomat, dešťový senzor nebo zrcadlení Apple CarPlay a Android Auto, i když jen po kabelu. Výbava této verze je ale prostá parkovací kamery i senzorů, postrádá navigaci nebo loketní opěrku řidiče. Ani nevím, kdy jsem v této profesi naposledy viděl auto bez parkovacích senzorů alespoň vzadu.

Vše výše zmíněné si můžete připlatit, navigace je společně se senzory a kamerou v balíčku lepšího infotainmentu za 40.000 Kč, případně lze připlatit za 15.000 Kč jen ty senzory a zadní kameru, a za 20.000 Kč samostatnou navigaci. Za 12.000 Kč můžete mít ještě vyhřívání předních sedadel, volantu a onu zmíněnou loketní opěrku pro řidiče. Tento příplatek jsme měli. Pak si ještě můžete vybrat barvu a celoroční pneumatiky či mlhovky.