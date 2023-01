TEST Opel Crossland 1.2 Turbo AT6: Stárne důstojně, ale co ta cena?

Vydejme se nejprve do malou exkurzi do historie. Crossland je tu s námi již od roku 2017, byl prvním výsledkem spolupráce Opelu a francouzského PSA – nyní Stellantis. Stojí na platformě PF1, kterou v době svého vzniku sdílel třeba s prvními generacemi Peugeotů 208 a 2008, a jíž dodnes používá například Citroën C3 nebo jeho větší verze Aircross. Například současné Opely Corsa a Mokka využívají modernější základ EMP1, aktuální Astra plus Grandland stojí na EMP2.

Rozměrově má Crossland nejblíže právě k původní 2008, i když z hlediska všech parametrů – výšky, šířky, délky i rozvoru – nad ní má vždy o pár centimetrů navrch. Technika je však prakticky shodná s francouzským autem, které se představilo již v roce 2013, pokud si odmyslíme drobné změny stran skladby motorů.

Facelift z roku 2020 mu dodal větší šmrnc hlavně ve formě čelní masky Opel Vizor, která nahradila původně zaoblenou přední mřížku. Změnila se čelní světla i nárazník, přibyly stříbřité doplňky, došlo k drobnému odladění řízení i odpružení a samozřejmě se proměnila struktura výbav a úroveň cen. O tom ale až za chvíli.

Praktičnost a přehlednost nestárnou

Za volantem se zorientujete během dvou sekund. Opel stále odolává módě eliminace normálních ovládacích prvků a jejich nahrazování dotykovými ploškami nebo klepáním do obrazovky infotainmentu. Což u poněkud archivního modelu typu Crosslandu nepřekvapí a o to víc potěší například u modernější Corsy nebo zcela nové Astry. Zde je vše jako ve správném Opelu, čudlíků a voličů je tak akorát, abyste vše podstatné mohli ovládat po paměti a zcela přirozeně.

Nastavení teploty či hlasitosti probíhá přes otočné ovladače, detailnější nastavování směru foukání či výhřevu okna je také tlačítkové. Vlevo pod volantem nechybí regulace jasu přístrojového štítu, před voličem automatické převodovky pak můžete vypínat stop start, sledování jízdních pruhů i parkovací senzory. Se srozumitelností se setkáte i na volantu – levé rameno komanduje tempomat, pravé multimédia. Drobnou pihou na kráse je ovládání velmi jednoduchého palubního počítače na páčce blinkrů otočným kroužkem, k jehož obsluze je nutné sundat ruku z věnce kormidla.

Na infotainmentu je věk hodně znát. Jeho grafika je sice přehledná a startuje celkem rychle, ale displej má nízké rozlišení, které si dnes žádné aktuálnější auto nedovolí. Nekvalitní je i obraz parkovací kamery, zvlášť v horších světelných podmínkách. Na druhou stranu může řidiče potěšit přítomnost klasických tlačítek pod obrazovkou infozábavního systému pro vstup do jednotlivých sekcí.

Tento konkrétní exemplář je vybaven paketem Ultimate, jehož součástí jsou společně s navigací, LED světly, bezklíčovým startováním i odemykáním, tmavými 17“ koly a černou střechou také sedadla čalouněná Alcantarou. Působí velmi příjemně a kvalitně, ale trochu kontrastují s ostatními materiály, na nichž je znát fakt, že Crossland při svém uvedení na trh (ještě s písmenem X v názvu) startoval na 335.900 Kč.

Sedadla jsou v příjemné výšce nad asfaltem, proto se do nich bude dobře nastupovat a z nich vystupovat i osobám, které mají jistá omezení v pohybu – například penzistům. Sedačky jsou nastavitelné v dostatečném rozsahu a volant výškově a podélně také. Najít zde příjemnou pozici je hračka, i díky možnosti prodloužit sedák výsuvným segmentem a lépe si tak podepřít stehna. Dopředu a do stran je dobře vidět i díky vyšší stavbě karoserie a pozici řidiče.

Dozadu se dva průměrní dospělí také hezky vejdou, ale to není hlavním lákadlem druhé řady sedaček. Tím je takzvaná funkční sada, zde v rámci již zmíněného paketu Ultimate, jinak za příplatek 10.000 Kč ve vyšší ze dvou dostupných výbav Elegance. K ní patří o patnáct centimetrů posuvná sedadla, dělená v poměru 40:60. V úplně přední poloze tak ze zavazadelníku o standardním objemu 410 litrů vykouzlíte 520 litrů, což je vzhledem k půdorysu Crosslandu opravdu parádní hodnota.

Jistě, v druhé řadě pak nezbývá prakticky žádné místo pro nohy, ale vajíčko pro mimino nebo sedačku pro menší dítě sem dáte s přehledem. Kufr má s touto sadou dvojité dno, v jeho horní poloze vzniká po sklopení zadních opěradel téměř rovná plocha, ve spodní má zavazadelník solidní výšku od podlahy k roletce – na různé konfigurace se nezapomeňte podívat do galerie k tomuto testu. Dovnitř se celkem pohodlně nakládá navzdory vyšší hraně kufru (zhruba 73 centimetrů), vstupní otvor je opravdu velký, takže v Crosslandu odstěhujete i něco objemnějšího. Pod podlahou najdete sadu na opravu pneumatik v rámci takzvané „přípravy pro rezervní kolo“ – místo na náhradní disk zde je, ale musíte si ho sehnat sami.