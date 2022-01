TEST Opel Corsa 1.5 CDTI: Postaru, jednoduše a správně

Radosti Přehledné ovládání základních funkcí Vysoký dojezd a nízká spotřeba Dospělácké jízdní vlastnosti Skvělá příplatková LED světla Starosti Nafta není k mání ve všech výbavách Horší obraz parkovací kamery 9 /10

Corsa sice není nejžhavější novinkou z portfolia Opelu (premiéru měla v roce 2019), ale s každým dalším rokem, který má na hrbu, stojí víc a víc za to připomínat si, co dobrého se ze současných aut vytrácí. Původně měla vypadat úplně jinak, vývoj probíhal na platformě od GM, ale po začlenění Opelu pod (tehdy ještě) PSA začala vznikat nanovo na francouzské technice EMP1. Vývojáři nám kdysi prozradili, že ještě na technice GM vznikly i prototypy třídveřové Corsy, ale tento nápad letěl do koše. Ukončení vývoje sice konstruktéry z Opelu zamrzelo, na druhou stranu získali přístup k nejmodernějším asistenčním systémům, které stará platforma G2XX neuměla.

Tuto vlaštovku na francouzské technice sice příznivci značky vnímali jako kapitulaci, ale Opel se postaral, aby si v sobě jejich miniauto ponechalo to, co zákazníci očekávají. Začíná to už zvenčí – tvary jsou střízlivé a bez zbytečných kudrlin, i nyní téměř po třech letech na trhu nepůsobí zastarale. Absence avantgardy pokračuje i uvnitř, což řidiči konzervativního střihu přináší nemalé výhody.

Zatímco v sesterském Peugeotu 208 sedíte s volantem v klíně a přes něj koukáte na přístrojový štít, zde je posez zcela přirozený. Také zde nastavujete teplotu klimatizace otočnými ovladači, zatímco ve francouzském stroji musíte chlazení a topení lovit skrze dotykovou obrazovku. Ovládání hlasitosti probíhá také skrze klasické kolečko. A regulace jasu podsvícení? Jistě, ani na ni v Opelu nezapomněli – máte ji vlevo pod volantem.

Vůbec všechny důležité i méně důležité funkce zde jsou na dosah ruky – výhřev sedadel na panelu kliamtizace, vypínání stop/startu a vedení v jízdním pruhu před řadicí pákou. Nelogičnosti v ovládání nečekejte ani na volantu – vpravo ovládáte audiofunkce plus handsfree, vlevo tempomat plus výhřev volantu. Kolébkové přepínače regulace hlasitosti a nastavení rychlosti tempomatu jsou poněkud titěrné, ale to je stran ovládání asi jediná věc, která by se dala Corse vytknout.

Uspokojivě funguje i infozábavní systém, který jasně pozná každý, kdo řídil modernější Peugeot. Okolo obrazovky jsou rozesety dotykové plošky pro vstup do jednotlivých sekcí, v rámci nichž nic složitě nehledáte. Systém startuje svižně a používat ho můžete prakticky ihned. Parkovací kamera má sice hrubší obraz a menší rozlišení, než je v současnosti standardem, ale u Corsy tato skutečnost dráždí o třídu méně, než u větších a dražších Opelů.

Do předních sedadel naskočíte bez problémů, pro normálně rostlého člověka je na nich místa dost z hlediska šířky sedáků i prostoru nad hlavou. Seřídit se dají v dostatečném rozsahu tak, abyste měli vše důležité po ruce a nemuseli se nahýbat k palubní desce. Díky vystouplému polstrování vedle stehen a v oblasti trupu hezky podrží v zatáčkách, zároveň jsou tak akorát měkká, aby cestování v nich neunavilo.

Vzadu je to s místem pochopitelně o něco menší sláva, ale normální dospělý zde nebude výrazněji trpět – místa nad hlavou je slušné množství a ohledně výšky sedáku nad podlahou si Corsa pomáhá lehkým naklopením lavice dozadu. Do kufru nic výrazněji nezasahuje, má pravidelné tvary a i když sklopená opěradla netvoří rovinu s podlahou, praktičnost je v rámci své třídy na solidní úrovni.