TEST Opel Corsa 1.2 Turbo (96 kW) GS Line: O důvod víc, proč kašlat na původ

Když to shrnu, líbí se mi zachování klasických tlačítek pro důležité funkce včetně vypínání systému start/stop, klasický kulatý volant, pohodlná sedadla a celkové zpracování. Nelíbí se mi stísněný prostor na zadních sedadlech se špatným přístupem přes úzké dveře. Tady to bude pro vyšší osoby skutečně spíše za trest.

Dále jde o koncernový infotainment, který naštěstí nemá po stranách nastěhované ovladače klimatizace jako v Peugeotu 208. Ceníme i jeho implementaci do přístrojovky namísto do prostoru čnící desky, jakou mají jiné malé modely koncernu. Podobnosti pokračují i s totožným voličem automatické převodovky, ke které se váže elektronická parkovací brzda. Multifunkční volant si Opel ponechává svůj, a protože corsa nemá i-Cockpit, koukáte na budíky skrze věnec a nikoliv nad ním.

Je snadné si všimnout, že čím víc do interiéru corsy připlácíte, tím víc vypadá jako Francouz. Standardní model bez příplatků má klasické analogové budíky, vysokou řadicí páku a běžný panel ovládání klimatizace. To je v pohodě. Naše corsa analogové budíky měla, což byla její výhoda. Digitální klastr, který jsme si mohli prohlédnout u jiného kousku, se nám moc nelíbil. Sice má dobré rozlišení, umí promítnout navigaci a disponuje přehlednou grafikou, ale displej je malý a lemuje jej spousta laciných plastů.

Vpředu je situace jiná. Opel sice udává, že jsou sedadla GS Line sportovní, ale jsou i překvapivě velkoryse dimenzovaná. Zatímco do 208 vyloženě zahučíte a boční vedení vás obepne jako závodní skořepina, v corse se sedí jako v křesílku, do kterého se položíte po náročném dni. Kdo z těch dvou má lepší boční vedení, je jasné, sedadla v corse mi ale přijdou přátelštější i k starším lidem, lépe se z nich vystupuje a člověk k nim není tak přikovaný.

Jsou ovšem místa, kde sourozenectví neskryje. Zadní dveře jsou opět spíše „dvířka“ a usednout vás nechají až po menší akrobacii. Ani po usednutí to ale není žádná sláva. Prostor na hlavu je stísněný a dva dospělí by tu zvládli spíše kratší trasu. Děti ale budou v pohodě . S prostorem na kolena je to trochu lepší, tedy pokud cestující vpředu nejsou čahouni a neposunou si sedadla moc dozadu.

Nová corsa má svůj styl a německé tvary. Přesně tak to sliboval šéf PSA Carlos Tavares, když v roce 2014 rozhodl o tom, že Opel přinese do jeho společenství německost. Opel se zase rád chlubí, že je corsa 100% německá a má podle toho také nastavený podvozek. Stejně jako předchozí generace ale vzniká v Zaragoze.

Nové vlastnictví nic měnit nemělo. Corsa mohla být dokončena na platformě větší astry a hurá na trh. Jenže tak jednoduché to nebylo. Skupina PSA si uvědomila, že za každý prodaný kus zbrusu nové corsy by musela platit licenční poplatek koncernu General Motors za použití jeho komponentů. Stačí přece, že PSA americkému gigantovi platí třeba za astru či insignii.

Opel byl od roku 1929 součástí amerického koncernu General Motors. Mnoho let poté, v roce 2012, však Opel informoval o vytvoření aliance se skupinou PSA, která jej o pět let později od původního vlastníka zcela odkoupila. V tu dobu už se na nové corse pracovalo a k vidění byly první testovací muly.

To už jsme někde slyšeli

Opel Corsa si můžete stále koupit s atmosférickou dvanáctistovkou o výkonu 55 kW (75 koní) a manuální převodovkou. V takovém případě se jeho cena dokonce natlačí pod tři sta tisíc. Námi testovaná verze byla vybavena jednotkou 1.2 Turbo o výkonu 96 kW (130 koní). Stovku oficiálně zvládne za 7,8 sekundy a oranžového prcka dotlačila až k rychlostem přes 200 km/h. Momentálně jde o vrchol nabídky. OPC přijde časem, lidé od Opelu však upozorňovali, že půjde spíše o verzi vyhrazenou čistě elektrickému pohonu.

Nemusím snad ani naznačovat, že jednotky jsou koncernové. Zvuk a projev jsou tedy téměř totožné. Motor při rozjezdech trochu vrčí, ale při ustálené rychlosti je ticho jako pěna. Za plynem jde hned, jak na akceleraci pomyslíte a blíže omezovači se hezky poslouchá. Corsa GS Line má i sportovní režim, při kterém zvuk motoru přikrmují reproduktory. Na chlup stejný zvuk vyluzuje i Peugeot 208 GT Line.

Největší radost mi udělala osmistupňová automatická převodovka, která k městskému autu prostě pasuje. Nezmatkuje, není přehnaně spořivá a s motorem je sehraná jak Baby s Johnnym v Hříšném tanci.

Corsu si cením i za jízdní projev na dálnici. Není problém jet ustálenou stopadesátkou se spotřebou do osmi litrů. Převodovka tam kopne osmičku a motor se bez řevu ustálí lehce nad třemi tisíci otáček. Doby, kdy se malé městské vozy kuckaly stovkou na vytočenou čtyřku v pravém pruhu, jsou pomalu pryč. Tohle je nová doba a líbí se mi.

A co celková spotřeba? Týdenní průměr se ustálil na hodnotě 6,8 litru na 100 kilometrů. Pokud se pohybujete hodně po dálnici, bude corsa vyžadovat okolo osmi litrů. Pokud jste spíše příměstský typ, odmění vás velmi příznivější hodnotou 5,8 litrů.

Jízda

Podvozek si Opel ladil sám a v zájmu pohodlí vsadil na měkčí nastavení. Základní charakteristiky se mu ale odbourat samozřejmě nepodařilo. V zatáčce vám tak může ve vyšší rychlosti na hrbolu odskočit zadek a na velké nerovnosti si kolo občas dupne. Nicméně komfort na cestách je o píď lepší než u sportovněji laděného Peugeotu 208. Neznamená to ale, že by se pocitově měkčí corsa neuměla opřít o vnitřní kolo a hezky vytočit oblouk. Naopak, když se tlačí na pilu, překvapí vás svým jistým projevem a díky malým rozměrům se s ní skvěle manipuluje.

Nová corsa je samozřejmě vybavená i řadou asistenčních systémů. Tady předně musím avizovat, že se po opětovném nastartování nevracejí do původního nastavení. Jinak řečeno, pokud si v pondělí vypnete asistent pro jízdu v pruzích, v úterý ráno bude pořád vypnutý. Nemusíte to tak dělat každý den. Jediné, co se vždy opět zapne, je systém stop/start, ale ten má své vlastní fyzické tlačítko a nemusíte do infotainmentu.

Testovaný vůz byl vybavený Matrix LED světlomety, s jejichž funkcí jsem byl naprosto spokojený. Automatické přepínání potkávacího a dálkového režimu funguje dobře a ani jednou se nestalo, že by mě někdo z protisměru problikával. Chválím i příplatkovou funkci adaptivního tempomatu s nastavitelnou délkou rozestupu. Ta se prostě občas hodí i u těch nejmenších aut.

Cena a konkurence

Opel Corsa 1.2 Turbo GS Line stojí 489.990 Kč a v rámci náběhu na trh na něj dostanete čtyřicet tisíc slevu. Linie má vedle sportovních nárazníků i chromované koncovky výfuku, LED přední a zadní světla, manuální klimatizaci, tempomat nebo ambientní osvětlení interiéru.

Když se podívám na Peugeot, ten za svou sportovně střiženou verzi modelu 208 se stejným motorem chce 525.000 korun. Peníze navíc ale nedáte jen za drsnější vizáž. Peugeot má v rámci této výbavy ve standardu sedmnáctky. Opel „jen“ šestnáctky.

Pro dalšího konkurenta nemusíme daleko. Nový Renault Clio ve velmi podobné výbavě R.S. Line nabídne taktéž sportovní nádech, motor o výkonu až 130 koní, automatickou převodovku, sedmnáctky a doplňky interiéru z imitace karbonu. A to se cení jen na 459.000 Kč.