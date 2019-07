TEST Opel Combo Life 1.2 Turbo a Van XL 1.5 CDTI: Když dva nedělají totéž

Má-li ale Combo posloužit jako školní minibus, větší nákupní taška, o víkendu dopravit rodinu pár desítek kilometrů na chalupu a jednou za rok se otočit naložené po střechu k moři, klidně to zvládne i s benzinovým tříválcem. Ty náročnější části programu si sice zrovna dvakrát neužije, ale zvládne je. A vezmete-li v potaz, že jen příplatek za prostřední diesel tvoří oproti benzinu ve stejné výbavě celých 10 % ceny celého auta, může dávat smysl.

Ani o tříválci se nedá říci, že by měl nějaký extrémní problém, je ale zkrátka cítit, že se blíží svým limitům. Lehký motor v naloženém autě navíc za mokra bojuje s trakcí (nic nebezpečného, elektronika to za vás vyřeší), čemuž nahrává jak nižší zatížení hnané nápravy, tak charakteristika a skokové podání výkonu přeplňovaného maloobjemového tříválce.

Dokud jezdíte bez zátěže po městě a v jeho nejbližším okolí, zaznamenáte snad jen nekonzistentní reakce na povely plynového pedálu a pomalé klesání otáček (obojí je taková ta tříválcová klasika). Jakmile ale nasednou čtyři dospělí a vezmou si s sebou zavazadla na víkend, začne přituhovat. Speciálně pokud vyjedete na dálnici. Zde je již citelné, že motoru začíná pomalu jít z tlustých do tenkých a pokud budete trvat na 130 km/h, vyroste spotřeba k osmi litrům. Diesel si ve stejné konfigurace řekne o dva méně a své úlohy se zhostí s grácií.

Že to až tak špatný nápad není, jsme se přesvědčili již při prvních jízdách . Ostatně tříválcová dvanáctistovka PSA patří rozhodně mezi to lepší, co downsizovaná koncepce dnes nabízí. Motor je velmi tichý, má dostatečně razantní zátah a manuální šestistupňová převodovka je pro něj rozumně odstupňována. Není ale všechno jen růžovoučké.

O rozměrnějších autech a dodávkách se s oblibou říká, že mají „aerodynamiku cihly vržené naplocho“. To bychom PSA křivdili, nicméně velkou čelní plochu mohou snahy konstruktérů a ladění v aerodynamickém tunelu „očůrat“ jen do jisté míry. Nutně tak vyvstává otázka, zda je úplně dobrý nápad bojovat s aerodynamickým odporem pomocí benzinového tříválce vyhoněného turbem na 110 koní. Navíc v autě, u něhož lze z principu předpokládat častější využívání užitečného zatížení.

Je to sice úplná marginálie, nicméně kabina Opelu vypadá více strohá, „lacinější“ a spíš si všimnete drobných mezer v dílenském zpracování. Na druhou stranu je fakt, že umí nabídkou vyhřívaný volant (s ovladačem přímo na něm), a že tradiční kulatý a dostatečně rozměrný věnec padne do ruky zdaleka nejlépe. I že budíky s jednoduchou grafikou bez efektních vymyšleností jsou ze sourozenců nejpřehlednější.

Největší „odvaz“ v kabině jsou barevné proužky na čalounění sedaček. Jinak o interiéru platí totéž, co u sourozenců. Je praktický, disponuje množstvím odkládacích prostor, se skládacími sedačkami se dají provádět nejrůznější úkony a relativně kompaktní vůz tak umí pojmout mnoho lidí a/nebo mnoho nákladu. Jeden na první pohled patrný rozdíl se ale najde. Zatímco Peugeot i Citroën umí ve vyšších výbavách oživit interiér povrchy v metalicky matných barvách, Opel si i ve vrcholné výbavě Innovation vystačí s černým plastem všude vůkol a několika matovanými detaily.

Když méně je více

Když už jsme u cen, měli bychom tip, kde lze bezbolestně ušetřit. Panoramatická střecha s podvěsenými poličkami na drobnosti a boxem pod střechou zavazadlového prostoru vypadá jako skvělá věc, za kterou se vyplatí si připlatit (v prostřední výbavě Enjoy činí příplatek 25.000 Kč, ve vrcholné Innovation je standardně). Není tomu tak.

Praktická využitelnost poliček je diskutabilní, box je praktičtější. Nicméně snižuje využitelnou výšku kufru, což může být problém, pokud budete převážet třeba jízdní kola, stěhovat nábytek a tak dále. Box je přístupný z kabiny i zavazadelníku a jeho objem vypadá slibně. Přímo si říká o uložení hraček a tabletů, nebo oblečení či svačinky pro zadní dětské pasažéry. Což je evidentně i jeho účel. Pak by ale jeho dvířka neměla být z lisovaného kompozitu, čalouněná bez dalších úprav netkanou textilií.

Děti jsou totiž nejen radostí, budoucností národa, ale také nenechavé a obecně jsou to stvoření nečistá. Chatrná dvířka s laciným čalouněním budou pod náporem zamatlaných prstíků během chvíle vypadat značně nevábně. Prosklená střecha sice poskytne módní prosvětlení interiéru (a zvyšuje těžiště vozu), ale má v tomto konkrétním případě ještě jednu citelnou nevýhodu. Již od zhruba 60 km/h o ní budete vědět. Jinak výborně odhlučněným interiérem totiž začne citelně prostupovat aerodynamický svist. Vyrovnat na nižší spotřebě paliva 50.000 Kč příplatku za diesel bude trvat dlouho, ale pokud ušetříte 25.000 Kč za prosklenou střechu, návratnost se značně zrychlí. Nám to nezní jako špatný plán.

Řidič, ten tvrdej chleba má

V rámci dvojtestu Opelu Combo jsme důkladně projeli i užitkovou variantu. Mezi osobním Combem Life a pracovním Combem Van je snad více rozdílů, než mezi osobní Opelem a Peugeotem. Mezi užitkáči se zkrátka na některé věci nehraje. Interiér je tak vyveden výhradně z tvrdých plastů a působí o řád laciněji než v osobní verzi. Na čemž není nic špatného, speciálně pokud vezmeme v úvahu, že spolujezdec při vystupování omylem třískl bednou s nářadím do palubní desky… a nestalo se vůbec nic. Kabina prostě nevypadá nijak extra šik, ale je bytelná a ergonomicky v naprostém pořádku.

Pracovní verze také léčí jeden ze stesků, která trojčata provázejí všemi testy. Zmizel široký středový panel, který omezuje prostor pro kolena (a s ním i praktická bezedná přihrádka). Místo něj najdete na podlaze klasickou páku mechanické ruční brzdy a menší přihrádky. Na přepážce oddělující nákladový prostor jsou dva masivní ocelové háky na montérky, které by jistě udržely i brašnu s vercajkem. Sedačky jsou také výrazně jednodušší a úsporněji čalouněné než v osobní verzi. Opel si ale tradičně na kvalitě sedadel zakládá, takže i tyto jsou plněné solidní pěnou a ani po několika hodinách jízdy z nich nebolí záda. Tak to má v užitkovém pracantovi být.

Celá kabina je uzpůsobena svému účelu, až na jeden dokonale nepromyšlený detail. Vratká dvířka nad palubním štítem. Což o to, prostor je to praktický, ale pracovník rozvážkové služby bude vývojáře Opelu proklínat pokaždé, když si tam bude chtít odložit zakázkový blok nebo bezdrátový platební terminál. Dvířka totiž nemají vzpěru a pokaždé vám spadnou na ruku.

Zato v nákladovém prostoru nebude mít důvod ke kritice. Zadní dveře mají silné dvoupolohové vzpěry, jeho boky jsou chráněny solidním plastem a podlaha vyložena kvalitní voděodolnou překližkou. Šestice masivních ok v podlaze pojme i velkou kurtu s ráčnou a nákladové hrany chrání fortelné kovové profily. Jen boční šoupací dveře asi neuspokojí každého řemeslníka – do profilu jejich otvoru poměrně výrazně vstupuje dělící přepážka, prakticky využitelný nákladový otvor pro objemnější předměty tak není moc široký.

Úplně jiné auto

Nejen interiér se od osobní verze značně liší. Jízdně je užitkové Combo také výrazně jiné. Na vysokoprofilových pneumatikách si zachovává část plavnosti civilních sourozenců, ale již z principu je bez nákladu trochu „uskákanější“. Stopu drží a v zatáčkách si poradí i s hrubými nerovnostmi, ale vychvalovaný komfort osobní verze se nekoná. Všechny stesky ale zmizí po prvních třech stovkách kil v nákladovém prostoru. Navíc je fakt, že mezi malými dodávkami patří rozhodně k těm komfortnějším. To i díky sedačkám a dobré ergonomii posazu za volantem.

Další dobrou zprávou je, že i s prostřední 102koňovou výkonovou variantou povedené dieselové patnáctistovky jede i naložené Combo velmi uspokojivě a citlivě reaguje na povely plynového pedálu. S přesným pětikvaltem je radost spolupracovat a šestka vám chybět nebude. V dálničních 130 km/h točí motor na pětku snesitelných 2600 otáček. S prázdným autem se dá jezdit kolem pěti litrů, i s naloženým budete muset hodně spěchat, abyste se dostali výrazně přes šest. Kde je tedy ten hlavní rozdíl a proč působí dodávková verze tak výrazně jiným dojmem, než osobní?

Částečně je to v součtu detailů, rudimentárnějších materiálech a tvrdším podvozku, ale především je dodávka výrazně hlučnější. Užitečnému zatížení evidentně ustoupila hluková izolace od motoru i v podbězích, čehož si sice všimnete, ale není to nic neočekávaného. Problém je v karoserii. Combo je totiž z nejnovější generace vozů (dodávky mají výrazně delší výrobní cykly… zdravíme VW Caddy) a používá v konstrukci vysokopevnostní oceli. Ty na nerovnostech zkrátka rezonují, čímž trpěla několik let i například trojková Octavia, než se vývojářům povedlo rezonance utlumit.

Kabině Comba se z poza dělící přepážky rozléhají dunivé zvuky od kol a v užitkové verzi, kde je třeba zachovat co nejvíce prostoru pro náklad, s tím při nejlepší vůli nejde mnoho udělat. Příjemné to věru není. Na druhou stranu při zaplnění nákladového prostoru se situace zlepší a při provedení vestavby dost možná problém pomine. Každopádně za tu jistotu, že pokud po 12hodinové šichtě přiklimbnete a omylem zahodíte Combo do příkopu, tak odejdete po svých, ta míra diskomfortu stojí.