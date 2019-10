TEST Opel Astra 1.4 Turbo CVT: Tříválec + CVT = Drahá poukázka na průšvih?

Totéž platí o displej v kapličce, integrovaný mezi analogové ukazatele otáček, teploty motoru a stavu paliva – mimochodem velký displej v palubním štítu je pro Opel premiéra. Ani ten vám nepouští animace, nemá předdefinovaná „náladová“ grafická schémata (v nichž vždy něco podstatného chybí, pokud rovnou nejsou inherentně nepřehledná), ale prostě „jen“ funguje. V jednotlivých částech displeje si můžete zcela přehledně nechat zobrazit údaje, které jsou pro vás relevantní. Nějaká kritika? Ano, hlasové ovládání není k dispozici, pokud je systém nastaven do češtiny. To se ale stává i v lepších rodinách (upřímné pozdravení do Mercedesu).

Opel si totiž evidentně vzal k srdci kritiku a na klíčových oblastech zapracoval. A to se týká třeba i interiéru, který nyní působí neochvějně bytelně (žádné kývání středové konzole při zatlačení kolenem, jak se stávalo dříve) a použité materiály i zpracování evokují na pohled i omak klišé o německé kvalitě. Pokud se v kabině někde šetřilo, tak s rozmyslem a dobře skrytě. Poroučela se dokonce i komická záslepka pojistkové skřínky na středové konzole, která v předfaceliftové verzi sice vypadala jako schránka, ale otevřít nešla. Na jejím místě je mělká polička podivného rozměru, do níž se nic nevejde, ale díky šikovné drážce v ní lze opřít mobilní telefon, pokud chcete využívat třeba Waze .

Kombinace tříválce a CVT z dílny General Motors funguje, a funguje vesměs skvěle. Pár drobných pih na kráse by se našlo, o nich ale později. Začněme tím, že tentokrát se nemýlím, když píšu „z dílny GM“. Jakkoli Opel samozřejmě je součástí koncernu PSA, Astra využívá techniku z vývoje GM – navraždit francouzské komponenty na existující platformu modelu v druhé polovině výrobního cyklu by bylo dražší než nakupovat u bývalého vlastníka.

Pokud máte pocit, že zaručený recept na automobilovou katastrofu začíná, nelze vám to mít za zlé. Vyhlídka na týden za volantem této kombinace ve mně také nebudila zrovna euforii. Již první metry jízdy ale naznačily, že jsem se v předsudcích nejspíš mýlil. První kilometry mimo město ukázaly, že jsem se mýlil docela dost. Ale stále ještě zbývala „naděje“, že na dálnici se vyjeví celá „pravda“, že Astra, přesně jak by se dalo cynicky očekávat, nepojede, zato bude řvát a žrát. Aj, karamba, zase omyl.

Pod kapotou se totiž změnilo opravdu hodně, přičemž z té nejvýznamnější změny patrně tradicionalistům vstanou vlasy na hlavě. Můžete si totiž vybrat jakýkoli motor, pokud to bude tříválec. Zkušenost s litrovým tříválcem Opelu, na který automobilka hodně sázela a který po krátké výrobní epizodce z portfolia Astry vypustila, by jim částečně mohla dávat zapravdu. Není to špatný motor, ale své mušky rozhodně má. Zpět ale k současnosti a „nové“ Astře.

Kdo by, stejně jako já, čekal, že na dálnici bude CVT utrpením, ten by se, stejně jako já, pletl. Nekoná se žádné zběsilé vytáčení, ani hluk, ani nesmyslná spotřeba. Naopak, při tachometrových 130 km/h točí benzinová Astra jen 2200 otáček, na povel k akceleraci reaguje okamžitě, plynule a opět s plynulou gradací otáček. Konstantního zvýšení provozních obrátek se dočkáte jen v případě, že ve vysokých rychlostech stojíte na plynu jak na rýči – avšak zrychlení je uspokojivé, takže to nemusíte dělat dlouho a vysoké otáčky odpovídají projevem očekávání.

To všechno ale nic neříká o tom, jak se Opel popasoval s faktem, že tříválec má z principu nevyvážený běh i tím, že skoro půllitrový objem jednoho válce není při dané konfigurace úplně málo. Což jsou obojí docela pádné důvody k obavám o kultivovanost. U GM si vybrali tu nákladnější a technicky sofistikovanější variantu. Tam, kde se mnoho výrobců snaží si vystačit (s různým stupněm úspěšnosti) s cíleně nevyváženými rotačními komponenty, osadil Opel do bloku protiběžný vyvažovací hřídel. Přihodily elektrickou vodní pumpu a elektronicky ovládaný wastegate. Stačí to? V naprosté většině případů ano.

Nyní už ale k tomu podstatnému: tříválec a CVT. Že celohliníková konstrukce motoru nižším zatížením přední nápravy pomůže jízdním vlastnostem, se dá očekávat. Že tříválec s variabilním časováním ventilů sníží papírové emise CO 2 také. Dodejme, že Astra má výbornou aerodynamiku (kombi Cd 0,255, hatchback 0,26) a pokud by to někoho zajímalo, tak jen použití aktivních klapek v nové masce údajně sníží emise CO 2 o 2 g/km.

Závěr

Dá se pohonnému řetězci něco zásadnějšího vytknout? Ano, pět věcí – dvou si možná vůbec nevšimnete, dvou nespíš ano a jedna je sice jen občasná, ale docela protivná. Z těch nepatrných jde o jemné, takřka neznatelné pocukávání při „plachtění“. Pokud pojedete po rovině či z lehkého svahu, kdy si převodovka ještě neřekne, že by měla brzdit motorem, vzpomenete si na nepravidelné bublání, které je slyšet u výfuku skoro každého tříválce, jak se motor „hádá“. Ve stejném rytmu Astra velice jemně pocukává.

Většina lidí to asi nezaznamená. Stejně takřka neznatelné je jemný svist, když se převodovka z módu coastingu roztáčí do záběru při minimálním stlačení plynu – zní to trochu, jako když sepne ventilátor počítače… několik metrů od vás. Významnější je, že převodovce v některých situacích chvíli trvá, než si „spočítá kolečka“ a pošle na kola newtonmetry, např. přechod z dojíždění k zatáčce bez plynu do výraznější akcelerace za apexem… což na druhou stranu není nic, co by nedělalo i nemálo konvenčních automatů.

Tříválec projeví svoji koncepci náchylnou k vibracím ve dvou případech – když se převodovka i ve vyšších rychlostech (CVT si to může dovolit) při minimálním stlačení plynu rozhodne šetřit palivo a dusí motor jen maličko nad tisícem otáček a podruhé v těch zřídkavých případech, kdy stop-start usoudí, že naopak šetřit nebude a nechá motor běžet „na déčko“ při stojícím autě. Tříhrnek se pak trochu pere s odporem měniče a decentně vibruje, opět nic zásadního.

Nepříjemné jsou ale ty situace, kdy start-stop motor zhasne a chcete třeba do křižovatky vyrazit razantněji – úkol nastartovat a vysmahnout je už na CVT moc a nějakých v 50 % případů se neobejde bez celkem výrazného cuknutí. Léčit se to dá povolením brzdy chvilinku předem a zašlápnutím plynu až po nastartování. Objektivně je třeba přiznat, že i tento neduh umí předvést celá řada konvenčních automatů, zmínit je jej ale třeba. Už proto, že je to asi jediný opravdu nepříjemný projev koncepce, kterou by od stolu kde kdo považoval za naprosto pomýlenou a nehodnou byť jen úvahy, natož praktického vyzkoušení.

A to by byla chyba, protože Astra 1.4 Turbo s CVT je velmi, velmi příjemné auto. Auto, které zkrátka a jednoduše… nu, prostě funguje. A to v dnešní době, kdy je třeba primárně uspokojit euro-eko moloch a až pak myslet na to, že tím taky bude muset někdo jezdit a zda náhodou nebude trpět jak zvíře, rozhodně není málo. Ostatně ne málo si za svůj povedený výtvor Opel i naúčtuje. Nejsilnější Astra hatchback s výbavou Elegance („akční“ sleva 50 000 Kč) začíná na 582 990 Kč, kombi je o 30 000 Kč dražší. Rozsáhlá sada Innovation Business se všemi možnými příjemnostmi přijde na dalších 95 000,- a rozsáhlá nabídka příplatkové výbavy tím rozhodně nekončí.

Opel Astra: Souhrn cen Základní cena vozidla 399.990 Kč (1.2 Turbo/81 kW Astra) Cena s testovaným motorem a výbavou 582.990 Kč (1.4 Turbo CVT/107 kW Elegance) Cena testovaného vozidla 733.790 Kč (1.4 Turbo CVT/107 kW Elegance)

Technické údaje: Opel Astra Rok • stupeň výbavy 2019 • Elegance

Počet válců/ventilů na válec • rozvod 3/4 • DOHC

Typ motoru • zdvihový objem zážehový • 1 342 cm 3

Vrtání • zdvih 79,0 mm • 91,2 mm

Stupeň komprese 10,0:1

Nejvyšší výkon 107 kW (145 koní)

Nejvyšší výkon při otáčkách 5 000 až 6 000 ot/min

Nejvyšší krouticí moment 236 Nm při 1 500 až 3 500 ot/min

Zrychlení z 0 na 100 km/h 10,1 s

Nejvyšší rychlost 210 km/h

Převodovka: způsob řazení bezstupňová

Prům. spotřeba: komb. 5,6 l/100 km

Rozvor náprav 2 662 mm

Rozchod kol: vpředu • vzadu 1 544 mm • 1 558 mm

Rozměr pneumatik 225/45 R 17

Rozměry: délka × šířka × výška 4 370 × 1 871 × 1 485 mm

Základní výbava: Šest airbagů, litá 16palcová kola, tempomat s omezovačem rychlosti, bluetooth handsfree, 7palcový displej infotainmentu, elektrické ovládání bočních oken, automatická dvouzónová klimatizace, LED ECO světlomety, elektrická parkovací brzda, varování před čelní kolizí, indikace vzdálenosti, varování před vybočením z jízdního pruhu, protikolizní brzdění, dešťový senzor, vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou, automatické přepínání světel s detekcí tunelu, multifunkční volant potažený kůží, čalounění Alcantara, černé Jet Black, ergonomická přední sedadla AGR, posuvná přední loketní opěrka s přihrádkou ve středové konzole, ambientní osvětlení dveří, sluneční clony s osvětlenými zrcátky, chromované lišty okolo bočních oken a další.

Volitelná výbava: Zimní sada 2: vyhřívání předních i zadních sedadel, vyhřívání volantu, 2x USB konektor v zadní konzole, elektrická parkovací brzda, výdechy pro zadní sedadla (18.800 Kč), Sada Driver Assistance 2: adaptivní tempomat, rozpoznávání dopravních značek a ochrana chodců, sportovní volant potažený kůží (32.000 Kč), Sada Innovation Business: Adaptivní LED Matrix světlomety s technologií AFL včetně LED zadních světel, navigační systém Multimedia Navi Pro, automatický parkovací asistent, zadní parkovací kamera, hlídání slepého úhlu, elektricky sklopná zrcátka, bezklíčové otevírání a startování, sedadla řidiče a spolujezdce nastavitelná v 8 směrech s možností manuálního prodloužení sedáků a elektricky nastavitelnými bederními opěrkami, dělená zadní sedadla 40/20/40, sklápění zadních sedadel jedním dotykem, zadní loketní opěrka (95.000 Kč), litá 17palcová kola (5000 Kč).