TEST Omoda 5 1.6 TGDI: Čínské UFO hodné Evropana

Kufr má tabulkově 442 litrů, nabídne pravidelné tvary, do nichž nezasahují zadní podběhy. Jeho podlaha má půdorys s minimální šířkou zhruba 95 centimetrů a hloubkou přibližně 80 centimetrů, k roletce je to nějakých 40 centimetrů. Pod podlahou se skrývá pěnový box pro uložení povinné výbavy a jiných nevysokých drobností – ještě pod ním pak dojezdové kolo. Po sklopení zadních opěradel vznikne téměř rovná plocha, nakládací hrana je v rovině s podlahou a leží nějakých 75 centimetrů nad vozovkou.

Z hlediska nabíjení chytrých zařízení je tom Omoda 5 velmi dobře – vpředu má USB-A a USB-C port, vzadu na konci středového tunelu stejnou kombinaci. V druhé řadě sedadel se pohodlně usadí osoby s výškou do zhruba 180 centimetrů, vpředu pak může posádka vyššího vzrůstu také narazit v závislosti na tělesných proporcích, protože se sedadla nedají dát dost nízko. Prostoru pro kolena je vzadu tak akorát, možná by se hodilo nižší umístění sedáku vůči podlaze nebo jeho naklopení směrem dozadu.

Obecně vzato, obsluha vám i přes některé nedostatky typu absence tlačítek a koleček pro důležité funkce přejde vcelku rychle do krve, není čeho se děsit, i když třeba automatický režim klimatizace působí stejně jako v mnoha dalších čínských autech dojmem vypnuto/zapnuto s pramalým přihlédnutím k aktuální teplotě ve vozidle.

Na zakřiveném panelu před řidičem a uprostřed palubní desky jsou dvě obrazovky o úhlopříčce 12,3 palce, jedna slouží jako přístrojový štít, druhá pro infotainment. Samotný infozábavní systém je vcelku intuitivní, akorát má dost malé ikony pro vstup do jednotlivých funkcí ve spodní části obrazovky a musíte přes něj ovládat i topení a chlazení. Na středovém tunelu sice najdete tlačítko pro zapnutí klimatizace, ale teplotu, výběr směru chlazení/topení a další věci musíte zvolit přes displej.

Omoda 5 je středně velký crossover, po stránce rozměrů a rozvoru srovnatelný například s Hyundai Kona nebo Kiou Niro – na délku má 4373 mm, rozvor měří 2610 mm. V Číně se vůz vyrábí již od roku 2022, výrazně na sebe upozornil akcí v rámci vstupu na náš trh akční cenou 498.300 Kč pro sto nejrychlejších zákazníků. Nyní ceny oficiálně startují na 669.000 Kč za výbavu Comfort a 729.000 Kč za provedení Premium – co obsahují, se dozvíte za chvíli.

V březnu letošního roku byly na tuzemském trhu spuštěny prodeje značek Omoda a Jaecoo. Obě spadají pod gigantickou čínskou značku Chery a jsou kromě svého domácího trhu určeny pro export. Tak se pojďme podívat, s čím máme co do činění.

V zatáčkách se pak auto docela naklání, ne sice tak, aby vás vyklopilo ze dveří, ale jasně a čitelná dává najevo své limity. V oblouku se prohne do oblasti lehce za předním kolem a rychlé změny směru mu příliš nekonvenují, ale na sportování nebo svižné projížďky si člověk čínský crossover fakt nekupuje. Je tu sice režim Sport, jehož aktivaci vám auto oznámí hlasem, ale ten nic moc nemění. U něj mimochodem v zobrazení na displeji zůstaly čínské znaky pro označení pro míru otevření škrticí klapky nebo plnicího tlaku. Spotřeba se dá při plynulém jízdním stylu, k němuž Omoda 5 vybízí, na nějakých 7,5 litrech na sto, pokud jste zvyklí jezdit plyn-brzda, vyšplhá se k nějakým devíti litrům na sto.

Omoda 5 je v České republice k dostání s jediným spalovacím motorem – přeplňovanou šestnáctistovkou s elegantním označením 1.6 SQRF4J16 290T. Tu Chery používá i v řadě dalších svých modelů různých značek. Se svými 108 kW a 275 Nm na auto stačí, i když ho sem tam musíte trochu popohnat. V nízkých otáčkách má navzdory udávanému plnému nástupu točivého momentu v 1750 otáčkách za minutu celkem malou ochotu táhnout, samočinné podřazení sedmistupňové dvouspojkové převodovky chvilku trvá, ale kolem a kolem – na klidné cestování i bezpečné připojení se na dálnici to stačí.

Verdikt: Ještě pár krůčků a je to dobré

Jak se říká ve filmu Jáchyme, hoď ho do stroje, čínské značky přinášejí v poslední době na evropský trh „nový svěží vítr.“ A na kombinaci zajímavé ceny, dobré výbavy a dlouhé záruky český zákazník slyší, jak dokazuje úspěšná etabláž MG, které se například vloni dostalo na 15. pozici mezi značkami a letos už je jedenácté. On totiž ani Číňan nechce jezdit špatným autem a pokrok tamních automobilek je znát s každým dalším rokem. S Omodou 5 budou určitě nejspokojenější ti, kteří si ji koupili za zaváděcí ceny do půl milionu, ale i nyní dává dost dobrý smysl tím, jak funguje, a že nabízí „plnou a plnější“ výbavu.

V základu má pokročilé a dobře fungující asistenty, LED světla, 18palcové disky, rezervu, přední i zadní senzory, vyhřívaná i chlazená přední sedadla s elektrickým nastavením, bezklíčové ovládání, solidní infotainment s bezdrátovým zrcadlením chytrých telefonů a mnoho dalšího. Jako skladovky je mimochodem dnes seženete za méně než 600.000 Kč.

Jistě, není to dokonalé, je zapotřebí vychytat drobnosti typu filtrace drobných nerovností, příliš vysokého uchycení sedačky řidiče, občasné výpadky automatického vypínání parkovací brzdy při rozjezdu nebo občas nereagujícího elektrického otevírání kufru, ale za ty peníze a s takovou zárukou stojí Omoda 5 určitě za pozornost a zvážení.

Omoda 5: Souhrn cen Základní cena vozidla 669.000 Kč (108 kW Comfort) Cena s testovaným motorem a výbavou 729.000 Kč (108 kW Premium) Cena testovaného vozidla 742.000 Kč (108 kW Premium)

Technické údaje: Omoda 5 Rok • stupeň výbavy 2025 • Premium Počet válců/ventilů na válec • rozvod 4/4 • DOHC Typ motoru • zdvihový objem zážehový • 1 598 cm3 Nejvyšší výkon 108 kW (147 koní) Nejvyšší výkon při otáčkách 5 000 ot/min Nejvyšší krouticí moment 275 Nm při 1 750 až 2 750 ot/min Nejvyšší rychlost 195 km/h Převodovka: způsob řazení • počet stupňů dvouspojková • 7 stupňů Zákl./max. objem zavazadlového prostoru 442 l • 1 149 l Objem palivové nádrže 51 l Hmotnost: provozní • celková 1 380 kg • 1 849 kg Prům. spotřeba: komb. 7,0 l/100 km Rozvor náprav 2 610 mm Rozměry: délka × šířka × výška 4 373 × 1 824 × 1 588 mm

Základní výbava: Výškově nastavitelné kotvy předních bezpečnostních pásů, Upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy, Tříbodový bezpečnostní pás na prostředním sedadle, ISOFIX, Zpětné zrcátko s kamerou (DVR), Mechanická dětská pojistka, Imobilizér motoru, Automatické zamykání, Alarm proti krádeži vozidla, Zadní kamera s naváděcími liniemi, Přední parkovací senzory, Zadní parkovací senzory, ABS, EBD, BAS, Monitorovací systém tlaku pneumatik, Připomenutí rychlostního limitu, Upozornění na zařazený rychlostní stupeň, Režim jízdy (Sport/Komfort/ECO), Upozornění na překročení rychlosti, Prevence opuštění jízdního pruhu, LDW, MCB, ELK, Autonomní nouzové brzdění, ACC, ICA, Varování před čelním nárazem, RCTA, RCTB, Asistent pro jízdu v dopravní zácpě, Inteligentní systém pro předcházení kolizím, BSD, LED světlomety, Světlomety s funkcí follow-me-home, Automatické světlomety, Automatické nastavení dálkových/potkávacích světel, LED denní světlomety, LED zadní světla, Horní středové brzdové LED světlo, Signalizace nouzového zastavení, Anténa ve tvaru žraločí ploutve, Kliky dveří v barvě karoserie, Spoiler, Přední tažný hák, Zadní tažný hák, Střešní nosič, 18'' kola z lehkých slitin, Hliníkové ráfky, Dvoubarevný ráfek, Přídavné rezervní kolo, Čistě černý interiér, Krycí panel dveří z PVC, Vícebarevné ambientní osvětlení, První řada s ambientním osvětlením, Osvětlení zavazadlového prostoru, Kožený volant, Volant manuálně nastavitelný ve 4 směrech, Multifunkční volant, 5 sedadel, Sedadla potažená syntetickou kůží, Sportovní sedadla (přední), Sedadlo řidiče s elektrickým nastavením v 6 směrech, Vyhřívání předních sedadel (sedák + opěradlo), Ventilovaná přední sedadla (sedák), Integrovaná opěrka hlavy předních sedadel, Sklopná druhá řada sedadel dělená 60/40, Loketní opěrka druhé řady sedadel s držákem na nápoje, Sluneční clony se zrcátky a osvětlením, Sklopná rukojeť s tlumením, Přihrádka u spolujezdce s tlumením, Háček na kabát, Loketní opěrka s úložným prostorem, Nouzový výstražný trojúhelník, Klimatizace, Dvouzónová klimatizace, PM2.5 filtr, Zásuvka pro nabíjení u druhé řady, PEPS, Startování jedním tlačítkem, Bezklíčový vstup, Vzdálené otevírání oken, Vzdálené startování motoru s klíčem, Vzdálené ovládání HVAC, Elektrické ovládání všech oken, Zavírání oken „jedním dotykem“ s ochranou, Okna s tlumením hluku, Tónovaná skla, Transparentní skla, Vyhřívání zadního skla, Elektrické nastavení a sklápění zpětných zrcátek, Vyhřívání zrcátek, Ruční stmívání vnitřního zpětného zrcátka, Bezrámový přední a zadní stěrač, Automatické nastavení rychlosti stěračů, LCD přístrojový displej 12,3", LCD multimediální displej 12,3", Bluetooth, Rádio, Apple CarPlay, Android Auto, 6 reproduktorů, USB konektory vpředu a vzadu, 12V zásuvky vpředu a v zavazadlovém prostoru, Bezdrátová nabíječka telefonu, Předpínače bezpečnostních pásů, Čelní, boční, středový a hlavové airbagy, PAB, E-Call, Elektronický stabilizační systém, DMS – sledování pozornosti řidiče

Příplatková výbava: Lakování Uhlíkově černý krystal (+13.000 Kč)

