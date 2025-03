TEST Nissan Qashqai e-Power Tekna: Exotika pro každého

V přední části najdete dva USB-C porty, v druhé řadě pak s výjimkou základní výbavy další dva. Nasedání dozadu je extrémně snadné, dveře se totiž otevírají téměř do pravého úhlu, takže se sem pohodlně nakládají i velké dětské autosedačky. S místem pro hlavu zde průměrně rostlý člověk nebude mít problém, nohy se také vejdou, i když sedák by mohl být o chlup výše nad podlahou, nebo naklopený dozadu.

Odkládacích prostorů je v přední části vozu dostatek. Na začátku středového tunelu najdete poličku s 15W bezdrátovou nabíječkou, kapsy ve dveřích jsou pěkně velké a do schránky pod loketní opěrkou se toho vejde hodně. Sedadla mají příjemně široké sedáky a slušné vedení v oblasti hýždí i trupu, všimnete si mimochodem jejich elegantního dvoubarevného čalounění, které najdete i na palubní desce. Ta působí velmi kvalitním dojmem co se týče zpracování.

V infotainmentu se zorientujete velmi snadno – po levé straně jsou ikony pro různé oblasti funkcí, takže se vždy rychle dostanete k tomu, co potřebujete nastavit nebo vidět. Šikovným doplňkem obrazovky jsou tlačítka pod ní, jedním můžete například přepínat mezi denním a nočním režimem, druhým vyvoláte obraz parkovacích kamer. Ty umožňují zobrazit výstup s 3D modelem vozu, zasazeným do reálného okolního prostředí, nebo pohled s „průhlednou kapotou.“

Jako celek nyní Qashqai působí o něco uhlazeněji a samozřejmě aktuálněji vzhledem ke zbytku nabídky Nissanu. Do nabídky přibyly také nové laky – bílá perleť, vylepšená černá a zajímavý tmavě zelený odstín Ocean Deep, světlejší lakování můžete kombinovat s tmavou střechou, jako je tomu u tohoto konkrétního exempláře. A dvoubarevný může být i interiér, i když to není jeho největším lákadlem.

Jízda: Za málo a extra pohodlně

I když už pod kapotou Nissanu Qashqai nenajdete naftu, po stránce pohonu je z čeho vybírat. Základem je mild-hybridní přeplňovaná čtrnáctistovka se 103 kW a manuální převodovkou, s manuálním šestikvaltem je dostupná i její silnější verze se 116 kW. Tu můžete dostat i s automatem Xtronic (CVT), který se dá doplnit i pohonem všech kol.

V tomto testu ale máme hybridní pohon e-Power. Jde o sériový hybrid, u nějž tříválcový přeplňovaný motor o objemu 1,5 litru slouží pouze jako generátor energie pro elektrický pohon se 140 kW a 330 Nm. Systém také využívá baterii o kapacitě 1,97 kWh. Výsledkem je, že se auto chová vlastně jako elektromobil, který místo nabíjení tankujete klasickým benzinem.

Jízda je díky absenci řazení krásně plynulá, pohon reaguje okamžitě a konzistentně a auto není obtěžkáno velkou trakční baterií. Kultivovanost je skutečně působivá, motor se více ozve jen když zadupnete pedál plynu do podlahy. Jinak si volí otáčky sám dle aktuálních potřeb hybridu na dodávku elektřiny, i když to vám může zpočátku přijít trochu zvláštní, protože otáčky neodpovídají tomu, jak zrychlujete nebo zpomalujete.

Voličem jízdního režimu si můžete aktivovat režim B pro silnější rekuperaci, pro úplný elektromobilní zážitek je zde pak jednopedálové ovládání (i když ne do úplného zastavení), které zapínáte stiskem tlačítka na středovém tunelu. Celé to funguje náramně, i když jde o pohon vcelku atypický, s autem se jezdí jako s kterýmkoliv jiným. Zvláště ve městě Nissan slibuje až o 40 procent nižší spotřebu než u klasického spalovacího motoru (i když neříká kterého). V kombinovaném provozu pak můžete bez větší snahy jezdit za zhruba 5,2 až 5,7 l/100 kilometrů. A to v kombinaci s dostatečně velkou 55litrovou nádrží znamená, že vás na čerpací stanici neuvidí dvakrát za den.

V zatáčkách se auto chová vyváženě a předvídatelně, nemá tendenci utíkat z oblouku a potěší i přesným řízením, ale na sportování to není – to ostatně není posláním hybridního Nissanu Qashqai. Pružnost je zcela v pořádku i v dálničních rychlostech a s posádkou, auto potěší také normálním přirozeným citem v brzdách, i když vůz rekuperuje.

Součástí této výbavy Tekna jsou 19palcová kola v rozměru 235/50, na nichž je Nissan překvapivě pohodlný, lehké klepnutí „odspodu“ přijde jen když rychleji přeletíte větší příčnou nerovnost na vozovce. Mimochodem, Qashqaie na 18palcových a 19palcových kolech mají zadní zavěšení s torzní příčkou, vozy na 20palcových discích dostávají dozadu multi link. Ale zdá se, že ani jednodušší řešení nemá žádný problém s pohodlím.

Modely s automatickou převodovkou i s pohonem e-Power dostávají automaticky systém ProPilot, tedy adaptivní tempomat s funkcí udržování vozu uprostřed jízdního pruhu a funkcí Navi-Link, který počítá například se sjezdy z dálnice nebo prudšími zatáčkami. Funguje to spolehlivě, co by si ale zasloužilo špetku péče – čtení dopravních značek. Nezřídka tvrdí nesmysly, což je pak trochu otravné ve spojení s pípáním inteligentního asistenta rychlosti. Toho můžete vyřadit ze hry buď poměrně hluboko v menu palubního počítače, nebo snadněji aktivací osobního profilu jízdních asistentů.