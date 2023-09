TEST Nissan Juke 1.6 HEV N-Connecta: Auto plné paradoxů

Radosti Svěží design Nadvláda mechanických tlačítek v kabině Slušná prostornost interiéru Spotřeba Starosti Místy horší kvalita prvků interiéru Nízký výkon Příliš tvrdé odpružení 6 /10

Nissan Juke kdysi v podstatě definoval segment městských crossoverů a nyní míří do zelenější éry. Po devítiletém čekání od prvního uvedení na trh přišla druhá generace oblíbeného modelu, avšak původní nabídka byla omezena pouze na litrový tříválec DIG-T, který, upřímně řečeno, nepatřil mezi nejcharismatičtější jednotky na trhu. Nicméně, již krátce po zahájení prodeje následníka původní generace se začaly objevovat informace o chystané hybridní jednotce.

Uplynuly dva roky a my máme konečně možnost elektrifikovanou novinku vyzkoušet. Nový pohon vznikl jako produkt spolupráce společností Nissan a Renault a jeho koncepce silně připomíná oblíbené jednotky japonských konkurentů v podobě ústrojí E:HEV od Hondy nebo hybridních systémů Toyoty. Je však v jeho silách se takovým jménům postavit tváří v tvář?

Dřéve, než se podíváme pod kapotu, pojďme si připomenout, jak vypadá zevnějšek extrovertního crossoveru. Přední část se v mnoha ohledech podobá většímu modelu Qashqai, se kterým sdílí zejména tvar mřížky chladiče (která má narozdíl od čistě spalovací verze modelu Juke upravený výplet pro lepší aerodynamiku) a vrchní část světlometů.

Zatímco u rodinného SUV se světla rozvětvují do dvou samostatných linek, Juke spodní z nich nahradil kulatými světlomety, podobnými těm v první generaci. Ze strany designérů se jedná o odvážný, nebo možná trochu bláhový krok - převést jeden z nejkritizovanějších prvků tohoto modelu z generace na generaci. Je zřejmé, že výrobce chtěl připomenout kult, který se kolem původního vozu vytvořil, ale u nástupce se tato snaha jeví pouze jako hra na city. Do celkového designu to ovšem zrovna nezapadá.

Už to prostě není onen ikonický "rošťák", jenž v minulosti bouřil rozličná spektra emocí. V porovnání se svým předchůdcem Juke vyspěl nejen po designové stránce, ale také co se rozměrů týče. Do šířky narostl o necelé 4 centimetry, do výšky o 7,5 centimetrů a rozvor narostl dokonce o 10 centimetrů, což znamená jediné - více prostoru v kabině.

Zpět do přelomu minulého desetiletí!

Interiér nové generace japonského crossoveru působí trochu jako časová kapsle, uzavřená zhruba před deseti lety. Prostor kabiny bych nepopsal slovem „zastaralý“, avšak jistou konzervativnost mu nelze upřít. Jediná dotyková plocha vyčnívá nad palubní deskou v podobě, na dnešní dobu vcelku nerozměrné, obrazovky infotainmentu. K jeho ovládání využijete kromě dotyku prstu také dvojici otočných voličů a několik fyzických tlačítek, které se rozprostírají nad kulatými výdechy klimatizace.

Rozhraní systému je velmi jednoduché, tím pádem i poměrně přehledné a displej reaguje na dotyk naprosto bezproblémově. Pokud vám prostředí infotainmentu nebude vyhovovat, jsou k tu systémy Android Auto a Apple CarPlay, které fungují přes kabel.

Ostatní ovládací prvky jsou čistě mechanické - od panelu klimatizace, přes voliče na středovém tunelu až po tlačítka na volantu (kterých bylo na můj vkus trochu moc - některé funkce bych pro lepší přehlednost klidně obětoval). Vlastně je to docela příjemná připomínka „starých dobrých časů“, kterou bych si klidně opakoval častěji. Tento dojem naplno umocňují klasické analogové budíky, kterých se nezbavíte ani při koupi nejvyšší možné výbavy. Mezi ně byl natěsno umístěn displej, zobrazující vámi preferované informace.

Dílenské zpracování interiéru ve většině případů není zlé, ovšem narazíte také na prvky, jejichž nízká kvalita je doslova do očí bijící. Jasným příkladem je přepínač světel interiéru nad hlavami cestujících či kryt zrcátka ve stínidle, ke kterému jsem se po prvním použití již raděni nevracel. Nicméně je třeba podotknout, že klíčové části vnitřního prostoru, s nimiž přicházíte do kontaktu každodenně, splňují očekávání a jsou vyvedeny dobře.

Vraťme se nyní k oslímu můstku, který jsem mezi zevnějškem vozu a jeho interiéru postavil - prostornosti interiéru. V tomto ohledu je mezigenerační pokrok skutečně znatelný a ačkoliv si pasažéři na zadních sedadlech nohy během jízdy neprotáhnou, na místě za řidičem jsem měl (se svými 185 centimetry) před koleny minimálně 5 centimetrů k dobru. Pamatujte však na to, že do šířky to zase taková sláva není a cestování s pěti dospělými pasažéry bude značně intimní zážitek.

Trochu větší očekávání jsem měl od zavazadelníku, který hybridní technika omezila na 354 litrů objemu, zatímco spalovací dosahuje hodnoty 422 litrů. V souvislosti s tím si plusové body nezasloužily ani úložné prostory uvnitř kabiny, kterých je na můj vkus velmi málo. Majitel se bude muset spokojit s průměrně velkou schránkou nad koleny spolujezdce, podprůměrným prostorem v loketní opěrce, dvěma držáky na pití, velmi malou schránkou pod panelem klimatizace (tak akorát na odložení telefonu) a nevelkými bočními kapsami ve dveřích.