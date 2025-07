TEST Mitsubishi Outlander PHEV (225 kW): Vyplatilo se dlouhé čekání?

Kde už zpracování a kvalita pokulhávají, to je zavazadelník. Tvrdé plasty a podlaha z robustní tkaniny tady působí oproti luxusnímu prostoru pro posádku trochu kontrastně. Mitsubishi ale na druhou stranu hezky reflektuje to, že do kufru SUV nepatří jen košík na piknik, ale i něco trochu drsnějšího. Jinak jsou tu praktická poutka, 230V zásuvka, dvojitá podlaha pro umístění kabelů a objem 495 litrů, případně 1422 litrů při sklopení druhé řady sedadel, což jde udělat zatáhnutím páky přímo z kufru. Pokud jdete po litrech, je na tom třeba nazvedané kombi Subaru Outback s 561 litry lépe.

Ergonomicky se tu není na co stěžovat. Volič převodovky je malý a nepřekáží manipulaci třeba s telefonem, když ho chcete vyndat z bezdrátové nabíječky. Držáky nápojáků jsou odsunuté až k loketní opěrce, což mi ale nevadilo. Do přihrádky dveří se pak s přehledem vejde 1,5litrová lahev vody. Slušná ergonomie a zpracování se promítají i na druhou řadu sedadel, kde jsou třeba kapsičky na opěradelch předních sedadel pro uložení drobností.

Fajn auto, na které jsme ale mohli koukat jen na obrázku, protože nebylo pro Evropu. Až v říjnu roku 2024 posadili zástupci značky našeho šéfredaktora Honzu Mičku do letadla (už nemusel ukazovat Tečku) a vzali ho omrknout evropskou verzi kdesi v Madridu. A Honza tam tak poprvé uviděl to zakázané ovoce, novou vlajkovou loď Mitsubishi s rozvorem 2,7 metru, výkonem přes 300 koní a místem pro pět lidí.

Když se tohle auto představilo, byla třetí vlna pandemie koronaviru, na letišti jsme ukazovali Tečku, aby nás pustili do letadla, do kin šel příšerný čtvrtý Matrix a o Mitsubishi jsme psali, že je jeho budoucnost nejasná. V říjnu toho roku se představil nový Outlander PHEV, stál na základech Nissanu X-Trail a tudíž na platformě CMF-CD. Zanedlouho to budou čtyři roky.

Ten největší přešlap u Mitsubishi Outlander jsou asistenční systémy. Mezi ty nejotravnější patří již tradičně hlídání jízdních pruhů, kontrola rychlosti a systém sledování řidiče. Dají se vypnout, o tom žádná, ale se spoustou dnešních aut se dá existovat i pokud to neuděláte. Tady bych ale bez vypnutí všeho ani neopouštěl dvůr. I se sníženou citlivostí je hlídání jízdních pruhů zbytečně akční, nepříjemně vibruje do volantu a na úzké silnici vás stáčí do protisměru. Kamera namířená na řidiče začne pípat i při rozhlížení se na křižovatce a pípání při překročení rychlosti je dost nahlas, přičemž kamera se občas zapomene a nechá vám třeba na dálnici svítit třicítku.

V našem případě byl vůz osazen 20palcovými koly obutých do pneumatik Bridgestone Alenza 255/45. V kombinaci s tímto obutím se Outlander projevoval jako stabilní a v oblouku příjemně stáčivý, jen je pořád mít na paměti, že je to spíše cestovní auto, které nedosahuje řidičskosti Subaru. Po stránce komfortu odpružení se ale klidně může rovnat s ním i s Toyotou.

Na elektřinu pak můžete jet až do rychlosti 135 km/h, takže si s ‚‚elektromobilem‘‘ pokryjete i kratší dálniční přesuny. Hybridní režim s autem necuká v případě nastartování spalovacího motoru za jízdy. Na výkon se nečeká, od křižovatky vás odstrčí elektromotory a spalovací motor se připojí až na něj dojde. Výtkou tady je pouze bezestupňová převodovka, která při předjíždění vyžene motor do otáček a naruší vám tím akustickou pohodu, která v autě jinak panuje. Na druhou stranu ambasadorem tohoto auta je u nás slavný tenor Štefan Margita, takže ty vysoké tóny auta asi sedí…

Nový Outlander je hlavně o pohodě. Při jízdě se snaží co nejvíce využívat elektřinu, což si můžete i sami regulovat pomocí voliče v interiéru. V režimu Normal se oba druhy pohonu kombinují podle potřeby, režim Save zachovává stávající úroveň babití, Charge vám auto nabíjí a režim EV je také všeříkající. Není to nic světoborného a tady se sluší říct, že si Mitsubishi systém odladilo velmi dobře.

Na papíře to Mitsubishi vychází. Má auto s výkonem skoro jako nedávný Volkswagen Tiguan R, ale umí k tomu jezdit za 0,8 litru. Realita je samozřejmě trochu jinde, akcelerace vám výkon 300 koní nepřipomene vlastně nikdy a odpovídá tomu i hodnota zrychlení z 0 na 100 km/h za 7,9 sekundy a maximální rychlost 170 km/h. Nejsou to ale špatné hodnoty a jsou vlastně konkurenceschopné, jenom kdo si pod výkonem 300 koní představí nějaký Outlander Evolution, ten bude asi zklamaný.

Závěr

Mitsubishi Outlander je skvělou alterinativou především k japonským SUV. Svébytná technika, která je Japoncům vlastní, a také jediná možnost pohonu, mu ale zbytečně brání v rozletu. To, co tohle auto pohání rozhodně není špatné, ale pokud vám to nesedne, nemáte jinou možnost. A že by to bylo až tak revoluční, že vás to donutí oželet naftový kodiaq, to si nemyslím. Je to ale určitě zajímavá alternativa.

Na druhou stranu budete u Outlanderu těžit z ještě klasického tlačítkového ovládání, pohonu všech kol, velmi dobré výbavy včetně masážních sedadel za rozumnou cenu a také z obrovského prostoru pro posádku. Největším přešlapem je bohužel naladění asistenčních systémů. Když je ale vypnete, máte fajn prostorné SUV za milion a půl.

To čekání se za mě jednoznačně vyplatilo. Evropská specifikace je to auto, do kterého ráno sednete a po vypnutí všech otravných věcí vám bude fuk, jestli jedete 5 kilometrů do školky nebo 1000 kilometrů k moři. Sedadla jsou dostatečně komfortní i na dlouhou cestu a komfort odpružení je více než dostatečný. Pravověrný pořádný off-road nebo sportovní zážitek tady ale hledat nemůžete. To ale teď není ani účel outlanderu.

Mitsubishi Outlander: Souhrn cen Základní cena vozidla 1.287.950 Kč (Inform 2.4 Mivec/ 225 kW) Cena s testovaným motorem a výbavou 1.582.950 Kč (Instyle+ 2.4 Mivec/ 225 kW)

Technické údaje: Mitsubishi Outlander Rok • stupeň výbavy 2025 • Instyle+ Počet válců/ventilů na válec • rozvod 4/4 • DOHC Typ motoru • zdvihový objem zážehový • 2 360 cm3 Vrtání • zdvih 88,0 mm • 97,0 mm Stupeň komprese 11,8:1 Nejvyšší výkon 100 kW (136 koní) Nejvyšší výkon při otáčkách 5 000 ot/min Nejvyšší krouticí moment 203 Nm při 4 000 ot/min Zrychlení z 0 na 100 km/h 7,9 s Nejvyšší rychlost 170 km/h Převodovka: způsob řazení • počet stupňů bezstupňová • 1 stupňů Zákl./max. objem zavazadlového prostoru 495 l • 1 422 l Objem palivové nádrže 53 l Hmotnost: provozní • celková 2 195 kg • 2 665 kg Prům. spotřeba: komb. 0,8 l/100 km Rozvor náprav 2 704 mm Rozchod kol: vpředu • vzadu 1 591 mm • 1 597 mm Rozměry: délka × šířka × výška 4 720 × 1 862 × 1 746 mm

Sériová výbava (Instyle+): černé čalounění stropu, čalounění sedadel z prémiové kůže, masážní přední sedadla, hliníkové sportovní pedály, ozvučení Dynamic Sound Yamaha, vyhřívaná přední a zadní sedadla, ventilovaná přední sedadla, třízónová automatická klimatizace, ambientní osvětlení interiéru, Adaptivní LED světlomety, 20palcová kola, elektrická zásuvka 230V, podélné střešní ližiny, přední mlhová světla, tepelné čerpadlo, bezklíčové centrální zamykání, 8 airbagů, parkovací senzory vpředu a vzadu, adaptivní tempomat, nabijecí USB-C vstup vzadu, bezdrátové nabíjení mobilního telefonu, head-up displej, metalický lak karoserie, vyhřívaný volant, elektricky nastavitelné sedadlo řidiče