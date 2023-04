TEST Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 4x4: Akční tvář s klidným srdcem

Radosti Snadná a srozumitelná obsluha Úsporný pohon s 4x4 a zajímavými funkcemi Hodnotná výbava Starosti Vyšší spotřeba na dálnici Nádrž jen na 43 litrů Zastaralé materiály uvnitř 8 /10

Před pěti lety vyvolalo Mitsubishi pořádný rozruch návratem klasického jména Eclipse. Akorát k němu přibylo slovo Cross, protože jde o – jak je vcelku jasné – crossover. Auto do nabídky velikostně i cenově zařadilo mezi modely ASX a Outlander, prodávalo jej s turbobenzinovým čtyřválcem 1.5 s pohonem předních i všech kol i jako naftovou čtyřkolku s motorem 2.2 Di-D. Výroba těchto verzí skončila, nyní už vůz koupíte jen s plug-in hybridním pohonem.

Kdo by si myslel, že došlo k obyčejné výměně pohonu, hodně by se mýlil. A možná i ten, kdo považuje aktuální provedení za facelift. Když si obě auta postavíte vedle sebe, uvidíte markantní změny. Na přídi si můžete u obou všimnout chromovaných pásů ve tvaru písmene X, kterým Mitsubishi říká Dynamic Shield, jinak je zde ale hodně věcí jinak. Původní verze měla například hlavní světlomety klasicky v horní části nárazníku hned pod kapotou, nyní se tam nachází diody pro denní svícení.

A tam, kde byly níže mlhovky, teď najdeme i hlavní světla za rozměrnými průhlednými kryty. Karoserie na délku povyrostla o celých čtrnáct centimetrů, vzadu pak najdeme zcela jiné páté dveře s odlišnými světly a bez pásu, který přetínal zadní sklo. To sice vypadalo zajímavě, ale zároveň omezovalo výhled vzad – fajn, že Japonci uznali, že nešlo o úplně dobrý nápad.

Je to čistě subjektivní dojem, ale když vidíte oba modely vedle sebe, plug-in působí mnohem moderněji a hodnotněji, i když má některé základní rysy typu prolisů na bocích společné s předchozí verzí. V tomto případě je navíc vůz vyšperkován kompletní sadou doplňků od Ralliart. Ta zahrnuje přední i zadní spoilery, boční prahy, rudé startovací tlačítko, polepy, koberečky, název modelu na kapotě v černé barvě a červené zástěrky s kovovými destičkami.

Hezký to odkaz na rallyovou historii Mitsubishi a naživo velmi vkusný po stránce estetiky i zpracování, rozhodně žádný „tuzing“ z Aliexpressu. Díly můžete objednávat i jednotlivě, kdyby na vás byly například ony lapače nečistot nebo křídlo až moc, takto v plné palbě stojí celý paket 54.900 Kč. Ale už jsme se vynadívali dost, hurá za volant.

Funkce a přehlednost v pořádku, ale co ty materiály?

Jak je u auta s touto stavbou karoserie obvyklé, do sedačky se vyhoupnete snadno a bez zbytečné akrobacie. Pak si prohlédnete palubní desku, osaháte materiály a zcela objektivně se musíte ptát, jestli takhle vypadá nový vůz za milion. Plastikovost, stříbřitě a leskle černě lakované prvky, náchylné k poškrábání nebo upatlání, to vše vyvolává vzpomínky na Lancer deváté generace nebo ASX z doby před více než deseti lety.

Vnitřek sice není fórový a působí robustně, s některými dalšími japonskými automobilkami si v tomto ohledu nemá Mitsubishi co vyčítat, ale u auta v této cenové hladině a zvlášť po velmi rozsáhlé modernizaci vás to prostě praští do očí. Jistý historický nádech s sebou ale nese i jedno obrovské pozitivum, které může snadno kompenzovat fakt, že palubní deska není ze slonoviny a alabastru.

Na vše důležité je tu totiž spínač, přepínač nebo otočné kolečko. Jestli vás bytostně štvou dotykové obrazovky, plošky a ovládání všeho možného až po třech klovnutích do displeje, budete zde nadšeni. Klimatizace má otočné voliče a tlačítka, výhřev sedadel i volantu taktéž, hlasitost je řešena kolečkem, vlevo pod volantem mají svůj vlastní čudlík vypínání protikolizního varování, asistenta jízdních pruhů a regulace polohy a jasu průhledového displeje… To je v dnešní digitální době osvěžující přístup, který zaručuje snadné používání všeho možného.

Přehledný je i multimediální systém s navigací TomTom, která bere v potaz uzavírky a varuje před stacionárními radary – snadno se s ní sžijete, i když grafika a rozlišení nejsou úplně na úrovni doby. Přístrojový štít také neskrývá žádnou záludnost, máme zde kulaté budíky rychloměru a stavu pohonu, kde vidíte, zda jedete úsporně a na elektřinu či nikoliv.

V podélném směru je na zadních sedadlech místa dost a s prostorem nad hlavou to pro průměrného dospělého také není špatné – máme tu i výhřev, který Eclipse Cross dostává v prostřední třetí výbavě Intense z pěti dostupných. K ní patří i klasická zásuvka v kufru na 230 V, která utáhne příkon až 1500 W – ideální doplněk například do kempu nebo pro pohon menšího elektrického nářadí. Zavazadelník má dobře využitelné tvary, do nichž jen částečně zasahují zadní podběhy. Pod jeho podlahou najdete schránku na nabíjecí kabel, rezervní nebo dojezdové kolo v nabídce není a musíte si vystačit se sadou pro nouzovou opravu.