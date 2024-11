TEST Mini Countryman SE All4 (225 kW): Dvoutunové Mini jezdí za dvacet, špatné ale není

Nový displej má ale brutálně dobré rozlišení a vypadá hi-tech. Rozhraní infotainmentu je hravé a prakticky cokoliv na co sáhnete vám otevře nějakou funkci. Ke grafice a čitelnosti tedy nelze mít křivého slova, jen jak je tu všechno tak nějak rozházené, bude to chtít zvyk a pár dní vám bude určitě trvat, než se v displeji začnete orientovat.

Trochu rozpačitý jsem i nadále z kruhového OLED displeje infotainmentu. V Mini se rozhodli, že se vykašlou na klasickou přístrojovku a dají vám head-up displej za příplatek, tudíž displej uprostřed auta může být vedle pár tlačítkem vaším jediným zdrojem informací o jízdě, a to ještě mimo zorné pole. V takovém případě bych ocenil rychlejší přístup ke snížení jasu obrazovky, která se umí v noci pěkně rozzářit.

S touto výbavou na mě nové Mini Countryman působí trochu jako mládě Land Roveru Defender. Jeho velké rozměry s sebou ale nesou jednu pozitivní věc, a to jsou vnitřní rozměry. Countryman nabídne dostatek prostoru pro čtyři dospělé cestující a má kufr o objemu 460 litrů, případně 1450 litrů při sklopení druhé řady sedadel.

Už ani ty přední světlomety nejsou kulaté, ale mají tvar něčeho, co jsem dělal v prváku na deskriptivní geometrii. Přední maska je plná, protože máme elektrickou verzi. Naštěstí je na ní aspoň nějaký vzor a není to tak jen kus černého plastu. Testovaná verze se jmenuje Favoured a vyznačuje se bronzovými prvky okolo masky a vespod vozu.

Ale Mini naštěstí není jen o rozměrech, ale i o specifickém chování za volantem, hravému podvozku, vtipných detailech a stylovému designu. Takže zbylo nám z toho něco, nebo tu máme jen trochu bláznivější BMW X1? Mini Countryman je k mání se spalovacími motory i jako elektromobil. My máme elektrickou variantu SE All4 o výkonu 225 kW (306 koní).

V týdnu jsem se zastavil u svého oblíbeného coffee trucku a zaparkoval s novým Mini Countryman do řady aut. Vedle mě stály Škoda Superb a Audi A6. A jak tak jdu s kávou zpět všímám si, že to moje auto je nějaké velké - nad střechu superba ční ještě dobrých dvacet čísel. Tohle už po stránce rozměrů opravdu není Mini.

To stačí, ne?

Výkon 313 koní (v režimu Boost, jinak 306) je pro rodinné více než dostatečný, vždyť už je to vlastně stejný výkon jako má čtyřválcový dvoulitr ve verzích JCW. Pokud bychom tedy chtěli Mini Countryman opravdu zaškatulkovat jako auto pro maminky, tak to budou mít pánové doma večer veselo, protože Mini reaguje na akcelerátor velmi aktivně a je sranda s ním jezdit. A díky výkonu přes 300 koní je akcelerace pružná a záživná i v rychlostech na stovku, zatímco některým jiným elektromobilům nad stovku dojde dech a do dálničních rychlostí je tak nějak nutíte.

Při testu spotřeby s jízdou na hranici rychlostních limitů rovným dílem po dálnici i na okreskách jsem dosáhl hodnoty 20,4 kWh/100 km. Bylo šest stupňů nad nulou. Pár kliknutími se pak dostanete na ruční předehřev akumulátoru, aby to do auta teklo rovnou po připojení vyšší rychlostí. Mně to po stisknutí ukázalo dvacet pět minut, ale reálně jsem měl za 15 minut zahřáto a mohl jsem nabíjet.

Na berounské Ionity jsem se prvních pět minut ale stejně motal okolo 80 kW výkonu (měl jsem 30 % akumulátoru), ale pak se to vyšvihlo na 125 kW, což už je skoro výrobcem slíbených 130 kW. Moc dlouho tam ale ten výkon nezůstal, takže jsem po 22 minutách odjížděl s nabitými 28,7kWh a kapacitou akumulátoru 75 %, což dle palubního počítače stačilo k ujetí 252 kilometrů. Můj průměru okolo 20 kWh se pak už neměnil a shodoval se i s hodnotou, která byla v palubním počítači, který se od výroby nenuloval.

Jízdní vlastnosti elektrického Mini Countryman jsou hyperaktivní a těkavé. Pokud do něj sednete z nějakého úplně běžného auta, jako je třeba současná Škoda Octavia, tak vám Mini možná přijde až moc akční. Přední náprava reaguje na pohyby volantu ihned už od středové polohy, takže v kombinaci s jedovatým plynem působí jízda prvních pár kilometrů jako kdybyste měli hodně natěšeného zlatého retrívra, který se kolem vás začne točit kdykoliv uděláte rychlý pohyb.

Jenže si na to zvyknete, s autem se samozřejmě dá jezdit plynule naprosto bez problému. Nicméně pokud chcete tuto hyperaktivitu ještě podpořit, můžete si zapnout režim Go Kart, kdy je všechno ještě jedovatější. Pokud vám pak bude scházet zvuk, lze si v menu vozu zvolit režim Iconic Sound, ale upřímně je to asi nejhorší zvuk, jaký jsem kdy slyšel elektromobil vydávat. Otravný, vysokofrekvenční a spíše rušivý než imerzní.

66,45kWh akumulátor by vám strašně rád slíbil dojezd 433 kilometrů, ale v takovém tom běžném mezinabíjecím cyklu od 20 do 80 % jste sotva na třech stovkách. Teď navíc bude zima, takže si ještě uberte. Auto na každodenní příměstský provoz to však může být bez problému, kdy vám vydrží nabité klidně týden a ty hory s ním taky v pohodě otočíte, když už to má po jednom elektromotoru na každé nápravě.

Chování podvozku je v pořádku, Mini Countryman úplně nerezignuje z pozice rodinné krabice, ale stále si uvědomuje, že musí nabídnout něco trochu navíc. Mini totiž není jen o vzhledu a o tradici, ale také o zábavě za volantem. Ta je jak už jsem psal naznačena rychlým převodem řízení a skvělou reakcí na plynový pedál, ale je to podpořeno i velmi dobrým podvozkem, který nabídne čitelný kontakt s vozovkou i na rozbitých cestách, ale oproti verzi JCW nepůsobí uskákaný a dokáže být komfortní. To ve spojení se skvělým odhlučněním dělá opravdu solidní cesťák. Až vám bude líto, že za ty prachy moc daleko nedojede.

Pracovní zdvih tlumičů je samozřejmě vyšší než u běžného hatchbacku a naklánění karoserie umí být ve středně rychlých zatáčkách dost zřetelné. Hmotnost vozu přes dvě tuny je také občas znát, především na brzdách, které však mají od konvenční konkurence dobře naladěný chod brzdového pedálu a méně znatelný přechod mezi rekuperací a klasickými brzdami. Mimochodem pokud auto nebudete chtít řídit, tak Mini Countryman již umožňuje na některých německých dálnicích sundat ruce z volantu díky druhé úrovni asistované jízdy.