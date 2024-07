TEST Mini Countryman John Cooper Works (221 kW): Čeho je moc, toho je příliš

I přesto že je Countryman JCW sportovním autem, stále můžete využít jeho 505litrový kufr, který se po sklopení zadní lavice zvětší na 1530 litrů. Jeho podélné střešní nosiče můžete doplnit o příčníky z originálního příslušenství a udělat si z auta dovolenkový speciál. Minulá generace mohla mít dokonce i stan, to by zde také neměl být problém. Z Mini Countryman tak může bezpochyby být stylové rodinné auto, které nabídne výkon 300 koní, ale jsou ty koně vlastně k něčemu?

Mini Countryman na silnicích běžně potkáváme a je to tedy auto, které své automobilce vydělává peníze. Puristé pak mohou skákat do vzduchu radostí s dalších verzí třídveřového coopera, který je rychlejší, tvrdší a hlučnější, ale prodeje nikdy nepotáhne. Jenže v Mini si řekli, že by byla hloupost nedat to nejlepší ze svých regálů také do Countrymana, protože sportovní SUV, ačkoliv jsou už ze své podstaty nesmyslná, jsou dnes oblíbená.

Countryman je auto, bez kterého bychom tu možná ani neměli jiné sportovní modely značky Mini či jejich velmi pikantní sportovní deriváty. Countryman byl prostě už od svého uvedení sázka na jistotu. Lidé chtěli a chtějí SUV a Mini jim do toho roku 2010, kdy se model představil, nemělo co nabídnout. První Countryman byl ještě takovým mixem mezi vlastními komponenty a komponenty od BMW, od druhé generace je už Countryman více BMW, a to na platformě UKL. Ne jinak je tomu u aktuální třetí generace.

Kde jsou všichni?

Mini Countryman JCW by mělo být v celkem nabitém segmentu, ale i tyhle řady už trochu prořídly. Ideálním konkurentem je Cupra Formentor s dvoulitrem, jenže ta má teď facelift a dvoulitr zatím není v českém ceníku, tudíž nemáme cenové srovnání. Hyundai Kona si svou verzi N nepřevedl do druhé generace. Audi RS Q3 už v konfigurátoru také není a hlavně by to bylo na JCW moc velké kladivo, tři set koňovou verzi základní Q3 nemá. Za hlavní konkurenty tak můžete považovat Mercedes-AMG GLA 35 4Matic a sesterské BMW X1 M35i xDrive.

Mini Countryman JCW vs. Konkurence Vůz Mini JCW BMW X1 M35i xDrive MB AMG CLA 35 4M Motor 2.0 R4 2.0 R4 2.0 R4 MHEV Výkon [kW/ot.min] 221/5750-6500 221/5750-6500 225/5800 Točivý moment [N.m/ot.min] 400/2000-4500 400/2000-4500 400/3000-4000 Zrychlení [s] 5,4 5,4 5,2 Maximální rychlost [km/h] 250 250 250 Převodovka 7A 7A 9A Spotřeba [l/100 km] 8,3 8,0 - 8,5 8,9 Pohon všech kol Hmotnost [kg] 1735* 1665 1750 Rozvor [mm] 2692 2692 2729 Zavazadelník [l] 505/1530 540/1600 435/1430 Základní cena [Kč] 1.261.000 1.453.400 1.452.000 *údaj hmotnosti testovaného vozu dle technického průkazu

Jak je vidět v tabulce, Mini umí být levné, pokud se spokojíte se základní výbavou. Příplatky jsou však vyřešené celkem šikovnými balíčky, takže se u nás se vzal ten XL, cena se zvýšila na necelých 1,5 milionu a pak už se řeší třeba jen barva. Ve zmíněném paketu najdete třeba lepší brzdy, panoramatické střešní okno, navigaci s rozšířenou realitou nebo vyhřívání předních sedadel. Head-up displej má JCW ve standardní výbavě a je to vaše jediná projekce jízdních údajů v přímém pohledu. Vůz nemá přístrojový štít.

Dynamika vozu je výtečná, dvoulitr B48 produkuje již zmíněný výkon 221 kW (300 koní), a to v rozmezí 5750 až 6500 otáček. Maximum točivého momentu činí 400 N.m od 2000 do 4500 otáček. I přes vyšší pohotovostní hmotnost 1735 kilogramů vůz akceleruje z 0 na 100 km/h za 5,4 sekundy a dosáhne maximální rychlosti 250 km/h. Pokud nejste ve sportovním režimu, je reálně dostat se ke spotřebě lehce nad 8 l/100 km, což odpovídá tabulkové spotřebě 8,3 l/100 km.

Sportovní vozy Mini jsou známé svou agilitou a schopností bavit řidiče i v nízkých rychlostech. Platí to ale i pro Countryman, řízení je velmi rychlé a ukecané. Na hrbolaté cestě se vám může volant neobvykle chvět v rukou. Nejde o torque steer jako u starých ostrých hatchbacků, je to vyloženě hyperaktivita, kterou navíc ještě můžete umocnit jízdním režimem Go Kart, kdy je auto celé ještě víc napružené než normálně a jedovatě reaguje na vaše ovládání.

Je možné, že vám tohle chování vyhovuje a u víkendového auta s nízkým těžištěm je dokonce vítané, ale u rodinného SUV působí trochu podivně. Poměrně nestálá může být i sedmistupňová dvouspojková převodovka s řazením pádly pod volantem. Pokud to nevezmete zcela do svých rukou a necháte to na ní, tak občas zmatkuje.

Někdy třeba zbytečně shodí kvalty z kopce pro brzdění motorem, na čemž nemusí být nic špatného, ale ona shodí motor klidně i na 4000 otáček, kdy už je motor hlučný. A i když na normální režim trochu prudčeji zabrzdíte, začne shazovat kvalty, jako kdyby čekala, že se chystáte na výjezd ze zatáčky, jenže vy ve skutečnosti dojíždíte ke křižovatce s vytočeným motorem.

Komfort odpružení je na danou kategorii obstojný, ale stejně nižší než u základní tříválcové motorizace. Pokud tedy s tímto motorem budete chtít jezdit i každý den v klidu do práce, bude vám svou hyperaktivitu a sportovní náturu připomínat každým metrem. Je rychlejší, akčnější a tvrdší než normální Countryman, ale na rozdíl od mnoha jiných crossoverů tuto svoji náturu odmítá upozadit při běžném ježdění.

A pokud tedy přistoupíte na jeho hru a budete s ním jezdit rychle, brzdy se dostanete k fyzice, protože tohle je stále 1,6 metru vysoké a 1,7 tuny těžké SUV, které samozřejmě nebude tak záživné jako běžný hatchback. Na druhou stranu má Countryman celkem solidní přilnavost díky pneumatikám 245/40 R20 od Pirelli a můžete se o ně v zatáčkách opřít i ve vyšších rychlostech. Grip tam jednoduše je, a pokud si zvyknete na tu roztěkanost a auto dostanete do ruky, tak je místy i docela zábavné. Jen není tak zábavné jako Cupra Formentor před faceliftem nebo Alfa Romeo Stelvio.