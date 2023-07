TEST MG4 Electric 64 kWh: Tak se jim to zase povedlo! Odlaďte detaily a máte tu hit

Radosti Nízká spotřeba, vysoký dojezd a rychlé nabíjení Hodně férové ceny Dobré jízdní vlastnosti Solidně fungující asistenti Funkce V2L Starosti Přehlednost infotainmentu Aerodynamický šum ve vyšším tempu Tepelné čerpadlo jen v nejvyšší výbavě 8 /10

Po roce na českém trhu si může české a slovenské zastoupení MG spokojeně mnout ruce. Nová značka s tradičním názvem a technikou čínského původu má přes 2000 objednávek, kromě zajímavých cen zaútočila i sedmiletou zárukou, akčními nabídkami a co je asi nejdůležitější – velmi solidně fungujícími auty. Ta sice nejsou bez výhrad, ale když dostanete něco bez drahých a složitých elektronesmyslů za 444.900 Kč jako u ZS nebo 663.940 Kč u ještě většího HS, tuzemský zákazník na to slyší.

Ale co auto ze zcela opačného spektra – místo jednoduché spalovací techniky s elektromotorem? I tady MG nabízí záruku a zajímavou cenu. Zatímco MG4 startuje na 779.960 Kč, jeho hlavní konkurent ve formě Volkswagenu ID.3 po faceliftu začíná na milionu a elektrický Megane nekoupíte levněji než za 1,2 milionu. A vzhledem k tomu, že elektromobily stále nejsou u českého kupce životní nutností pro řešení mobility, ale spíše něčím navíc, v kategorii bateriových vozů je nutné našlapovat dosti opatrně.

Jak je na tom tedy MG4? Dá se říci, že stejně jako zbytek nabídky tohoto výrobce: za férovou cenu vám dá dobrou techniku, u níž se ale nevyhnete jistým kompromisům. A záleží na vás, zda vás ty budou štvát více, než těšit ušetřené statisíce v kapse.

Design v našich testech řešíme jen zřídkakdy, ale u elektrického hatchbacku MG se mu věnovat musíme. Zatímco zbytek nabídky britsko-čínského výrobce zatím připomíná mix mezi několika značkami a je v podstatě zaměnitelný, „čtyřku“ na silnici rozhodně nepřehlédnete. Klínovitá příď se zašpičatěnými světlomety vypadá atraktivně i s méně výraznými barvami laku, ve spodní části kapotáž po celém spodním obvodu doplňuje masivní a prostorově členité oplastování, v zadních partiích najdete dělené křídlo na konci střechy. Co je zajímavé – MG4 má sice ve vyšších výbavách litá kola, ale ta jsou skrytá za plastovými aero-kryty.

Uvnitř: Já bych ty infotainmenty zakázala

Nastupme - zde to taková divočina není, ale nuda také ne. Palubní deska je stavěna na výšku a neukrajuje vnitřní prostor nějakým rozmáchlým tvarováním, stejně tak je prosta dekorů nebo přemíry chromu. Hlavním ovládacím prvkem je zde volně stojící dotyková obrazovka uprostřed, na níž je soustředěna většina funkcí. Nabíhá vcelku rychle, ale sem tam škytne, což je znát při provozu a někdy i při nabíhání, kdy se uvítací animace trošku trhá. S přehledností ale problém nemá. Základní zobrazení s dlaždicemi vám ukáže výřez mapy, audio, stav baterie, počasí (ale jen díky připojení k internetu u této vrcholné verze Luxury), do zbytku nabídky se dostanete skrze ikony v levé části displeje. Pod obrazovkou máme několik tlačítek – klimatizace/topení, ofuk a výhřev skel, „domů“ a hlasitost. Nastavení teploty své čudlíky nemá, dostanete se do něj stažením horní části obrazovky.

Ale to není jediná možnost, důležitou roli v ovládání hrají také křížové páčky na volantu. Tou pravou nastavujete hlasitost, ale pokud si na programovatelné tlačítko na pravém rameni namapujete klimatizaci, dá se regulovat i teplota. Druhé takové tlačítko je na levém rameni, zde nám nejvíce vyhovovalo cyklování mezi čtyřmi režimy rekuperace.

Na to, že je středový displej opravdu zásadní při ovládání a nastavování všeho, by mohl lépe reagovat na dotyk, a fakt, že ovladači na volantu můžete komandovat hned několik funkcí podle toho, co máte zrovna na displeji nebo jste aktivovali nastavitelým tlačítkem, vnáší do užívání lehký chaos.

Majiteli tento přístup asi přejde do krve po nějaké době užívání, ale my i po týdnu občas tápali a vztekali se, když auto nedělalo to, co jsme po něm zrovna chtěli. A to zvlášť za jízdy docela ruší. Na druhou stranu, s dotykovými ploškami v ID.3 také nebylo vždy snadné pořízení – ale minimálně v případě klimatizace byly vždy po ruce. Hodil by se také větší obraz parkovací kamery, při aktivaci zpátečky ho máte zhruba jen na třetině 10,25“ displeje, zatímco po stranách se ukáže pohled shora z parkovacích kamer a grafika parkovacích senzorů.

Palubní systém umí připojení k Apple CarPlay a Android Auto, k bezdrátovému spojení je nutné připlatit za adaptér v ceně 3390 Kč. Další displej je před řidičem, uprostřed vám ukazuje rychlost a výstup z čtení dopravních značek, vlevo asistenty, vpravo pak palubní počítač, navigaci a další prvky. Dobře se čte a obsluha je snadná, akorát musíte stejně jako v případě hlavní obrazovky vládnout angličtinou, což u zcela základních funkcí problém není, ale může představovat problém u složitějších nastavení elektropohonu, asistentů a pokročilých voleb.

Vpředu se uvelebíte příjemně, sedáky mají fajnovou šířku a křesílka jako taková se dají nastavit v dostatečném rozsahu pro pohodlí i dobrý výhled z auta. Odkládacích míst je tak akorát – do dveří se vejdou lahve, na nízkém středovém tunelu máte držáky nápojů a vcelku objemnou schránku s roletkou, další místo je pod loketní opěrkou. Uprostřed palubní desky vyčnívá polička s kulatým voličem jízdních režimů a bezdrátovou nabíječkou telefonů. Smartphone máte sice hezky po ruce, ale toto místo nemá moc vystouplé okraje, takže v první ostřeji projeté zatáčce skončí vaše zařízení na podlaze.

Zadní sedadla pojmou průměrného dospělého bez problému, posádka má k dispozici USB dobíjení a hodně slušné místo pro kolena. Sedáky jsou sice docela nízko nad podlahou, ale právě díky podélnému prostoru to není větší problém. Kufr nabídne až 363 litrů, nabíjecí kabely si můžete schovat pod dvojitou podlahu. Rezervu zde nehledejte, MG4 je dodáváno pouze s opravnou sadou.