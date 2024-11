TEST MG3 Hybrid+: Unikát, který stojí za úvahu. I díky ceně

Velmi zajímavá je v této kategorii 3D parkovací kamera, která vám na displeji zobrazí auto z mnoha úhlů a docela přesně, zvlášť když výstupy z klasického zobrazení kamer (v tomto případě ze všech stran) nepůsobí zcela přesvědčivě. S digitálním přístrojovým štítem je ale vcelku snadné pořízení, zobrazuje to nejdůležitější aniž by rozptyloval, v jeho pravé části si můžete pohodlně nastavovat různé typy informací, včetně tlaku v pneumatikách nebo voltáže v rámci vozu.

Pokračování 2 / 3

Jízda: Svižně a za málo

V současné době je MG3 nabízeno s hybridním pohonem, v blízké budoucnosti pak dostane výhradně benzinový motor. Ten to bude mít zřejmě docela těžké, protože hybrid funguje působivě a vlastně v řadě případů spíše připomíná elektromobil. Hnací ústrojí se skládá z čtyřválce o objemu 1,5 litru se 75 kW a 128 N.m, trakčního elektromotoru se 100 kW a 250 N.m, dále pak generátoru o 45 kW a 60 N.m plus třístupňové automatické převodovky s planetovým uspořádáním.

Baterie má na poměry hybridů (a zvlášť takto kompaktních) solidní kapacitu 1,83 kWh, uložena je pod zadními sedadly a váží 31 kilogramů. Do 60 km/h umí vůz jezdit čistě na elektřinu, do 80 km/h pak také, ale se spuštěným spalovacím motorem, který dodává elektrickou energii buď výhradně pohonu, nebo i do baterie. Ve vyšších rychlostech pak spalovací motor buď výhradně pohání přední kola, nebo do toho ještě zvládá skrze generátor nabíjet baterii, případně se do hry zapojí i trakční elektromotor v režimu paralelního hybridu.

Pokud vás technika nezajímá, za jízdy také nemusí – auto si vše nastavuje samo a řidiče s ničím neotravuje, na něm je pouze řízení. V praxi to celé funguje velmi elegantně, v městských a nižších příměstských rychlostech MG3 jen tiše hvízdá a jede v absolutním tichu jako ryzí elektromobil, uši netrhá ani když se do dodávky energie přidá spalovací motor. Když na to pořádně dupnete, tak je jeho ryk celkem výrazný, ale odměnou je skutečně působivé zrychlení – však je také kombinovaně k dispozici 143 kW.

Tabulkové zrychlení na 100 km/h je se svými osmi sekundami v rámci této kategorie dosti svižné a pružnost na dálnici i okresce vyvolává u řidičů ostatních aut poměrně velký údiv. Dobré tempo umí MG3 kombinovat s velmi úspornou jízdou, udávaných 4,4 litru je dosažitelných bez větší snahy a s troškou předvídavosti a lehčí nohou na plynu se snadno podíváte ke čtyřem na sto. Není pak divu, že i s pouze 36litrovou nádrží ujedete na jedno tankování k osmi stům kilometrů.

Velmi zajímavě působí také vyváženost auta v podélném směru, předek vám v zatáčkách ani na nerovnostech nepřijde nikdy těžký, do zatáček se umí opřít neutrálně bokem a ne přes přední kola. Nicméně není vše růžové, hlavně co se týče brzd. MG3 má systém od firmy Bosch s názvem i-Booster, ten funguje po drátě kvůli automatizaci rekuperačního brzdění. Dá se nastavit ve třech intenzitách a během jízdy s ním problém není, ale při dobrzďování k zastavení má nekonzistentní a občas až příliš horlivý záběr, zvláště při dvou vyšších stupních rekuperace.

Asistenční systémy fungují obstojně, ale pokud si nenastavíte některé funkce, auto neustále pípá – při průjezdu okolo radarů, při změně povolené rychlosti, při překročení rychlosti… Je toho nějak hodně. Při zpomalení nebo manévrování ve stísněných prostorech při jízdě vpřed se pak občas sama zapíná parkovací kamera, což znamená také ztrátu zobrazovaných informací na displeji infotainmentu a ztlumení audiosystému.