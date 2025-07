TEST MG ZS 1.5 (85 kW): Pokračování v tradici jednoduché techniky a zajímavé ceny

V testu první generace modelu ZS jsem psal, že máme s čínskými vozy v našich končinách zatím malé zkušenosti. Stačily tři roky a podívejte se, kam jsme se dostali. Prodejní a servisní síť pokrývá celou republiku, v nabídce je hned sedm modelů (pokud teď nepřibyl další), které zahrnují spektrum od základního hatchbacku se spalovacím motorem, až po futuristický elektrický kabriolet s výkonem přes 500 koní.

S kůží na český trh šla značka MG před pár lety nejprve s crossoverem ZS, nyní tu máme jeho druhou generaci. Některé prvky nám tehdy přišly až příliš čínské, jiné zase nelogické a nekonzistentní, ale obecně vzato šlo za bezkonkurenční hodnotu za dané peníze pro zákazníky, kteří nevyžadovali žádné futuristické prvky, elektrifikaci, hybridizaci a tak dále.

Samozřejmě později vznikla elektrická verze ZS první generace, v té druhé tuzemské zastoupení značky nabízí čistě benzinový motor bez jakékoliv elektriky a také hybrid – v tomto testu se podíváme na zoubek zážehové patnáctistovce, kombinované s pětistupňovou manuální převodovkou.

MG tomto případě opět nabízí něco pro lidi, což se ukazuje jako efektivní strategie – v loňském roce byla značka mimochodem v registracích na tuzemském trhu třináctá, už dávno tedy nejde o nějakou okrajovou záležitost pro dobrodruhy. Druhá generace oproti té první narostla do délky zhruba o deset centimetrů na 4430 mm (je tedy o chlup delší než třeba Škoda Karoq), rozvor má 2610 mm.

Z hlediska designu začínají nová MG nacházet svébytný styl, zatímco první verze ZS vypadala trochu jako mišmaš několika evropských a japonských značek, zde už vidíme náznak čehosi, co se dá označit za vlastní designový jazyk – schválně, co s budoucími modely udělá „náš“ Jozef Kabaň, který k MG relativně nedávno nastoupil. Ani vnitřek evropského zákazníka nezklame i když má také svá specifika.

Luxusnější a stále s dobrou obsluhou

Už předešlá generace byla z hlediska kvality zpracování zcela v pořádku, zvlášť vzhledem k poměrně šokující základní ceně 424.940 Kč. Zde je to ještě o chlup lepší – opět žádný chemický zápach, laciné plasty nebo rozšklebené plastové díly. Koženka budí dobrý dojem, prošívání je pěkné a to, na co vidíte, nebo na to saháte, nemůže urazit ani omylem.

Možná prvního velkého a zásadního rozdílu oproti první verzi si všimnete při hledání správné polohy za volantem. Ten byl minule pouze výškově stavitelný, nehledě na výbavu – nyní je možné posouvat jej i podélně. Dotykový displej infotainmentu má v základní výbavě Excite 10,25 palce, ve všech čtyřech vyšších pak 12,3 palce. Dříve měla všechna provedení 10,1 palce. Umí zrcadlení Android Auto i Apple CarPlay, ale pouze drátové, což je trošku škoda.

V základním režimu obrazovky je vše prakticky stejně, jako u jiných současných aut – máte zde čtyři dlaždice pro navigaci, audio, ovládání manuální klimatizace s foukáním plus minus a klasickou teplotou od modré do rudé čárky (jinou benzinová 1.5 bez hybridu mít nemůže) a propojení s chytrými telefony. Do dalších detailnějších prvků se dostanete skrze ikony v levé části displeje.

V nastavení klimatizace na obrazovce najdete ovládání směru ventilace (u manuální klimy se hodilo alespoň jedno skutečné tlačítko s cyklováním směrů) a také aktivaci výhřevu sedadel. Nastavování asistentů a různých upozornění v rámci systémů MG Pilot je pak stejně jako u mnoha vozů čínského původu velmi detailní z hlediska deaktivace i citlivosti. Což se hodí zejména u standardně přecitlivělého sledování pozornosti řidiče. Vypínání klasicky otravného upozornění na překročení rychlosti si můžete usnadnit přiřazením menu MG Pilot pod tlačítko oblíbených funkcí na volantu.

Pod displejem nechybí několik skutečných čudlíků – máme tu zapnutí a vypnutí klimatizace, což alespoň trošku usnadňuje regulaci teploty „po paměti“ bez klování do displeje a s očima na silnici. Minulá verze ZS měla na teplotu kolébkové ovladače, což bylo o chlup praktičtější. Dále tu pak aktivujete ofuk předního a výhřev zadního skla, výstražná světla, návrat do základního zobrazení displeje a také nastavíte regulaci hlasitosti na dvou tlačítcích. Pro čistě benzinový motor jsou k dispozici dvě výbavy, základní Excite a tato Elegance, která místo pouze zadní kamery nabízí 360stupňový rozhled s překvapivě kvalitním obrazem a širokoúhlým zobrazením, díky němuž vidíte prakticky „za roh.“ S digitálním přístrojovým štítem není složité pracovat, má jen několik zobrazení, včetně například ukazatele voltáže baterie.

Z hlediska praktičnosti je na tom přední část ZS velmi dobře – kapsy ve dveřích jsou veliké, před řadicí pákou máte prostornou odkládací poličku s dvěma USB porty a 12V zásuvkou, a pod loketní opěrku se toho také vejde dost. Na drobnosti pak můžete použít menší poličky v palubní desce před spolujezdcem a na pravé straně středového tunelu.

Vzadu to také není vůbec špatné, podobně jako u mnoha dalších vozů čínského původu zde najdete překvapivé množství místa pro kolena a nohy obecně, strop vám nebude hoblovat skalp. Na konci středového tunelu užijete menší odkládací schránku, u benzinové patnáctistovky poblíž ní bohužel chybí další dva USB porty, které má hybridní provedení, případně výdechy klimatizace pro dvě vyšší výbavy hybridu.

Zavazadlový prostor má kapacitu 443 litrů, což je překvapivě o pět litrů méně, než u předchůdce, a pokud opět srovnáváme s tuzemským Karoqem, ten nabídne 521 litrů. Dno má pravidelný obdélníkový tvar (až na drobný výřez u spodní hrany zadních opěradel) a dá se uložit do dvou výškových poloh, přičemž i u té vyšší není v rovině s nakládací hranou. Po sklopení opěradel nevzniká rovná plocha, pod podlahou je pak poměrně dost místa okolo lepicí sady na pneumatiky – rezerva v nabídce není ani za příplatek.