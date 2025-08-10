TEST MG HS PHEV (200 kW): Je spousta důvodů, proč ho chtít

Solidní dojezd na elektřinu
Nízká spotřeba i s vybitou baterií
Dostatečně veliká nádrž
Bohatá základní výbava
Hluk od silnice ve vyšších rychlostech
Malý zavazadelník
Ovládání klimatizace přes obrazovku
8 /10
Značka MG při vstupu na náš trh šokovala nízkými cenami a její ceníky jsou pro tuzemského zákazníka zajímavé i dnes, ale co když se vydá do teritoria vyšších stovek tisíc, obhájí si svou cenovku? U druhé generace modelu HS na to jde značka chytře, rodinnou karoserii nabízí ve formě „lidovky“ se zcela normálním spalovacím motorem a manuálem, i ve formě technicky zajímavého hybridu a plug-in hybridu za větší peníze.
Ale nejprve si pojďme říci, odkud se toto SUV vzalo. Prvním SUV od značky MG byl model GS, vyráběný od roku 2015. Jeho nástupcem se stala první generace HS z roku 2018, která byla nabízena i jako plug-in hybrid s výkonem 190 kW a elektrickým dojezdem až 52 kilometrů.
Druhá generace HS je upravenou verzí třetí generace čínského vozu Roewe RX5. Oproti předchůdci je o 45 milimetrů delší a má rovněž o 45 milimetrů delší rozvor. Šířka se zvětšila o 14 milimetrů, zároveň je ale nová verze o tři centimetry nižší. Stejně jako v případě námi nedávno testovaného MG ZS je patrné, že značka pomalu nachází svou vlastní designovou identitu a její nejnovější vozy už nevypadají jako generický mix korejských a japonských aut.
Změna proporcí modelu jednoznačně prospěla, zatímco starší SUV této značky působila jako úzká a vysoká, tato novinka je harmoničtější. Exteriér zaujme akčně střiženým předním nárazníkem s dynamicky tvarovanými předními světlomety, na bocích si všimnete zajímavého oplastování ve spodní části karoserie s vnějším stupátkem pod dveřmi. I záď vypadá dravě a moderně, zvlášť v noci díky světelnému pásu, který pojí zadní světla přes páté dveře. Výběr kol vám MG značně usnadní – v nabídce jsou pouze devatenáctky v jediném designu. Vnějšek tedy na evropské silnice zapadne dobře a obyvatel starého kontinentu nebude zklamán ani uvnitř.
Spíše pro lidi než pro věci
U aut s čínským původem to poslední dobou opakuji celkem pravidelně – oni prostě umí udělat pěkný a kvalitě působící interiér. Žádný zápach lepidla, žádné škvíry a rozšklebené spoje, plasty zde působí kvalitně a koženka taktéž. V tomto případě je vnitřek ozvláštněn příplatkovým (+12.000 Kč) světle hnědým čalouněním sedadel, středové konzole, palubní desky a dveří. Stejně jako například u nových BMW nebo Hyundai Tucson či Kie Sorento jsou digitální přístrojový štít a obrazovka infotainmentu v jednom lesklém panelu. Displeje mají dobrý ostrý obraz, v infozábavním systému se pak zorientujete velmi snadno.
Na levé straně displeje máte panel s ikonkami různých sekcí (domovská obrazovka, navigace, audio, klimatizace, nastavení, parkovací kamery), po rozkliknutí je ovládáte. Klimatizace je bohužel stejně jako u mnoha dalších nových aut řešena právě přes dotykový displej, její základní nastavení máte sice již na „homepage“, podrobnější volby typu směru ventilace pak v příslušném menu, ale za jízdy je nenahmátnete po paměti a musíte spustit zrak z vozovky.
Jediné klasické tlačítko pro klimatizaci je pod obrazovkou (vypnout/zapnout), tamtéž je ofuk předního a výhřev zadního okna. Integrovaná navigace má příjemnou jednoduchou grafiku (i když u námi testovaného exempláře občas „škytla“ a ukazovala, že jsme o pár desítek kilometrů jinde), spokojeni budete také s rozlišením parkovacích kamer. Ty jsou v rámci vyšší výbavy Exclusive čtyři a poskytují 360stupňový obraz, jejich zajímavostí je zobrazení vzdálenosti k překážkám v centimetrech – častá to funkce vozů s čínským původem. Infotainment samozřejmě podporuje připojení Apple CarPlay a Android Auto, bohužel ale jen drátové.
Snadno se sžijete i s digitálním kokpitem, který působí přehledně a elegantně – dají se na něm zobrazit i mapy a navigace s aktuální hustotou provozu. S ovládáním na volantu se po čase sžijete, využívá totiž dva směrové ovladače pro různé funkce bez označení. Ze sedadla řidiče máte všechny důležité ovládací prvky na dosah, máte zde příjemně široký sedák, vyhřívání (ve vyšší výbavě Exclusive) a elektrické nastavení v šesti směrech v základu. Estetický dojem špetku kazí „bradavice“ na předním sloupku u řidiče, v níž se skrývá kamera pro sledování únavy řidiče.
Tato funkce je dost otravná kvůli své přecitlivělosti, například nastavujete klimatizaci přes displej (jinak to nejde) a už vás peskuje, že nedáváte pozor. Středový tunel začíná dvěma USB zdířkami a 12V zásuvkou, máte zde dva držáky nápojů, volič automatu s širokou hlavicí (dá se na něj odložit ruka) a v případě této vyšší výbavy Exclusive také bezdrátové nabíjení telefonu. Potěší poměrně objemná schránka pod loketní opěrkou. Dva USB porty najdete také vzadu (už v základní výbavě), kde pasažéři mají štědré množství prostoru pro kolena a nad hlavou, využít mohou sklopnou loketní opěrku s držáky nápojů.
Zadní opěradla jsou dělená v poměru 60:40 a po jejich sklopení vzniká téměř rovná plocha. Tabulkově kufr plug-in hybridní verze nabídne 441 litrů, zatímco hybridní a nehybridní provedení HS nabídnou standardně 507 litrů a při využití dodatečné sady pro zvětšení objemu, která zřejmě odstraní pěnové vložky pod podlahou, může jít až o 657 litrů. To ale u plug-inu nejde a jeho objem není na auto této velikosti nic moc – konkurence se stejný typem pohonu je schopná nabídnout více.
Pro příklad Kia Sportage PHEV 540 litrů, Ford Kuga PHEV 518 litrů a tak dále. Pod podlahou sice najdete několik různě velikých „vaniček“ z tvarovaného polystyrenu na drobnosti a povinnou výbavu, ale výška zavazadelníku prostě není nic moc. Má ale dobře využitelný pravidelný půdorys do kterého nezasahují podběhy. O rezervě samozřejmě nemůže být vůbec řeč.
Úsporně a daleko
Druhá generace HS je k dispozici pouze s přeplňovaným benzinovým čtyřválcem o objemu 1,5 litru. Ten má v neelektrifikované verzi výkon 125 kW a točivý moment 275 Nm a může být kombinován s šestistupňovým manuálem nebo sedmistupňovým automatem. Elektrifikované verze mají 105 kW a 230 Nm a řadí dvoustupňovou multimódovou převodovkou s jedním stupněm pro elektromotor a dvěma pro spalovací jednotku.
Klasický samonabíjecí hybrid čerpá energii z baterie o kapacitě 1,83 kWh a jeho elektromotor dává 146 kW, plug-in disponuje více než dostatečnými 21,4 kWh a na elektřinu táhne silou 135 kW. Systémově je u plug-inu k dispozici 200 kW, které dostanou vůz na stovku za 6,9 sekundy.
Výrobce uvádí, že dojezd v čistě elektrickém režimu dosahuje až ke stovce kilometrů, což platí plus minus z 90 procent – i tak velmi slušný údaj. Při jízdě na elektřinu má auto síly dost i s posádkou a nákladem, spalovací jednotka přijde na pomoc jen zřídkakdy a tiše si vrní v nižších otáčkách. Jde o sériově paralelní hybrid, takže zážehový čtyřválec umí v případě potřeby pohánět i kola, zároveň generuje energii až 110 kW, kterou dodává do baterie – to se děje hlavně na dálnici, když máte téměř vybito.
Až na občasné lehké škubnutí při aktivaci pohonu kol spalovacím motorem to celé funguje kultivovaně a elegantně, bez většího hluku. Když je baterie vybitá, dá se kombinovaně jezdit za nějakých pět až šest litrů na sto kilometrů, což vzhledem k 55litrové nádrži znamená, že na displeji můžete po plném dotankování vidět čtyřciferný údaj dojezdu. Předchozí generace plug-in hybridního HS měla mimochodem jen 37litrovou nádrž. Když dojde elektřina, nabíjet můžete 6,6 kW – trvat by to mělo zhruba tři a čtvrt hodiny. Za necelých sedm tisíc korun vám MG dodá kabel do klasické zásuvky (230 V, 10 A). Sluší se připomenout, že někteří konkurenti nabízejí i rychlé DC nabíjení.
Na silnici se SUV chová předvídatelně a nezáludně, náklony v zatáčkách nejsou nijak dramatické a dá se říci, že v oblouku pěkně drží stopu. Volant s poměrně tlustým věncem a výřezy pro palce pěkně padne do ruky a i když řízení není dvakrát upovídané, funguje pěkně. I v brzdách s rekuperací je poměrně slušný cit, bez nepříjemných jevů typu propadání pedálu při dobrzďování k zastavení, jako to dělaly například plug-iny od koncernu Stellantis.
Přední zavěšení je typu McPherson, vzadu najdete víceprvek, jízdní komfort je zcela v pořádku až na sporadické žuchnutí od zadních kol na větších nerovnostech. Co ale poněkud zamrzí je slabší odhlučnění odspodu, když najedete z okresky na dálnici, musíte si hlasitost rádia zesílit o několik stupňů.
Je spousta důvodů, proč ho chtít
Plně vybavený plug-in hybrid s dojezdem ke stovce kilometrů a výkonem 200 kW za méně než milion vám jen tak někdo neprodá. Jistě, jde už o pořádné peníze, ale vzhledem k výbavě a schopnostem si dobíjecí HS svou cenu bez problému obhájí. Dokonalé není, ale ukazuje, že se značce MG daří postupně odbourávat jistá čínská specifika, která evropského zákazníka mohla u starších vozů dráždit.
HS jako takové má dostatečný výkon a kultivovanost pohonu, příjemně se řídí a až na přecitlivělé sledování pozornosti jsou jeho asistenti spíše k užitku než k vzteku. Už základní výbava plug-inu obsahuje vše, co můžete na cestách potřebovat – automatická LED světla, zadní senzory a kameru, adaptivní tempomat, automatickou klimatizaci, elektricky stavitelné sedadlo řidiče, 4 USB porty, digitální přístrojový štít, infotainment s navigací a mnoho dalšího.
Plug-in hybridní ústrojí funguje opravdu dobře, má sílu a kultivovanost, výhodou je také dostatečně velká nádrž. Spotřeba je více než příznivá a pokud máte natankováno a nabito, nebude problém zvládnout přes tisíc kilometrů na jeden zátah. Jízdní komfort je také zcela v pořádku, což se ale nedá říci o pohodlí akustickém v dálničním tempu. K dalším mínusům patří poměrně omezená kapacita zavazadlového prostoru, 411 litrů je v této velikostní kategorii i v rámci plug-in hybridů docela málo.
Pak tu máme ovládání klimatizace přes displej, od kterého se někteří výrobci v dnešní době již odvrací, nebo sledování pozornosti řidiče, které v základním nastavení kušní až příliš často a i při běžné obsluze funkcí vozu. Nicméně základ je zdravý, funkční a výhodný – působí hodnotně a užitečný plug-in v „plné palbě“ jinde stěží seženete za podobné peníze.
|MG HS: Souhrn cen
|Základní cena vozidla
|674.900 Kč (Emotion 1,5 TGI/85 kW)
|Cena s testovaným motorem a výbavou
|949.900 Kč (Exclusive PHEV/200 kW)
|Cena testovaného vozidla
|979.900 Kč (Exclusive PHEV/200 kW)
Technické údaje: MG HS
Rok • stupeň výbavy
2025 • Exclusive
Počet válců/ventilů na válec • rozvod
4/4 • DOHC
Typ motoru • zdvihový objem
zážehový • 1 496 cm3
Nejvyšší výkon
105 kW (143 koní)
Nejvyšší výkon při otáčkách
5 500 ot/min
Nejvyšší krouticí moment
230 Nm při 4 000 ot/min
Zrychlení z 0 na 100 km/h
6,9 s
Nejvyšší rychlost
190 km/h
Převodovka: způsob řazení • počet stupňů
automatická • 2 stupňů
Zákl./max. objem zavazadlového prostoru
441 l • 1 291 l
Objem palivové nádrže
55 l
Hmotnost: provozní
1 830 kg
Prům. spotřeba: komb.
0,5 l/100 km
Rozchod kol: vpředu • vzadu
1 590 mm • 1 584 mm
Rozměry: délka × šířka × výška
4 670 × 1 890 × 1 664 mm
Základní výbava: 19" kola z lehkých slitin Diamond Blade, inteligentní adaptivní tempomat s funkcí udržování v jízdním pruhu (ICA), systém sledování mrtvého úhlu (BSD), zadní parkovací senzory, přední parkovací senzory, LED světlomety, LED denní světlomety, LED zadní světlomety, automatické světlomety, automatická dálková světla (IHC), přední a zadní mlhové světlomety, funkce „follow me home“, stříbrné střešní ližiny, elektricky nastavitelná, vyhřívaná a automaticky sklopná vnější zpětná zrcátka s pamětí, zatmavená zadní okna, sada na opravu pneumatik, boční nášlapy, centrální zamykání s dálkovým ovládáním, bezklíčový přístup a startování pomocí tlačítka, přední i zadní okna elektricky ovládaná, osvětlení interiéru vpředu i vzadu, 12V zásuvka vpředu, multifunkční volant, volant podélně a výškově nastavitelný, dvouzónová automatická klimatizace, 360° parkovací kamera, 12,3" digitální přístrojový štít, bezdrátové nabíjení mobilního telefonu, dešťový senzor, elektronická parkovací brzda s funkcí Auto Hold, elektricky ovládané páté dveře, výběr jízdních režimů, nabíjecí kabel Mode 3 Typ 2, čalounění syntetická kůže v černé barvě, sedadlo řidiče elektricky nastavitelné v 6 směrech s nastavením bederní opěrky a paměťovou funkcí, sedadlo spolujezdce elektricky nastavitelné ve 4 směrech, přední vyhřívaná sedadla, středová loketní opěrka s úložným prostorem vpředu, středová loketní opěrka s držákem nápojů vzadu, hlavové opěrky na zadních sedadlech (3x), zadní sedadlo sklopné, dělitelné v poměru 60:40, 8 reproduktorů, audiosystém s 12,3" barevným dotykovým displejem (iSMART), rádio AM/FM/DAB+, navigační systém, zrcadlení smartphonu skrze Apple CarPlay®/Android Auto™, 4 USB porty (2 vpředu, 2 vzadu), Bluetooth® handsfree, online služby (Weather, Live Traffic, Amazon Music), připojení k aplikaci iSmart (vzdálené ovládání vozu – odemykání a zamykání, ovládání klimatizace pro automatickou převodovku, lokalizace vozu), antiblokovací brzdový systém (ABS), elektronický systém rozdělení brzdného účinku (EBD), automatické uzamčení dveří za jízdy, systém nouzového přivolání pomoci (E-CALL), čelní airbagy řidiče a spolujezdce (x2) se spínačem deaktivace airbagu spolujezdce, boční airbagy řidiče a spolujezdce (x2), hlavové (okenní) airbagy vpředu a vzadu (x2), přední středový airbag, systém monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS), elektronický stabilizační systém (ESP), asistent rozjezdu do kopce (HLA), upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy, 3bodový bezpečnostní pás na předních sedadlech s předpínačem a omezovačem zátěže (x2), 3bodový bezpečnostní pás na zadních sedadlech (x3) s předpínačem a omezovačem zátěže, výškově nastavitelné pásy vpředu, systém ISOFIX na zadních sedadlech (2x), automatické nouzové brzdění s detekcí chodců, cyklistů i motocyklů (AEB), systém udržování v jízdním pruhu (LKA), upozornění na změnu jízdního pruhu (LCA), inteligentní asistent rychlosti (ISA), inteligentní omezovač rychlosti (SAS), upozornění na únavu řidiče (UDW), varování před čelním nárazem (FCW), upozornění na přijíždějící vozy z boku (FCTA), upozornění na vozy přijíždějící z boku při couvání (RCTA), upozornění na vozy přijíždějící zezadu při otevírání dveří.
Příplatková výbava: Interiér ve světle hnědé barvě - čalounění sedadel v hnědé barvě, prvky na palubní desce, výplních dveří a středové konzole v hnědé barvě (+12.000 Kč), Stříbrná Sterling Metalický lak (+18.000 Kč)
Zdroj: Autorský text | Zdroj videa: MG