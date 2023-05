TEST MG HS 1.5 TGI DCT Exclusive: V maximální výbavě za cenu průměrné Škody Karoq!

Kufr má průměrně vysokou nakládací hranu a jeho výška není na auto této kategorie úplně ideální. Alespoň zatím. Pod podlahou, která se nedá dát do vícero výškových poloh, je hromada zbytečně nevyužitého prostoru nad a okolo dojezdového kola. České zastoupení MG proto chystá takzvanou sadu pro zvětšení objemu bez plata (můžete znát i z některých Mitsubishi), která z této „vany“ odstraní vše nepotřebné, přidá čalounění a zvýší kapacitu až na 580 litrů.

Přední sedadla s jednodílnými opěradly mají solidní boční vedení v oblasti stehen i trupu, najít v nich příjemnou pozici není problém. Místa je v nich dost i nad hlavou ta to samé platí i o druhé řadě, kde se bez problému usadí i vyšší dospělí s dostatkem prostoru pro kolena. Cestující vzadu mají k dispozici své vlastní výdechy klimatizace na konci středového tunelu a hned dvě USB zdířky pro nabíjení – chválíme.

Ale to jsou z hlediska vnitřku asi jediné (pro některé zákazníky asi i malicherné) výtky. Velmi dobrý dojem dělá 12,3“ digitální přístrojový štít s přehlednou grafikou a několika možnostmi ohledně zobrazovaných informací. Tlačítka na volantu připomínají svým uspořádáním do kříže starší Volkswageny, na něž v současné době dotykových plošek často s láskou vzpomínáme – pracuje se s nimi dobře, vpravo komandujete palubní ukazatele, vlevo audio a telefonní funkce.

Zatímco na pohled vše působí vcelku jasně a přehledně, v samotném ovládání už je několik záludností. Například nastavení teploty je možné jen přes obrazovku v širším nastavení klimatizace, do nějž se dostanete normálním tlačítkem pod displejem nebo klovnutím na příslušnou dlaždici. Chcete z něj vycouvat? Musíte stisknout fyzické tlačítko na středovém panelu, zatímco jiným zobrazením na obrazovce ikona „domů“ nebo „zavřít“ nechybí.

Na tempu šetří, komfortem nikoliv

U HS vám MG ušetří výběr motoru. K dostání je totiž pouze jeden – přeplňovaná přímovstřiková patnáctistovka z řady General Motors SGE (Small Gasoline Engine), kterou jsme našli v některých starších Opelech, bývalých nebo stále ještě aktuálních Chevroletech, GMC nebo Buicku a jíž nyní používá mateřský koncern SAIC i pro další modely MG.

Během jízdy příliš nehlučí a chová se způsobně, sedmistupňový automat inteligentně servíruje otáčky, aby ji nenechal bez zátahu nebo řvát v červeném poli. Převodovka jako taková preferuje plynulejší jízdu, při rychlém podřazení s autem lehce hrkne, ale nejde o nic vážného.

Auto má dost síly i na dálnici a s posádkou, vysloveně rychlé není, ale pro bezpečné předjíždění má elánu dost. To samé platí i při rozjezdech, ale ne za všech situací. Stop/start je letargický, dnes už tato technika funguje s rozumnou rychlostí prakticky u všech konkurentů. Zde se vám občas stane, že například odbočujete do proudu aut na hlavní, sešlápnete plyn a… nic. A protože jste prošvihli svou příležitost, raději opět šlápnete na brzdu, aniž by motor stačil naběhnout. Štěstí, že tlačítko stop/startu máte hned po ruce, a ne někde v hloubi menu na obrazovce. Se spotřebou se kombinovaně můžete vejít i pod deklarované číslo, lehce nad sedm litrů zvládnete bez větší snahy.

Ve dvou nižších výbavách má HS standardně 17“ litá kola s pneu 215/60, obě vyšší dostávají 18“ disky obuté do gum v rozměru 235/50. Ani v tomto větším případě není s jízdním komfortem žádný problém, střední a větší nerovnosti zvládá rodinné MG s houpavou grácií. Drobné kopnutí zespodu je cítit jen na ostrých zlomech v asfaltu, ale bez tupých ran nebo nadskakování posádky v sedačkách.

V zatáčkách si vede zdatně, směr mění ochotně, nemá tendenci utíkat ven z oblouku a i když se naklání a trochu pohupuje, na asfaltu se drží bez problémů. Má sice elektronickou uzávěrku XDS, ale abyste zkoumali její fungování na hraně přilnavosti vás ležérní pohon nijak nemotivuje, akční svezení tu nečeká a určitě s ním nepočítá ani zákazník.

Z hlediska asistentů má každé HS velmi solidní sbírku různých pomocníků – žádnému nechybí aktivní udržení v jízdním pruhu či tempomat, verze s automatem mají na rozdíl od šestistupňového manuálu i adaptivní tempomat s regulací odstupu. Vše funguje bez problémů a ani varovné prvky před kolizí s překážkou nebo vyjetím z pruhu vás nijak horlivě neokřikují, pokud nejsou třeba.