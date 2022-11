TEST Mercedes-Benz S 580 e 4Matic L (375 kW): Když jsou technologie s vámi, ne proti vám

Radosti Komfort odpružení Technologie na palubě Funkce plug-in hybridu Starosti Drobné přešlapy v ovládání a zpracování interiéru Obtížné držet interiér čistý Natáčení zadní nápravy při manévrování 9 /10

Mercedes-Benz třídy S, auto, jehož každá nová generace je celosvětově očekávaná. Pro mnohé zákazníky nic není víc, vlastně možná ještě Maybach. Aktuální podoba S-klassy W223 posunula tento automobilový evergreen do digitální doby a my ho měli příležitost vyzkoušet v tom nejvíc eco-friendly provedení - jako plug-in hybrid S 580 e s pohonem všech kol 4Matic, a navíc s prodlouženým rozvorem. Nejsou ale digitální doba a hybrid na krále luxusních aut už moc velké sousto?

Pořád elegán

Vozy značky Mercedes-Benz designově vždy odrážely trendy své doby, také proto se každá nová generace třídy S od té předchozí dost lišila. Generace W126, W140 a W220 si prostě nespletete. Od W221 už ale nejsou změny tak markantní a mercedes se ustálil na usedlém elegantním stylu. Aktuální W223 tak nekřičí do světa, ale vyzařuje respekt. Žádný prvek na autě není kontroverzní, tvary jsou vyvážené a eSko tak hrdě nese svůj designový klid i do dnešní ukřičené doby. Zároveň příliš nepodléhá trendům. Všimněte si třeba, že nemá propojené zadní svítilny. Menším přešlapem pak mohou být vysouvací kliky, především v zimních měsících to může být problém. Hodila by se i aretace dveří ve všech polohách.

Asi správně tušíte, že se při testu nové třídy S dočtete o tom, že je v něčem první/nejlepší na světě, nebo že na vás vyskočí megalomanská čísla. Vlastně mám něco hned takhle na úvod, protože úzké přední světlomety jsou složeny z 1,3 milionů světelných bodů, zatímco předchozí generace si vystačila s 84 body. Jejich funkce je (teď to přijde) nejlepší, co jsem v autě zatím viděl, protože žádné jiné světlomety, se kterými jsem měl tu čest, nevykrývaly okolní dopravu v noci tak pohotově. Nikdy mě nikdo neproblikl a vždy jsem viděl do maximální možné vzdálenosti.

Ano, něco podobného jsem psal i u předchozího Range Roveru, jenže světlomety Digital Light jsou ještě něco víc. Když jedete po dálnici, zvýrazní váš pruh a pokud je před vámi práce na silnici, promítne do vašeho jízdního pruhu piktogram bagru. Mimo jiné disponují i funkcí natáčení, takže po přejezdu horizontu se automaticky naklopí směrem dolů, abyste neoslnili řidiče přijíždějící z druhé strany kopce.

U této generace se rozhodlo, že bude pouze jako limuzína, protože třeba verzi se stahovatelnou střechou zastupuje nové AMG SL. Nová třída S stojí na druhé generaci modulární platformy MRA 2 a na délku měří 5289 mm při rozvoru 3216 mm v případě naší verze s prodlouženým rozvorem. Běžné má na délku 5179 mm při rozvoru 3106 mm. No a protože máme ikonické eLko, začneme samozřejmě u zadních sedadel.

Třída S je spíše modelová řada, můžete ji mít v krátké verzi s osmiválcem a čtyřkolkou v linii AMG jakožto limuzínu pro nadšené řidiče, nebo klidně jako náš plug-in hybrid s dlouhým rozvorem, kde se v příplatkové výbavě hodně utrácelo za komfort na zadních sedadlech. Množství výbavy a individualizace pro tohle auto jsou nepřeberné, podobně jako třeba u britských luxusních aut. Také proto možná nezmíním všechno, co tohle auto umí, však jen tisková zpráva by se klidně mohla vydat knižně.

Z pohledu Pána tvorstva

Obrovské zadní dveře jdou překvapivě zlehka, usadíte se do vykrojeného pravého sedadla s polštářkem na opěrce hlavy a sáhnete po pásu, který vám pomalu vyjel naproti. Tak tedy vzhůru za dalším dobrodružstvím. Sklopte opěrku uprostřed a vezměte do ruky tablet, přes který můžete ovládat mnoho funkcí, třeba klimatizaci nebo audio. Tablet (mimochodem od Samsungu) může být buď vložený v opěrce, nebo ho lze vyjmout, komandovat autu příkazy jako z telefonu a pak jej zase vložit zpět do přihrádky, kde se i nabíjí.

Z opěrky předního sedadla si vytáhnete malý stolek a vyřešíte pár posledních byznysových aktivit na notebooku. Hotovo, už jen zaklapnout a odpočívat. Cesta je dlouhá, takže co takhle stisknout komfortní režim, kdy se opěradlo zadní lavice více položí, zespod se vysune lenoška a přední sedadlo se odsune dopředu a sklopí opěrku, abyste si se svými klidně i 183 centimetry mohli natáhnout nohy beze strachu, že v botách sedadlo zašpiníte.

Audio Burmester hraje z reproduktorů v jednom z mnoha nastavení profilu hudby vaše oblíbené album. Čistě, s hutnými basy a výraznými středy. Páni, to moc aut neumí. Šofér najíždí na dálnici. To už? Však jste neregistroval tu strupatou silnici kousek za vaším domem. Zvláštní. Auto nabírá rychlost, absolutní ticho v kabině se promění v jemný aerodynamický svist, který vás ale nijak neruší. Začnete dřímat. Sem tam ucítíte přejezd příčné spáry přes dálniční mosty, ale ze spánku vás to nevytrhne. Spíte jako dudek.

Z pohledu řidiče

Sedí se na dlouhé nohy, krátké ruce. Sedadlo má velmi měkké středy sedáku a opěradel, více tak vynikne boční vedení, která vás sevře tak akorát. Elektricky nastavitelné je ve všech myslitelných směrech včetně délky sedáku. Funkce vyhřívání, ventilování a masírování jsou samozřejmostí. Zkrátka a dobře z pohledu sezení za volantem se nové třídě S nedá vytknout vůbec nic. Z pohledu obsluhy ovládacích prvků už se ale výtkám nevyhnu.

Největší novinkou je zbrusu nová architektura palubní desky, která auto posunula do digitální doby. Tohle mnoho nadšenců neneslo dobře a asi je všichni chápeme. Nový volant se třemi dvojitými rameny se nevyhnul multifunkčnímu ovládání pomocí dotykových ploch, které nejsou tak přesné a jejich lesklá povrchová úprava se obtížně udržuje v čistotě. Úchop s jemnou perforovanou kůží je ale perfektní. Ke kritice bych nicméně připojil zpracování některých plastů, třeba panel s tlačítky pro ovládání vyhřívání a ventilování sedadel by se nemusel hýbat celý. V liště pod infotainmentem je zase vůle a nepůsobí tak bytelně.

Pryč jsou kulaté výdechy ventilace a horizontálně umístěný displej infotainmentu ovládaný touchpadem. Nyní je středový tunel prodloužený a pomalu přechází ve vertikálně umístěný 12,8palcový displej, což je dominantní prvek celého interiéru, přes který ovládáte většinu funkcí. Vzhledem k jeho velikosti a přehlednosti samotné ovládání vozu není zas takový problém, jak si u moderních aut často stěžujeme. Dokonce se podařilo vyladit chlazení a po pár náročnějších úkonech nebyl displej přehřátý, což jsem měl jako výtku třeba u nové třídy C.

K funkčnosti displeje tedy vlastně nemám výtek. Za mě s ním sice palubní deska nepůsobí tak luxusně jako u předchozí třídy S, ale třeba to uvidíte jinak. Co už se ale nedá schovat za osobní preference, tak to je udržování displeje v čistotě a platí to i o krytu přihrádky s nápojáky a pro nabíjení telefonu. Tento lesklý povrch je společně s displejem upatlaný v podstatě hned a pokud vás každá šmouha štve, budete leštit a leštit a leštit…

Čitelnost displeje není špatná ani proti přímému slunečnímu světlu, odrazy jsou taktéž dobře potlačeny, ale spíše se leskne již zmíněná přihrádka. Pochvalu zaslouží také navigace s rozšířenou realitou, která nejenže ukazuje odbočky na středovém displeji, ale promítá je i na čelní okno. Na podobném principu funguje i živé promítání semaforů, což se hodí v případě, že jste u něj první a nemusíte se tak naklánět přes palubní desku.

Dále se hodí zmínit, že pokud si milostpán vzadu spustí komfortní režim a tedy posune sedadlo spolujezdce dopředu a sklopí mu opěradlo, budete mít jako řidič logicky zhoršený výhled. Tohle ale není nic nového a znají to i řidiči jiných luxusních aut. Stran negativ ohledně pobytu na palubě je to za mě vše. Pozitiva nicméně stále převládají, a to jsem nezmínil třeba airbagy v bezpečnostních pásech a také pro cestující vzadu, které vystřelují z předních opěradel. Je toho tady opravdu hodně, ze všeho nejvíc mě ale auto bavilo večer.

Mercedes-Benz exceluje v zaplňování sociálních sítí krátkými videi, kde majitelé natáčí své interiéry při nočních projížďkách. Není se čemu divit, automobilka vsadila na podsvícení snad úplně všeho a v případě třídy S si můžete opravdu bohatě hrát s barvami. Vlastně může interiér vypadat jako diskotéka. To samozřejmě není dobré pro oči, ale decentní ambientní osvětlení v teplých barvách, které krásně podtrhne kontury interiéru, k tomu stáhnutý jas přístrojové desky, masírování zad a poslech příjemné hudby dělají z třídy S jedno z nejlepších nočních svezení, jaké jsem poznal.