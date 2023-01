TEST Mercedes-Benz GLC 220 d 4MATIC: Čtyři válce stačí, drahoušku

Radosti Skvěle zpracovaný vnitřek Nízká spotřeba Kultivovanost pohonu Skvělý infotainment Starosti Dotykové ovládání klimatizace a hlasitosti Unylý zvuk motoru 9 /10

Ač to z fotek nemusíte na první pohled poznat, toto je skutečně úplně nová generace GLC, představená v polovině roku 2022. Že se hodně podobá té staré? To ano, je evidentní, že Mercedes nezkoušel s novou verzí něco zásadně jiného. Minulé verze se totiž dodalo přes 2,6 milionu kusů a jde o nejprodávanější model značky, proč tedy kupce děsit něčím výrazně odlišným?

Když si obě generace postavíte vedle sebe (což se nám povedlo, bohužel bez přítomnosti fotografa), rozdíly začnou postupně vyplouvat na povrch. Šířka 1890 milimetrů zůstala stejná, délka však vzrostla o 60 milimetrů na 4716 mm. Přední rozchod se zvětšil o 6 milimetrů a zadní rovnou o 23 mm. Rozvor narostl o 15 milimetrů, výška naopak klesla o čtyři milimetry. Drobný remix rozměrů nijak zásadně nezměnil proporce, do kufru se ale nyní vejde o 70 litrů více, což se vždy hodí.

Další změny spatříte ve tvaru čelní masky a světel, ze spodní části předního nárazníku zmizely plastové výplně, na bocích absentují prolisy a s určitými typy litých kol můžete dostat lemy blatníků v barvě karoserie místo černého plastu. Z hlediska motorů najdeme v tuto chvíli pod kapotou jen dvoulitrové čtyřválce s mild hybridní technikou nebo plug-in hybridní asistencí, vždy kombinované s pohonem všech kol a devítistupňovou automatickou převodovkou.

Digitální, ale ne přehnaně

Zatím co zvenčí je jasně patrná snaha nešokovat zákazníka, který přišel starou generaci vyměnit za novou, uvnitř by mohl být v lehkém šoku. Pokud přeskočí z auta do auta, po usednutí do v mnoha směrech seřiditelné a velmi pohodlné sedačky si přijde jako na můstku hvězdné lodi Enterprise.

Středu palubní desky vévodí obrazovka s úhlopříčkou 30,2 centimetrů, na níž se přesunula většina ovládacích prvků, na které jsme u minulé verze byli zvyklí v klasické formě. Tedy i ovládání klimatizace, které je ale naštěstí stále přítomno ve spodní části obrazovky. V tomto modulu najdete dostatek možností nastavení, snad jen s výjimkou směru foukání, které se společně s dalšími volbami (včetně nastavení pro zadní řadu sedadel) zjeví po rozkliknutí menu.

Displeji vévodí zobrazení mapy/navigace, pokud chcete vstoupit do podrobnějšího nastavení rádia, médií, telefonu nebo různých funkcí vozu, musíte klovnout do ikonky domku v horní části zobrazení pro klimatizaci. To je ale snad jediný trpěný mezikrok, jinak máte vše velmi rychle a dopodrobna na očích. Škoda jen, že se zde skrývají i ikony pro aktivaci či deaktivaci asistentů pro jízdu v pruzích nebo zásahy do řízení – během jízdy je sice nepřepínáte dvakrát do minuty, ale stejně jako jiné a vcelku banální úkony odvádí řidičův pohled z vozovky.

Po paměti je nenajdete ani náhodou. Pokud se však nepotřebujete v infotainmentu hrabat každou chvíli, rychle vám přejde do krve a ukáže se být dobrým společníkem. Samotná obrazovka si zaslouží pochvalu za rychlé starty, vysoké rozlišení, okamžité reakce na dotyk a absenci škubání při otevírání nebo přetahování různých oken.

Součástí infozábavního systému je také hlasový asistent, který zvládá komunikaci hovorovou řečí snad nejlépe ze všech podobných vychytávek na trhu. Aby vám nerozuměl, musíte se opravdu hodně snažit nebo drmolit – brzy si zvyknete na jeho úkolování v češtině po vyslovení aktivační fráze „Hej, Mercedes!“ a možná vám pak jiná auta přijdou o řádný kus „hloupější.“

Nastavování rádia, volání, zadávání cílů do navigace nebo zjišťování informací typu počasí v cíli trasy je mimořádně pohodlné, zajímavá je také zcela nová možnost integrace hlasového ovládání chytré domácnosti. Samozřejmě nechybí tradiční vtípky – zkuste se ho zeptat, co si myslí třeba o Audi nebo Volvu, i když oproti vůbec prvním verzím MBUX je již o kus diplomatičtější a méně jízlivý.

Rovněž digitální je i přístrojový štít s podobně ostrou a přehlednou grafikou, u nějž si můžete volit několik režimů zobrazení – ani jeden není žádné sci-fi a dobře jej přijme i vyznavač analogových budíků. Zobrazit umí i navigační mapu a další vámi zvolené údaje. Šikovným pomocníkem je velký barevný průhledový displej, který opět vyznává konzervativnější podání informací bez laciného pozlátka.

Na volantu jsou dotykové plošky, boční ramena jsou dvoupatrová – na horním se nachází křížový ovladač a doplňující „tlačítka“ zpět a domů pro ovládání přístrojového štítu levou rukou a hlavní obrazovky tou pravou. Spodní patro pak obsahuje řízení tempomatu a multimediálních funkcí, bohužel včetně hlasitosti, která se šoupáním pravého palce nedá nastavit s velkou přesností. Všechny plošky jsou alespoň v takové vzdálenosti od prstů, abyste je neaktivovali omylem. Ještě k té hlasitosti – jde to i na panelu pod obrazovkou infotainmentu, kde se nachází i volba jízdního režimu, výstražná světla a pár dalších drobností. Ale opět se nedá „krokovat“ zcela přesně.

V širokém středovém tunelu se nachází dvě objemné schránky a ani kapsy v předních dveřích se nemusí stydět za svůj objem. Dobrou atmosféru na palubě jistí i okrasné podsvícení v palubní desce, výdeších klimatizace nebo dveřích – i vzadu. Tam posádka najde solidní množství místa pro nohy díky vykrojeným opěradlům předních sedadel, máme zde také šikovně umístěné výdechy ventilace na konci středového tunelu (i s jejím ovládáním) a slušné množství místa nad hlavou.

Kufr má v jakékoli výbavě elektricky ovládané víko – a to pěkně rychlé – a dokonale využitelný půdorys, s podlahou v rovině s nakládací hranou je sice výška k roletce menší, než byste od udávaného objemu 620 litrů očekávali, ale další a nemalé množství místa se nachází pod podlahou.