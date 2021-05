TEST Mercedes-Benz EQV 300: Tichá plavba elektrickou hvězdnou lodí

Radosti Ticho od podvozku a nízký aerodynamický hluk Spotřeba v rámci udávaných parametrů Kvalitní zpracování Komfortní odpružení Starosti Zranitelná nabíjecí zdířka Dává smysl jen pro specifické využití 8 /10

Určitě jste si ještě před přečtením prvního písmenka tohoto testu položili otázku, proč by si někdo kupoval velkoprostorové auto na baterie, když si může vesele koupit o několik set tisíc korun levnější naftový dvoulitr, se kterým ujede více, natankuje všude a velmi rychle a u nějž nebude dojezd ovlivňovat venkovní teplota. Moje odpověď zní: nafta vyhoví většině zákazníků, ale těm, kteří hodlají třídu V používat ke specifickému typu provozu, se zase bude hodit elektřina, která má také své výhody.

Mercedes-Benz EQV pohání asynchronní elektromotor s trvalým výkonem 70 kW a nejvyšším výkonem 150 kW, maximem točivého momentu je 362 N.m. Baterie má brutto kapacitu 100 kWh a využitelných je 90 kWh, v ideálním případě by EQV 300 mělo ujet až 418 kilometrů.

Praxe je z hlediska dojezdu v kombinovaném provozu samozřejmě méně optimistická, stejně jako u téměř každého elektromobilu, ale navzdory podmínkám testu s teplotami mezi nulou a čtrnácti stupni Celsia se jeví použitelně pro skutečného člověka – počítat se dá s více než třemi sty kilometry a pokud se nebudete prohánět po Autobahnu vysokou rychlostí, s dojezdem větší problém není.

Ne že by EQV na dálnici nemělo co dělat – rychlost drží zdatně, ve vyšším tempu je krásně tiché od kol i z hlediska aerodynamického hluku. Spotřeba také není závratná, s lehkou nohou a v legálním tempu se pohybujete okolo 30 kWh, v kombinovaném provozu se dostanete na udávané hodnoty – i když v podmínkách testu bez většího topení. Ale to bude majitel řešit skrze aplikaci nebo nastavení palubního systému dokud je vůz „na drátě,“ wallboxy doma zatím vybaveni nejsme.

Vytopit či naopak vychladit velký vnitřní prostor prostě žere baterii a bez přípravy vás tato praktika okrade o cenný dojezd. Ten se dá rychle doplnit díky stejnosměrnému nabíjení až 110 kW, přičemž při koupi dostáváte kartu Mercedes me Charge pro vybrané poskytovatele dobíjení na rok a také roční zlevněné nabíjení v síti IONITY. Nabíjecí zdířka se nachází v přední části vozu pod pravým světlometem, což by teoreticky při čelní kolizi mohlo znamenat dražší opravu.