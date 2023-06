TEST Mercedes-Benz C 300 e (230 kW): Tady dává plug-in hybrid skutečně smysl

Radosti Komfortní podvozek Dostatečná nádrž paliva Solidní dynamika Starosti Vyšší cena Vyšší hmotnost Přemíra dotykového ovládání 8 /10

Automobily s plug-in hybridním pohonem, tedy takové, které používají spalovací motor pro přesuny na delší vzdálenosti a externě i rekuperací nabíjený akumulátor pro bezemisní pohyb na několik desítek kilometrů, rozdělují lidi na dva tábory. Ti, kterým tento systém vyhovuje, jezdí do práce pár kilometrů a baterii nabíjí třeba jen jednou za týden, a to většinou doma na wallboxu. Při potřebě jet delší cestu, třeba na víkendový výlet, pak mají v záloze i právě spalovací motor s nádrží tak velkou, aby se dostali prakticky na jakýkoliv hrad a zámek v Česku bez nutnosti tankovat.

Když spolu motory dobře komunikují, můžete se pak na delší cestě s nabitou baterií dostat na úplně pohádkovou spotřebu v nízkých jednotkách litrů. A pak je tady ta druhá skupina lidí, kteří jezdí často a hodně, většinou s naftovými motory, kterým tento systém zcela nevyhovuje. Tam se řadím třeba já a určitě i mnoho z vás. Výhody plug-in hybridu se totiž najednou rozsypou pod rukama a zbydou vlastně dvě auta v jednom, jenže ani jedno z nich není pořádné.

Když nemáte kde nabíjet, tak s vybitým akumulátorem se na dálnici spotřeba šplhá tam, kam se naftový motor v autě stejné kategorie snad nikdy nepodívá. Navíc je auto těžké, je obtížné vyladit připojování elektromotoru a spalovacího motoru bez cukání a v drtivé většině případů máte malou nádrž, kam tankujete po patnácti stovkách a pár stech kilometrech. To si pak nejeden zákazník určitě pokládá otázku, jestli by nebylo lepší vzít rovnou už nějaký pořádný elektromobil, který je mnohem tišší a necuká. Jenže u plug-in hybridů existují i výjimky.

Jak to funguje?

Jednou z nich je Mercedes-Benz, kde mají konstruktéři fištróna a dávají do aut vlastně normální nádrže paliva. S autem na fotografiích jsem podnikl cestu z Prahy do Stuttgartu, kde mi byl ukázán nový Mercedes-Benz třídy E, o kterém jste si už určitě přečetli. Jedná se o Mercedes-Benz C 300 e kombi, který vás vyjde na 1.598.410 Kč a je tedy o sto tisíc dražší než nafta C 300 d a o sto šedesát tisíc dražší než zážehová motorizace C 300. Stejně jako výše zmíněné může mít pohon všech kol 4Matic a vždy má 9stupňový automat.

Pod kapotou C 300 e vrní zážehový čtyřválec M254 o objemu 2,0 litru, který v 6100 otáčkách nabídne výkon 150 kW (204 koní). Elektromotor zde dosahuje výkonu 95 kW (129 koní) a je stejně jako u mild-hybridů součástí devítistupňové převodovky G-Tronic, jakožto modul s ním, měničem a spojkou. Systémový výkon C 300 e tak činí 230 kW (313 koní) a 550 N.m točivého momentu, což je o několik desítek koní více než u ostatních třístovek v nabídce, které mají mild-hybrid.

Ale teď to hlavní - C 300 e má pod podlahou kufru akumulátor o kapacitě 25,4 kWh, který lze nabíjet výkonem 11 kW na wallboxu, ale i 55 kW na rychlé nabíjecí stanici. Díky tomu se dojezd na elektřinu pohybuje od 95 do 107 km, dle výbavy. Je to vlastně takový malý elektromobil. A k tomu všemu máte nádrž na padesát litrů paliva, takže i s vybitou baterií je možné naprosto bez problému cestovat i na delší vzdálenosti.

V praxi to vypadalo tak, že jsem jel z Prahy do Stuttgartu průměrnou rychlostí 113 km/h, takže rozhodně ne pomalu. Celkem to bylo 496 km se spotřebou 8,8 l/100 km. A spotřeba by byla ještě nižší, protože jsem měl jen třetinu baterie. Nazpátek se zcela vybitou baterií byla spotřeba 9,3 l/100 km. Podotýkám, že na německé dálnici tempem od 150 km/h do 200 km/h, takže je to slušné číslo i pro auta s čistě spalovacími motory. Za ideálních podmínek pak můžete mít dojezd na nádrž i baterii klidně 800 km. Zatím tedy zaznělo mnoho pozitiv, ale co negativa?