TEST Mercedes-Benz A 200: Drobnými změnami téměř k dokonalosti

Radosti Starosti 9 /10

Jak se nám ten základ nabídky Mercedesu v běhu let proměnil, že? Áčko začínalo v roce 1997 jako kompaktní pseudo-MPV, další generací z roku 2004 na tyto jistě praktické, ale ne zcela elegantní tvary navázalo, aby se od roku 2012 stalo hezkým hatchbackem i s parádními verzemi od AMG a pohonem všech kol. Aktuální model s označením W177 je na trhu od roku 2018 a jeho facelift se představil vloni na podzim. Že o tom nevíte?

Na první pohled se toho totiž moc nezměnilo, ale jak praví klasik – ďábel se skrývá v detailu. Vpředu si můžeme všimnout podélných vlnek v kapotě, masky s motivem trojcípých hvězd a také modernějšího předního nárazníku. Čelní světlomety mají trochu štíhlejší tvar, zadní difuzor se lehce liší a zadní světla jsou nyní pouze diodová. K tomu si přidejte výběr nových laků a čtyři nové typy litých kol. Změny zvenčí se tedy dotkly zdánlivých drobností, ale postavte si vedle sebe novou a starou verzi – jistě uznáte, že třídě A přišlo lehké oživení k duhu.

Uvnitř se na ničem nešetřilo

Když se rozhlédnete po palubní desce a středovém tunelu, vše vám přijde více méně při starém. Máme zde kruhové výdechy ventilace u A sloupků a další trojici uprostřed, dvě stejně velké obrazovky pro přístrojový štít i infozábavní systém… Beze změn naštěstí zůstalo přehledné ovládání toho nejdůležitějšího.

Tlačítka pro nastavení teploty a dalších funkcí klimatizace i topení jsou stále v jednom pásu uprostřed a hezky po ruce, hlasitost můžete regulovat vroubkovaným válečkem na středovém tunelu. Akorát že to již není na straně spolujezdce vedle dotykové plochy, která sloužila k ovládání infotainmentu a v jejímž okolí jste našli klasická tlačítka pro volbu funkcí typu rádia, navigace nebo telefonu.

Není to ale krok vzad, displej můžete ovládat buď ploškou na pravém ramenu volantu nebo klasicky dotykem přes displej. Uvolněné místo mezi sedačkami vyplnila praktická odkládací polička, mimochodem pokud vám na fotkách v tomto místě přijde zvláštní záslepka mezi ovladačem hlasitosti a čudlíkem aktivace parkovacích kamer, vězte, že zde má být snímač otisků prstů pro volbu profilu řidiče. Jeho výroba právě teď nabíhá.

V infozábavním systému se mezi jednotlivými funkcemi pohybujete posunem do stran po velkých ikonách, doplněných nejdůležitějšími specifickými volbami pro dané téma. Systém po startu naběhne hezky rychle, nic v něm složitě nehledáte a má povedenou účelnou grafiku. Je zde tedy bohužel skryté zapínání aktivního asistenta řízení a jízdy v pruzích, ale ty není potřeba vypínat – o tom si povíme za chvíli. Kromě dotykového ovládání je zde přítomno i hlasové ovládání hovorovou řečí, které rozumí prakticky vždy, pokud mu nedáváte nesmyslné povely. Jeho užívání rychle přejde do krve a o to méně dáváte ruce z volantu a oči ze silnice kvůli různým úkonům.

Hezky přehledný je i přístrojový štít s výběrem několika grafických motivů, od minimalisticky zenového až po rudě žhnoucí sportovní. Jeho obrazovka je stejně jako displej infotainmentu jasná, perfektně čitelná a má jemné rozlišení. Jednou z mála, ale poměrně výrazných změn, je volant. Máme zde štíhleji působící kormidlo, známé ze současné nabídky Mercedesu.

Jeho boční ramena jsou dvoupatrová, na pravém horním ovládáte infotainment a na spodním audiofunkce, na levém horním přístrojový štít a spodní je k řízení tempomatu. Dotykové plošky zde fungují obstojně, ale přesto se sem tam nevyhnete opakování povelu. Abyste pak palci dosáhli na ta spodní, je zapotřebí lehce přehmátnout.

Palubní deska a její prvky působí kvalitním dojmem, pár drobných kompromisů z hlediska tvrdosti zde sice najdete, ale musíte se docela snažit. Akčně pojatá sedadla s jednodílnými opěradly a náznakem otvoru pro vícebodové pásy jsou rozumně dimenzovaná pro standardně rostlého člověka, cestování v nich na delších trasách neunaví. To zajímavé šedivo-modré čalounění, které najdete i na zadní lavici a ve výplních dveří, si mimochodem můžete objednat i do verzí od AMG.

Dozadu se dva normální dospělí poskládají bez větších problémů, místa pro nohy je rozumné množství a přední část sedáku se nachází dostatečně vysoko nad podlahou. Stejně jako vpředu je ale místa nad hlavou tak akorát, pokud máte třeba 185 centimetrů, může vám být v první i druhé řadě s opěradly více napřímo trochu těsno. Cestující vzadu mají k dispozici jeden USB-C port.

Kufr je se svými 350 litry spíše průměrný, ale odpovídá velikosti a předpokládanému využití auta. Pod jeho podlahou se nachází baterie, nářadí a sada na opravu pneumatik – rezervu v konfigurátoru nenajdete.