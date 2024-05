TEST Mercedes-AMG C43 4Matic: Dokonale diskrétní střela a zřejmě i budoucí klasika

Když se posuneme úplně nejvíc dozadu, a to do kufru, zasahují do něj celkem značně tunely okolo podběhů a vstupní otvor do kabiny je po sklopení opěradel druhé řady poměrně úzký, navíc se schodem. Praktičnost ale zvyšuje dělení zadních opěradel 40:20:40, takže na hory můžete vyrazit pohodlně ve čtyřech i bez rakve.

Pojďme dozadu. I C43 je stejně jako civilní verze plně použitelný sedan s dostatkem místa pro nohy i hlavy, i zde posádku oblaží velmi povedené čalounění z mikrovlákna a při ostřejší jízdě tvarování nejen sedáku, ale i opěradel. Komfortu pak prospívá čtyřzonová klimatizace i s možností nastavení směru ventilace směrem k trupu ze zakončení středového tunelu nebo na nohy. Co je ale zvláštní – zatímco vpředu najdete automaticky čtyři USB porty (dva na začátku tunelu a další dva ve schránce pod loketní opěrkou), za dva zadní si musíte připlatit devět tisíc korun. Na jednu z TOP verzí třídy C, u níž je předpokládá i jiné využití než řezání zatáček, by toto mohlo být v ceně.

A když už jsme lehce načali kvalitu, zpracování přední části vozu je pěkné s hodnotnými materiály, ale opět se zde projevuje to, co v prakticky každém Mercedesu poslední doby – zatlačíte na palubní desku a ta v některých místech vrzne nebo plastikově zakřupe. To se třeba ještě u třetí generace Céčka nedělo, a to jeho výroba skončila před deseti lety.

Je to obří klišé, ale C43 je opravdu zlatá střední cesta, zvlášť v této stříbrné barvě, kterou vidíte na fotografiích. Od normálního Céčka se liší maskou chladiče, vstupy vzduchu vpředu a špetkou chromovaných doplňků, máme tu také výraznější prahy a vzadu difuzor ve spodní části nárazníku plus čtyři koncovky výfuku. Tento kousek je osazen sadami Night I a II, které přidávají o to méně nápadné tmavé prvky masky chladiče, černé označení modelu a zatmavená zadní boční skla, extra výbavou jsou také 20“ kola (standardně má C43 osmnáctky) – opět žádná divočina. Ale zatím co zvenčí je auto leteckou terminologií téměř „stealth“, vnitřek slibuje akční projížďku na první pohled.

Co je hodně fajn: U C43 se nemusíte bát pořádně šlápnout na plyn, protože i když je svižné dost a dost, jeho 300 kW není se čtyřkolkou nijak zákeřných a možná si je užijete více, než nakoňovanější konkurenci. K tomu se opravdu dobře hodí řízení, které je těsně na hraně nervozity – citlivé, s velmi solidní zpětnou vazbou (byť tu máte převážně od odpružení) a hodně dobře odladěné v kombinaci s řízením zadní nápravy. A převodovka? Sází kvalty bez cukání do pohonu kdykoliv mimo nízké rychlosti.

Podvozek funguje tím lépe, čím více ho ždímete. Dostaňte ho do větší komprese a odskoku ve vyšším tempu, pošlete ho do zatáčky v rychlostech okreskových a třeba i nad dálniční limit a budete skutečně ohromeni delikátní součinností se zbytkem auta. Výše zaznělo cosi o Audi RS4 a BMW M3/4 – vůz z Ingolstadtu vás před onou akční vložkou lehce před apexem a pod plynem tlačí na zadní vnější kolo, Bavorsko zase plynule a celkem symetricky posouvá tíhu tahu od jemného pnutí mezi předními a zadními koly až po drift.

Pokud se jen tak vozíte bez přílišného šetření, dá se spotřeba udržet pod devíti litry na sto, ale auto je stále poměrně tvrdé i v komfortním nastavení, zvlášť pro posádku vpředu v téměř skořepinových (byť nepovinných) sedadlech. Ale už zde si začnete všímat, že odpružení začíná mnohem lépe fungovat se zvyšujícím se tempem, bez ostrých rázů jako při popojíždění okolo padesátky hrbolatým městem nebo vsí. A když na to konečně můžete šlápnout? Jo, pak to celé začne dávat sakra velký smysl.

Že je toho hodně? Jistě, tenhle stroj má mnoho vrstev, tak je pojďme loupat postupně jako cibuli. Pokud do něj sednete poprvé a rozjedete se když je vše v pohonu studené, překvapí jistou neotesaností – plyn reaguje dost zbrkle i v nejcivilnějším nastavení, sedačky na nerovnostech nejsou dvakrát pohodlné a než se vymotáte z intravilánu na okresku, můžete mít zcela oprávněné stížnosti na stop/start, který umí zvlášť při potřebě rychle vyjet z vedlejší na hlavní do rychlejšího provozu řidiče pěkně vypéct. Vypnout se samozřejmě dá.

Pak tu máme podvozek – kombinuje ocelové pružiny s adaptivními tlumiči, u nichž je možné volit z nastavení Comfort, Sport a Sport+. Zadní náprava je řiditelná až do úhlu natočení 2,5 stupně, do 100 km/h až do tohoto maxima proti směru jízdy v závislosti na aktuální rychlosti, nad stovku pak až o 0,7 stupně – oba stavy se řídí aktuálním nastavením v rámci jízdních režimů AMG Dynamic Select.

Fakt, že jde o AMG střední ráže, v tomto případě absolutně neznamená, že by šlo o polovičatou práci, nebo něco ošizeného. Zajímavých prvků je v pohonu více než dost a když se spojí v jednom akordu, zatáčku po zatáčce zjišťujete, že jde o úžasnou symfonii. Tedy, ne tu zvukovou, to si řekněme rovnou – předchozí C43 mělo šestiválec, zde najdeme foukaný čtyřválcový dvoulitr, který prostě zní jako foukaný čtyřválec, byť velmi akční a zvláště s příplatkovým prvkem AMG Performance Sound, který vám posílá skutečný soundtrack ze zadní části vozu do kabiny.

Verdikt: Kočár hodný kavalíra

I když jde o jíž zmíněnou „střední ráži“ AMG, schopností a zajímavé techniky má více než dost. Skoro se vkrádá myšlenka, zda potřebujete vrcholné C63 S E Performance, které sice nabídne rovných 500 kW a drtivých 1020 Nm, ale váží pohotovostních 2165 kilogramů (byť C43 není se svými 1810 kg také žádný Lotus 7).

Co je velmi sympatické – to auto funguje navzdory své pokročilé technice řidičsky a analogově, pozéry odradí po první projížďce, v zatáčkách funguje elegantně a dostatečně odlišně od BMW i Audi, abyste si ho mohli oblíbit pro specifické a v jistých ohledech nekompromisní vlastnosti. Jistě, úplný univerzál to není, což by se od středu nabídky dalo čekat, ale o to více respektu Mercedesu a AMG, že i tuto třídu více posunula do sportovna.

Dnes i do budoucna jde a půjde o volbu znalců, kterou si můžete dopřát i jako kombi – pak bude možná ještě lepší.

Mercedes-AMG C43 4Matic - souhrn cen Základní cena vozu 1.172.490 Kč (C 180/125 kw) Cena s testovaným motorem 2.113.870 Kč (AMG C 43 4Matic/300 kW) Cena s test. motorem a výbavou 2.516.577 Kč (AMG C 43 4Matic/300 kW)

Technické údaje: Mercedes-Benz C43 AMG Rok 2024 Počet válců/ventilů na válec • rozvod 4/4 • DOHC Typ motoru • zdvihový objem zážehový • 1 991 cm3 Stupeň komprese 10,0:1 Nejvyšší výkon 300 kW (408 koní) Nejvyšší výkon při otáčkách 6 750 ot/min Nejvyšší krouticí moment 500 Nm při 5 000 ot/min Zrychlení z 0 na 100 km/h 4,6 s Nejvyšší rychlost 250 km/h Převodovka: způsob řazení • počet stupňů automatická • 9 stupňů Zákl. objem zavazadlového prostoru 455 l Objem palivové nádrže 66 l Hmotnost: provozní • celková 1 765 kg • 2 280 kg Prům. spotřeba: komb. 9,1 l/100 km Rozvor náprav 2 865 mm Rozchod kol: vpředu • vzadu 1 591 mm • 1 602 mm Rozměry: délka × šířka × výška 4 791 × 1 824 × 1 450 mm

Sériová výbava: Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce s paměťovou funkcí, Ovládání AMG na volantu, Ozdobné výplně interiéru - pletený kov "Metal-weave", Sada osvětlení interiéru, Čalounění stropu - tkanina černá, Aktivní asistent jízdy v pruzích, Asistent hlídání mrtvého úhlu, Asistent prevence kolize Active Brake Assist, Digitální přijímač rozhlasového vysílání DAB, KEYLESS-GO, Mercedes-Benz e-call, Monitorování tlaku v pneumatikách, Multimediální systém MBUX s rozšířenými funkcemi, Ochrana chodců (aktivní přední kapota), Příprava pro aktivní adaptivní tempomat DISTRONIC, Rozšířená realita pro navigaci multimediálního systému MBUX, Dálkové elektrické otevírání/zavírání víka zavazadlového prostoru, Sada navigace MBUX Premiuu (3letá bezplatná aktualizace mapových podkladů pro navigaci, Komunikační modul LTE pro služby Mercedes me connect, Příprava pro Live Traffic Information), Sada pro parkování s 360° kamerou (Aktivní parkovací asistent s funkcí PARKTRONIC, 360° kamera), Středový airbag, Natáčecí zadní náprava s úhlem natočení 2,5°, Podvozek DYNAMIC BODY CONTROL s adaptivními tlumiči, AMG odtrhová hrana víka zavazadlového prostoru, Ambientní osvětlení., Syntetická kůže ARTICO/mikrovlákno MICROCUT černé, Přístrojová deska a vrchní díl dveří potažené syntetickou kůží ARTICO, Osvětlené prahové lišty dveří s výměnným krytem, Funkce projekce animací, Funkce projekce jízdních pruhů, Funkce projekce symbolů, Sada komfortních funkcí zrcátek, Osvětlení nástupního prostoru s projekcí loga Mercedes-Benz, Stěrače čelního skla s dešťovým senzorem

Příplatková výbava: Typ AMG Premium Plus (Ambientní osvětlení Plus, Sada navigace MBUX Premium, Sada konektivity, Bezpečnostní vesta pro řidiče, Asistent dopravního značení, Sada na opravu pneumatik TIREFIT, Dodatečné USB zásuvky, Palivová nádrž s větším objemem (66 l), Bezdrátové nabíjení pro mobilní telefony, Panoramatické elektricky ovládané střešní okno, Vyhřívání předních sedadel, Centrální 11,9" displej, Sada pro smartphone, Mercedes-AMG exteriér, Surround soundsystém Burmester® 3D, Mercedes-AMG interiér, Head-up displej, Sada DIGITAL LIGHT s funkcemi projekce, Snímač otisků prstů, Sdružený 12,3" displej, Automatická klimatizace THERMOTRONIC. Sada pro parkování s 360° kamerou) (+116.731 Kč), Sada AMG DYNAMIC Plus (Sportovní volant AMG Performance potažený kůží nappa/mikrovlákno MICROCUT, Červeně lakované brzdové třmeny) (+60.016 Kč), Sada AMG Night (Determální tmavá skla od B sloupku) (+28.508 Kč), Sada AMG Night II (Černé lesklé označení typu, Černě lakované prvky v masce chladiče) (+16.504 Kč), 20" disky kol AMG z lehké slitiny, 5dvoupaprskové (+37.510 Kč), Metalíza - stříbrná high-tech (+24.306 Kč), Laminovaná bezpečnostní skla s akustickou a tepelnou izolací (+3.601 Kč), Sada DIGITAL LIGHT s funkcemi projekce (Světlomety DIGITAL LIGHT, Asistent adaptivních dálkových světel Plus) (+0 Kč), Sada sedadel AMG Performance Advanced (Čidlo pro rozpoznání dětské sedačky na sedadle spolujezdce vpředu, Bederní opěrky nastavitelné 4 směry) (+64.517 Kč), Středová konzole - pletený kov "Metal-weave" (+4.501 Kč). Sada energizující klimatizace (+4.501 Kč), Bezpečnostní pásy v červené barvě (+0 Kč), Sportovní zvuk AMG Real Performance (+16.504 Kč), Aktivní adaptivní tempomat DISTRONIC (+12.003 Kč), AMG Track Pace (+7.502 Kč), Palubní kamera (+6.002 Kč)