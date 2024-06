TEST Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV: Všechny zkratky vedou k wankelu

Radosti Pohodlné ovládání infotainmentu Přesné řízení Dlouhý dojezd díky objemné nádrži na benzin Starosti Méně místa vzadu Horší výhled šikmo vzad Servisní náročnost spalovacího motoru 7 /10

Zkratka MX vyjadřuje už 35 let tentýž výraz: Mazda eXperimental. V minulosti už řada modelů MX přivedla na svět kdeco: nejen kultovní roadster MX-5, ale i malé kupé MX-3 s unikátní šestiválcovou osmnáctistovkou nebo naopak velké kupé MX-6, odvozené od modelu 626, oblíbeného reprezentačního vozu prvních českých podnikatelů z počátku devadesátek.

Před pěti lety posloužila písmena MX poprvé i pro označení elektromobilu japonské značky. Nepřehlédnutelný design modelu MX-30 zůstává dodnes výstřední, což podporují i nezvyklé protisměrně otevíratelné pomocné dveře pro usnadnění nástupu dozadu, nostalgicky vzpomínající na „wankelovskou“ Mazdu RX-8.

Na tuhle nezapomenutelnou legendu, pokračovatele dlouhé řady hrdých nositelů motoru s krouživým pístem zahájené už v roce 1967, si v MX-30 vzpomenete mnohokrát. Nejde jen o karoserii připomínající kupé 2 + 2 s pomocnými zadními dveřmi, ale především o využití služeb Wankelova motoru, který se do útrob sériové mazdy vrátil po 11 let trvající přestávce. V emisně poblázněné době fascinuje už jeho pouhá přítomnost.

V případě Mazdy, která odvážně a k nadšení skutečných příznivců aut prodává šestiválcový turbodiesel o objemu 3,3 litru v SUV CX-60, se vlastně ani wankelovu comebacku nedivíme. Jenže tentokrát si pod ním nepředstavujte ten razantní agregát se zdvihovým objemem odpovídajícím čtyřválci z Felicie 1.3 MPI a emisemi jako u trabantu. Nyní totiž slouží už jen jako generátor elektrické energie. Wankel je mnohem jednodušší než pístový motor, má méně součástek a zároveň je při podobném objemu mnohem menší, a navíc se obejde bez klikového mechanismu.

Navíc se Wankelův motor teprve v hybridu MX-30 dočkal osazení systémem přímého vstřikování. Benzin vstříknutý rovnou do spalovací komory vlastním odpařením snižuje její teplotu a současně i rychleji hoří. Automobilka myslela i na úsporu hmotnosti, a proto boční kryty skříně rotoru vyrobila z hliníkové slitiny místo železa. A rázem ušetřila 15 kg.

Celé to možná působí trochu složitě a komplikovaně. Takže teď jednoduše - nejdůležitější je na verzi R-EV fakt, že právě díky instalaci spalovacího agregátu se z MX-30 konečně stalo plnohodnotné auto, s nímž můžete bez obav vyrazit na jeden zátah i do zahraničí. Kapacita trakční baterie se sice nyní zmenšila na polovinu, ale celkově mazda slibuje dojezd přes šest stovek kilometrů.

Interiér: Mazdu poznáte se zavázanýma očima

Využitelností a typem karoserie se MX-30 vymyká všemu nejen v rámci své značky, ale i na celém trhu. Nejbližší podobně obestavěné, rozměrné a uspořádané auto najdeme až v posledním kupé RX-8, jehož výroba skončila před dvanácti lety. Soudě dle uspořádání kabiny se zde počítá především s cestováním ve dvou. Zkrátka moderní kupé.

Přední dveře se velkoryse rozevírají téměř do pravého úhlu, což si u osobního auta pamatujeme naposledy z Fiatů Tipo a Tempra z poloviny devadesátých let. Dnes už takhle důstojné nastupování nabízejí spíše užitkové modely, třeba Renault Kangoo. O co lépe se však nasedá přední dvojici, o to hůř se vede případným (až třem) zadním pasažérům. Nejenže je pro ně přichystáno velmi stísněné prostředí, ale přístup dovnitř je navíc hodně krkolomný.

Když se díváme na neobsazenou lavici, spíš nám připadá jako vytesaná pro nepohyblivé dřevěné figurky než skutečné osoby. Ve stísněných prostorách parkovacích domů navíc není šance zezadu vystoupit, pro pohyb pasažérů totiž dveře vyžadují plné vyklopení. Nehledě na to, že zadní jsou závislé na otevření předních dveří, do té doby zůstává záď dokonalou věznicí.

Palubní deska si i po pěti letech kariéry ponechává velmi nápadité a líbivé vytvarování, podobný koncept známe od Mazdy už dlouhé roky. Architektura má sice blízko i k nejmodernějším modelům, jako je CX-60, ale v některých pasážích najdeme i evoluční odkaz k roadsteru MX-5, který v příštím roce oslaví už desáté narozeniny. Černé obklady interiéru hodnotně nejen vypadají, ale zároveň jsou i velmi příjemné na dotyk. Moc nám však s nimi neladí recyklované prvky použité na výplních dveří, připomínající zátěžový koberec. A pamatujete si nedávné stížnosti vinařů na nedostatek korku pro výrobu zátek? Tady by byli spokojeni, na obložení středového panelu se tímto přírodním materiálem nikterak nešetřilo. Rušit dominantní černý odstín povedeného interiéru podobnými výstřelky nám však přijde zcela zbytečné.

Ovládání multimediálního systému nikoliv ťukáním do displeje, ale pomocí otočného ovladače a několika potvrzovacích tlačítek velebíme. Nic přesnějšího dosud nikdo nevymyslel. Za jízdy si základní povely rychle osvojíte tak, že je brzy budete ve vší přesnosti zadávat poslepu. A když zastavíte, dovolí vám systém plně využít i dotykovou obrazovku.

Auto je příjemně ovladatelné, a to nejen díky příkladné ergonomii, ale i přesnému řízení. Jediný nedostatek v provozu představuje citelně omezený výhled šikmo vzad. Viníkem jsou příliš silné sloupky. Ačkoliv tak Mazda MX-30 navenek vypadá bohatě prosklená, třetí řada bočních oken pro řidiče žádný význam nemá. Pouze dotváří zajímavý vnější design.