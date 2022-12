Je hezká, zajímavá, pěkně jezdí a má hodnotný vnitřek. Ale co udělají s její minibaterií kruté mrazy?

Písmena MX jsou snad pro každého fandu japonské značky elektrizující. Vybaví se jim legendární roadster MX-5, kupé MX-6 či kompaktní MX-3 s miniaturním šestiválcem o objemu 1,8 litru. U Mazdy je toto označení prostě vždy spjato s něčím výjimečným a nejinak je tomu i u jejího prvního elektromobilu.

Model MX-30 je na trhu již druhým rokem, nedávno ale prošel drobným vylepšením. Rychlost stejnosměrného nabíjení se zlepšila z 40 kW na 50 kW a střídavě třífázově ji lze krmit 11 kW. Lehce se změnil syntetický zvuk v pohybu, který nyní běží na 100 až 200 Hz, což má působit přirozeněji a řidiči lépe napovědět, kolik síly právě posílá na kola. Zbytek úprav je pak ryze kosmetický – širší nabídka laků, nové kombinace barev vnějšku s čalouněním a tak dále.

Design a obsluha na jedna minus

Zvenčí jde stále o dost výjimečný zjev. Rysy přídě vyniknou zvláště při pohledu z boku, kapota tvoří nad zanořenými světly stříšku, výrazné oplastování celé spodní části budí dojem robustnosti a kontrastní střecha neumí vypadat špatně snad s žádným lakem karoserie, včetně této typické červené Soul Red.

Výjimečně si přijdete i po usednutí za volant. Ve dveřích jsou zajímavé plstěné výplně, na středovém tunelu se nachází korkové prvky. Na rozdíl od jiných současných Mazd zde máme hned dva displeje – horní je v klasickém formátu á la původní iDrive od BMW, čili ovládaný výhradně otočným kolečkem pod řidičovou pravou rukou, druhá obrazovka na plovoucím dvoupatrovém tunelu slouží k ovládání klimatizace. Nastavování teploty je zobrazeno vždy, takže jej nemusíte lovit někde v nabídce, při obsluze na něj sice musíte upřít zrak a na chvilku tak přestat sledovat silnici, ale na rozdíl od jiných značek alespoň reaguje vždy spolehlivě.

Přístrojový štít je přehlednost sama – uprostřed máte digitální rychloměr, doplněný po stranách údaji o dojezdu a procentuální kapacitě baterie, na bocích se nachází analogové(!) ukazatele stavu čerpání energie a rekuperace plus stav „nádrže“ a teplota akumulátoru. Žádné sci-fi, což je u elektromobilů dosti osvěžující. Volant je v klasickém formátu s tlačítky, vpravo je ovládání tempomatu (i s čudlíkem pro aktivaci vedení v jízdních pruzích), na levém ramenu komandujete zvuk a telefon.

Na zadní sedadla se dostanete skrze dveře otevírané proti směru jízdy, můžete a nemusíte si pomoci sklopením opěradla přední sedačky. Jde o zajímavé řešení, když otevřete obě křídla na jedné straně vozu, vstupní otvor je opravdu velký, ale stejně zadní pasažéry čeká lehká akrobacie kvůli svažující se linii střechy. Při parkování je pak záhodno dávat si pozor, abyste nestáli příliš blízko jiného auta nebo zdi. Ve stísněném prostoru je otevření obou dveří dost složité. Na zadních sedadlech moc místa není, ať už nad hlavou nebo pro kolena. Cestování v pěti dospělých lze doporučit jen na krátké vzdálenosti.

Bez wallboxu se neobejdete

Zatímco nabíjení se lehce zrychlilo, baterie zůstala na 35,5 kWh (brutto). Což – Cimrmanovsky řečeno – není mnoho. Mazda vychází z myšlenky, že evropský řidič denně v průměru ujede 48 kilometrů, na což by mu měl udávaný dojezd 200 kilometrů bohatě stačit. Skromná kapacita akumulátoru by také měla zajistit rychlejší dobití do plného stavu, i když si musíme přiznat, že tempo 50 kW není z nejsvižnějších.

V běžných letních, jarních i podzimních teplotách se dá udávanému dojezdu celkem věřit, MX-30 ale přistála v našich prackách při nedávných mrazech. S teplotami okolo minus osmi a extrémy okolo čtrnácti pod nulou má provoz elektromobilu nemálo specifik. I s vypnutým topením a plnou baterií se v takové situaci na displeji objeví dojezd okolo 170 kilometrů. Zapnete topení? 130 km. Klimatizace má naštěstí eko režim, který sice teplotní komfort v kabině nezajistí, ale minimálně se vám nemlží čelní sklo – od umrznutí vás pak zachrání výhřev předních sedadel a volantu. Škoda jen, že vyhřívané není také čelní sklo.

To se ovšem bavíme o situaci, když nemůžete nabíjet doma. Situaci můžete komfortně řešit předehřevem ještě na kabelu, ale pokud hodláte MX-30 používat celoročně, bez wallboxu to nepůjde. Mráz se také ukázal být nepřítelem dobíjení na stejnosměrných stanicích. Ať už šlo o 50kW či 180kW stojan, v první minutě běželo téměř maximální deklarovanou rychlostí, která se ale poté začala dramaticky snižovat až na nějakých 8-10 kW/h. MX-30 sice má systém výhřevu baterie, ale minus deset je na něj moc.

Příliš nezabírá ani klasický trik, tedy před nabíjením akumulátor poškádlit jízdou na plný plyn – auto vám to v mrazu kvůli ochraně elektrického systému nedovolí a přiškrtí výkon. Ale je nutné zdůraznit, že takové podmínky jsou velmi nepřátelské pro jakýkoliv elektromobil a odsuzovat MX-30 kvůli tomu, že se potkala s týden trvající „kosou“, by bylo hodně neférové. Zvlášť proto, že jezdí opravdu hezky.

Řada elektromobilů v podstatě postrádá jízdní vlastnosti, MX-30 se však chová jako skutečná Mazda. Má příjemné a přesné řízení s rozumným množstvím zpětné vazby, odpružení si dobře rozumí s 18“ koly a pneu o šířce 215 a solidním profilu 55. Se svým kompaktním půdorysem dobře zapadne na okresku i do parkovacího místa, dopředu a do stran z něj dobře vidíte a zadní partie vám hlídá kamera s jasným obrazem.

Elektromotor s výkonem 107 kW (145 k) a s 271 Nm pohání přední kola, na vůz o hmotnosti lehce přes 1,5 tuny stačí a nepůsobí dýchavičně. Není problém dosáhnout nižší spotřeby než je deklarovaných 17,9 kWh/100 km. V pohodě se podíváte pod sedmnáct.

Závěr

Stejně jako u každého elektromobilu si u v případě MX-30 musíte rozmyslet, k čemu a jak ji budete používat. Za stejné peníze si samozřejmě můžete koupit auta s vyšší kapacitou baterie i dojezdem, ale co tato Mazda ztrácí na kilowatthodinách, to dohání skutečně hodnotným a luxusním interiérem, vstřícnou obsluhou a nejen na poměry elektromobilů parádními jízdními vlastnostmi, kombinovanými s komfortním odpružením. Až se zanedlouho objeví provedení REX s prodlužovačem dojezdu ve formě Wankelova motoru, její potenciál bude naplněn.