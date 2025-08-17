TEST Mazda CX-80 2.5 e-Skyactiv PHEV: Obr spoutaný kabelem

I japonská automobilka umí obří SUV v americkém stylu. Sedne tuzemskému zákazníkovi lépe s plug-in hybridem, nebo naftou?
Srozumitelné ovládání
Praktický a variabilní vnitřek
Jízdní vlastnosti a komfort
Menší dojezd na elektřinu
Vyšší spotřeba s vybitou baterií
Občasné cukání pohonu
8 /10
Ke své tradiční a oblíbené CX-5 začala Mazda před pár lety přidávat větší sourozence. Pětka má v aktuální letos představené třetí generaci délku 4690 mm, v roce 2022 přibyla CX-60 o délce 4745 mm, v loňském roce pak její prodloužený souputník CX-80 s délkou 4995 mm. Dvouciferně označené velké modely stojí na platformě Large Product Group s podélně uloženými motory, přičemž shodných 25 centimetrů rozdílu v délce CX-60 a CX-80 platí i ohledně rozvoru.
Z boku tak auto oproti šedesátce působí trochu jako jezevčík, ale i tak vypadá elegantně a hodnotně, zvlášť ve vyšších výbavách, které mají na rozdíl od základní specifikace Exclusive-Line lemy blatníků, prahy a spodní části nárazníků v barvě karoserie místo tmavého plastu. Masa karoserie ale také způsobuje, že kola jsou v podbězích tak trochu vizuálně zapadlá, jde přitom o nemalé dvacetipalcové disky. Ale mohutnost má svou nepopiratelnou výhodu, kterou odhalíte ihned po usednutí dovnitř.
Kvalitní a pro sedm dospělých
Prostornost interiéru je jedním slovem působivá a kvalita také. Eleganci bez zbytečné ukázalosti Mazda prostě umí, stejně jako přehledné ovládání. Už jen pohled na panel ovládání klimatizace nadchne všechny řidiče, kteří se kvůli banálním úkonům nechtějí rozptylovat klováním do obrazovky. Teplota je řešena páčkami, které pohodlně nahmátnete po paměti, kompletní sada tlačítek pro řízení ventilace se nachází pod nimi.
Aktivujete zde také výhřev skel, volantu, sedadel a také chlazení sedaček. Šikovným prvkem je možnost přepnout si sem ovládání klimatizace pro zadní sedadla, ušetříte si tak typické situace „Mami, je mi vedro“ v druhé a třetí řadě. Ohledně základních funkcí také potěší kolečko pro nastavení hlasitosti, umístěné na středovém tunelu vedle ovladačů infozábavního systému.
Ten má elegantní minimalistickou grafiku a startuje velmi rychle, do jednotlivých sekcí se dostanete otočným kolečkem na středovém tunelu nebo tlačítky v jeho okolí. Nechybí zde navigace s on-line přístupem, která ukazuje uzavírky a další informace, najdete tu i specifické funkce a ukazatele pro plug-in hybridní pohon – třeba nastavení odloženého nabíjení nebo ukazatel potřebného času pro nabití.
Systém umí bezdrátové Apple CarPlay a Android Auto. Obrazovka infozábavního systému není největší, úhlopříčka 12,3 palce je u této cenové kategorie vozů poměrně skromná, ale svou funkci plní dobře. To samé se dá říci i o 12,3palcovém přístrojovém štítu, taktéž s elegantní střízlivou grafikou bez zbytečného pozlátka nebo animací.
Přední řada sedadel je velmi příjemné místo k cestování, k dispozici jsou vám tu velké kapsy ve dveřích, šikovná odkládací polička na začátku středového tunelu, tamtéž držáky nápojů a také docela objemná schránka pod loketní opěrkou. Samozřejmě nechybí USB porty, po dvojici najdete mimochodem i v druhé a třetí řadě sedadel. Dozadu se nastupuje pohodlně skrze rozměrné dveře, v nichž jsou šikovné integrované sluneční roletky.
Druhá řada sedadel je dělená v poměru 60:40 včetně sedáků, oba segmenty se dají samostatně posouvat o solidních 12 centimetrů. Variabilitu zde jistí dále nastavitelný sklon opěradel, takže si zavazadlový prostor můžete „přifouknout“, nebo poskytnout posádce vzadu více místa pro nohy. V zadní poloze je ho tu habaděj a špatné to není ani když lavici posunete zcela kupředu, aby měli cestující v třetí řadě pohodlí.
A že ho skutečně budou mít, dvě zcela zadní sedadla mají pohodlné polstrování, vlastní držáky nápojů po stranách a dá se zcela věřit Mazdě když tvrdí, že se sem vejdou osoby s výškou až 170 centimetrů. Ve složeném stavu nijak nepřekážejí a zapadnou do dokonalé roviny podlahy kufru, v níž najdete i schránku pro nabíjecí kabel a povinnou výbavu.
Když pak složíte i druhou řadu sedadel, vzniká téměř rovina, na níž se dají převážet více než dvoumetrové předměty, mezi zadními podběhy mimochodem máte rovněž úctyhodných 105 centimetrů. Rezervu vzadu samozřejmě nenajdete ani za příplatek, ale z volitelné výbavy stojí za zmínku zde přítomná síťová zásuvka, která dává až 1500 wattů.
Paráda, dokud máte šťávu
Z hlediska dostupných druhů pohonu kopíruje CX-80 svého menšího sourozence CX-60. K mání je s řadovým naftovým šestiválcem o objemu 3,3 litru s výkonem 187 kW od 1.443.290 Kč, tento plug-in hybrid startuje na ceně 1.415.790 Kč. Kombinuje 2,5litrový čtyřválcový motor o výkonu 141 kW s elektromotorem se 129 kW, systémově je k dispozici 241 kW a 500 Nm točivého momentu.
Poháněna jsou všechna čtyři kola, převodovka je automatická a osmistupňová. Baterie má kapacitu 17,8 kWh a tabulkově by měla umožňovat dojezd až 61 kilometrů, v reálu můžete počítat s necelou padesátkou. V čistě elektrickém režimu má elektromotor síly dost a zavolá si na pomoc spalovací jednotku jen pokud potřebujete razantněji zrychlovat, nejde ale o nejplynulejší souhru.
U některých jiných plug-inů si přepínání typů pohonů a připojování motorů ani nevšimnete, u Mazdy je ale tento proces občas doprovázen citelným (byť drobným) škubnutím. Dynamika v přímce je velmi dobrá s nabitou i vybitou baterií, na elektřinu mimochodem CX-80 zvládá i dálniční tempo.
Nabíjení baterie je možné pouze střídavým proudem, sluší se připomenout, že jiné současné plug-in hybridy umí i stejnosměrné. Dá se nabíjet také spalovacím motorem na úroveň nastavenou řidičem, případně tuto úroveň udržovat. Když všechny elektrické kilometry spotřebujete, auto funguje jako klasický hybrid, a to poněkud nenažraný.
I v normálních rychlostech a s plynulou jízdou začne spotřeba šplhat k deseti litrům na sto, to pak oceníte, že má dvoutunová Mazda 70litrovou nádrž. V tomto ohledu má tedy japonská značka ještě co dohánět, pokud chcete jezdit s plug-inem větší vzdálenosti na elektřinu a delší s rozumnou spotřebou, musíte se poohlédnout jinde. Ale existují důvody, proč CX-80 větší apetit rádi odpustíte.
Jízdně jde o jedno z lepších aut svého druhu, má příjemně citlivé (ale ne zbrklé) řízení, v zatáčkách si vede s mimořádnou obratností a nemá výraznější tendence utíkat z oblouku. Stabilita znamená, že můžete cestovat svižným tempem, auto se nijak moc nenaklání a na 20palcových kolech je také hodně pohodlné.
Vnímaný komfort na palubě podporuje i malá hlučnost od kol i po stránce aerodynamického svistu. Pochvalu si zaslouží i asistenti, vedení v jízdním pruhu funguje spolehlivě a nepinká si auto mezi čárami – a na rozdíl od raných CX-60 nepocukává volantem. Manévrování pak usnadňují parkovací kamery s dobrým rozlišením, pohledem zeshora a širokoúhlým záběrem, s nímž vidíte doslova za roh.
Plug-in není pro každého
Mazda CX-80 je dobré auto, i když má své mouchy. Na elektřinu toho neujede tolik jako konkurence a s vybitou baterií je poměrně nenažraná, sladění elektrického a spalovacího pohonu by si vývojáři také měli dát za domácí úkol.
Ale řídí se parádně, je pohodlná stran odpružení i hluku a nabídne megapraktický vnitřek s mnoha možnostmi konfigurace sedadel. Za zmínku jistě stojí také obsáhlá základní výbava, v niž vlastně nebudete nic důležitého postrádat, nebo snadná obsluha základních funkcí. Koupi plug-inu bych si ale rozmyslel dle reálného používání konkrétního majitele, šestiválcová nafta bude zřejmě univerzálnější řešení.
|Mazda CX-80: Souhrn cen
|Základní cena vozidla
|1.415.900 Kč (PHEV Exclusive-Line/241 kW)
|Cena s testovaným motorem a výbavou
|1.597.790 Kč (PHEV Homura/241 kW)
|Cena testovaného vozidla
|1.597.790 Kč (PHEV Homura/241 kW)
Technické údaje: Mazda CX-80
Rok • stupeň výbavy
2025 • Homura
Počet válců/ventilů na válec • rozvod
4/4 • DOHC
Typ motoru • zdvihový objem
zážehový • 2 488 cm3
Vrtání • zdvih
89,0 mm • 100,0 mm
Nejvyšší výkon
141 kW (191 koní)
Nejvyšší výkon při otáčkách
6 000 ot/min
Nejvyšší krouticí moment
261 Nm při 4 000 ot/min
Zrychlení z 0 na 100 km/h
6,8 s
Nejvyšší rychlost
195 km/h
Převodovka: způsob řazení • počet stupňů
automatická • 8 stupňů
Zákl./max. objem zavazadlového prostoru
687 l • 1 971 l
Objem palivové nádrže
70 l
Hmotnost: provozní • celková
2 165 kg • 2 889 kg
Prům. spotřeba: komb.
1,6 l/100 km
Rozchod kol: vpředu • vzadu
1 640 mm • 1 645 mm
Rozměry: délka × šířka × výška
4 995 × 1 890 × 1 710 mm
Standardní výbava: 20" lité disky kol – černé, adaptivní LED světlomety s ostřikovači, směrová signalizace Kodo, přední LED světla pro denní svícení, směrovky v bočních zrcátkách, vnější zpětné zrcátko – černé, vnější zpětné zrcátko – s automatickým ztmavením, orámování přední mřížky – tmavé pokovení, mřížka chladiče – lesklá / včelí plástev, koncové LED světlo, LED designová linka světel vpředu/vzadu, střešní spoiler, střešní ližiny – Bright, lem blatníku – barva karoserie, boční ozdobný kryt – tmavé pokovení, boční kryt prahu – barva karoserie, vnější zpětná zrcátka s automatickým natočením dolů pro couvání, sedadla potažená černou kůží Nappa, černý strop, 12,3" TFT barevný displej, elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu, vnitřní zpětné zrcátko bez rámečku s automatickým ztmavením, dekorace interiéru černá/matná černá fólie Harline + stříbrná, kožený volant, ovládání audia a Bluetooth na volantu, elektrické nastavení volantu, kožená hlavice řadicí páky, LED prostorové osvětlení, třízónová automatická klimatizace, výstupy ventilace pro 2. a 3. řadu sedadel, přední odvětraná sedadla, kruhový HMI ovladač, středová loketní opěrka vpředu, 12,3" pokročilý přístrojový ukazatel, ambientní osvětlení, kompletní sada airbagů, asistent rozjezdu do kopce, DSC stabilizační systém, imobilizér, sada na opravu pneumatik, TPMS, zadní protikolizní systém SBS s RCTA/RCTB, sledování mrtvých úhlů BSM s funkcí podpory při výstupu, sledování únavy řidiče DAA, monitor řidiče s kamerou, rozpoznávání dopravních značek TSR, inteligentní asistent rychlosti ISA, varování a asistence jízdního pruhu LDWS/LAS, přední a zadní parkovací senzory, digitální zadní kamera, upozornění na vzdálenost a rychlost DSA, bezklíčové zamykání Smart Card, tempomat, centrální zamykání, elektronická parkovací brzda s funkcí auto-hold, inteligentní volba jízdních režimů Mi-Drive, Hill Descent Control, rozmrazovač stěračů, vyhřívaný volant, systém personalizace řidiče s asistencí nastupování a ideální polohy za volantem, USB-C porty (2. a 3. řada ×2), 12V zásuvka vpředu a v kufru, digitální DAB rádio a AM/FM, 8 reproduktorů, Bluetooth, bezdrátový Apple CarPlay a Android Auto, navigační systém.