TEST Mazda CX-5 G194 AWD AT: Když jsou změny nadbytečné

Radosti Skvělé jízdní vlastnosti Snadná obsluha Kultivovaný motor i automat Starosti Vyšší spotřeba 9 /10

Výrobci dobrých aut si pod sebou jistým způsobem řežou větev – když se práce povede, není v rámci povinných faceliftů moc co vylepšovat. Druhá generace CX-5 je tu od roku 2017 a již od té doby platí za jízdně vytříbené, designově povedené a z hlediska obsluhy velmi příjemné auto. Ve Fučú v japonské Hirošimě se tedy zřejmě museli pořádně podrbat na hlavě, aby vymysleli, co a jak upravit a doladit.

A řekněme si na rovinu, že na nic moc nepřišli – lehce se liší grafika předních a zadních světel, zbytek změn najdeme hlavně v seznamu výbav. Těch je nyní deset, nováčky jsou provedení Takumi Plus (s lakovanými spodními částmi nárazníků, kůží Nappa s rudým prošíváním a dřevěnými doplňky), Homura Plus (tmavá čelní maska s decentním červeným dekorem, spodní část nárazníků a prahy v lesklé černi a kožená sedadla) a tato verze Newground.

Podle automobilky je určena pro dobrodružnější zákazníky, kteří své SUV rádi vytáhnou mimo zpevněné silnice a civilizaci – má proto sedadla z umělé kůže se zvýšenou odolností proti špíně, voděodolné dno kufru a s pohonem všech kol režim Off-Road. Z hlediska designu ji poznáte podle limetkově zelených frček v přední mřížce, prvků sedadel ve stejném odstínu a také barevných rámečků výdechů ventilace. Bez příplatku vůz dostanete pouze v bílé barvě, připlatit si můžete 14.900 Kč za šest metalických laků (včetně této nové barvy Zircon Sand), 18.400 Kč za šedou Machine nebo 22.300 Kč za typicky mazdí červenou Soul Red Crystal. A i když je zeleno-písková barva karoserie pro značku velmi nezvyklá, představuje vítanou změnu v zástupu červených a šedivých CX-5, které zřejmě nejčastěji vídáme.

Pro úplnost ještě uveďme, že z hlediska pohonů a motorů se u středně velkého SUV nic nemění – stále jej koupíte s atmosférickým benzinovým dvoulitrem o výkonu 121 kW (165 k) s manuálem, automatem, předokolkou či čtyřkolkou v libovolné kombinaci, zážehovým čtyřválcovým dvouapůllitrem s automatickou převodovkou a volitelným pohonem všech kol (143 kW/194 k) a navzdory současným trendům - i cenám paliva - také s naftovou 2.2, u niž si můžete též vybrat pohon dvou či čtyř kol a manuál nebo automat dle libosti v případě 110kW (150k) verze. Silnější diesel se 136 kW (184 k) je dostupný jen s pohonem 4x4 a automatem.

Když nehledáte a najdete

Kromě sedaček a již zmíněných zelených rámečků se uvnitř nic významného nezměnilo – možná až na bezdrátové nabíjení chytrého telefonu, které je dodáváno od výbavového stupně Attraction Plus, z níž toto provedení Newground vychází. Limetkovým doplňkům se podařilo vkusně rozčísnout jinak velmi tmavý interiér se stříbřitými dekory, do rozložení ovládacích prvků naštěstí Mazda nezasáhla. Vše tedy i nyní po faceliftu najdete tam, kde čekáte.

To znamená, že teplotu klimatizace nastavujete kolečky na středovém panelu, hned u nich najdete kompletní sestavu čudlíků pro ovládání směru i intenzity foukání a také aktivaci výhřevu sedadel. Hlasitost komandujete rovněž otočným voličem, který se ale nachází na středovém tunelu blíže ke spolujezdci. Nahmátnout ho po paměti naštěstí není problém. Široká obrazovka palubního systému na vrcholu palubní desky má úhlopříčku 10,25 palce, snadno se čte i obsluhuje výhradně kulatým voličem na středovém tunelu.

Orientaci v různých nabídkách má Mazda dobře vychytanou, pokud vám vyhovoval například starší iDrive od BMW, budete zde jako doma. Jedinou nevýhodou je zdlouhavější zadávání cílů do navigace. Pochvalu zaslouží parkovací kamera, která v tomto stupni výbavy nabídne jak 360stupňový pohled na okolí vozu, tak 180stupňový výhled dozadu, s nímž prakticky vidíte „za roh.“ Zajímavé ale je, že v tomto režimu kamery nefungují dynamické naváděcí linky, pro jejich zobrazení si musíte přepnout na užší pohled tlačítkem vlevo pod volantem.

Přístrojový štít by stěží mohl být přehlednější – vlevo otáčky, vpravo teplota a stav nádrže, uprostřed kruhový rychloměr, tvořený obrazovkou s informacemi palubního počítače uprostřed. Problémy nečekejte ani stran tlačítek na volantu, na levém ramenu najdete audio a telefonní funkce, napravo ovládání tempomatu. Stop start můžete snadno vypnout čudlíkem vlevo pod volantem, kde také najdete deaktivaci vedení v jízdních pruzích.

Přední sedadla mají hezky široké sedáky a opěradla s bočními výztuhami, které neutiskují tělo – klidně by mohly být o chlup tužší. Na zadních sedadlech najdou cestující kromě dostatku místa pro kolena a nad hlavou také dvě USB zdířky, sedáky jsou v dostatečné výšce nad podlahou, takže si průměrně rostlý člověk pohodlně opře stehna. Do kufru nijak výrazně nezasahují podběhy, jeho podlaha se dá uložit do dvou nepatrně odlišných výšek podle toho, zda ji chcete mít v rovině s nakládací hranou. Ona již zmíněná voděodolnost v rámci výbavy Newground je diskutabilní, pod podlahou najdete tvarovanou vanu s kulatým výřezem, do níž sice můžete uložit mokré nebo zablácené sportovní vybavení, ale vylít sem kyblík vody bez následků jistě nepůjde.