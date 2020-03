TEST Mazda CX-30 Skyactiv-X 6MAN vs. 6AT 4x4: Revoluční All In One?

Samozřejmě, budete-li chtít, můžete prstíkem i šmátrat po displeji v kapličce palubní desky. Jen vám to k ničemu nebude, není totiž dotykový. A také je menší, než je dnes zvykem, na úhlopříčku má „pouhých“ 8,8“. Naprosto to stačí. Menu je přehledné, pohyb v něm intuitivní – vše se ovládá všesměrně pohyblivým kolečkem na středové konzole, kolem nějž jsou tlačítka tří pevných a jedné programovatelné zkratky.

V interiéru je Mazda oproti třeba teutonské konkurenci vysloveně rozverná a rozhodně jí to přináší body k dobru - byť oproti zmiňovaným strohým Germánům by místy ještě mohla zapracovat na drobnostech v dílenském zpracování. Svébytnou cestou se Mazda vydala i v případě infotainmentu a ovládacích prvků. Je to samozřejmě věc názoru, ale v mých očích je mnohem funkčnější mít naprostou většinu běžně užívaných funkcí v dosahu a pod hardwarovým tlačítkem, než šmudlat kvůli každé drobnosti po displeji a pátrat v menu.

Pokud jste nepřerostli „normovaného euročlověka“ (175 cm) o více než pět centimetrů na výšku (průměr u mužů v ČR je právě cca 180 cm), nebudete si mít vesměs nač stěžovat a eurolidé na zadních sedadlech také ne. Máte-li ale 190 cm a více, stane se ze zadních sedaček spíše nouzová rekvizita, samotný prostor vpředu je ještě stále vyhovující. Ale tak tak, pár milimetrů posuvu sedačky by se k ideálu ještě hodilo a pokud sedíte v předpisové poloze, bude se totéž týkat i prostoru nad hlavou. Jak již ale bylo řečeno, s průměrnou výškou se čtyřčlenná posádka do auta vcelku kultivovaně poskládá, byť ani ta se nebude nad prostorností nijak rozplývat. Jemně uskromnit se bude muset i v počtu zavazadel, jelikož kufr o objemu 430 litrů je sice pravidelně tvarovaný, ale samotným objemem spadá do nižšího průměru a na úchyty, háčky a jiné vychytávky prostě nehraje.

Hlavním dědičným rysem CX-30 jsou již zmiňované kompaktní rozměry, jakkoli zvenku se je díky promyšlenému designu daří vizuálně maximalizovat. Po usednutí do kabiny je rázem jasné, že dojem vnější robustnosti je propracovaný vizuální trik a že architektura Mazdy 3 je… inu, kompaktní. Trojka není zrovna chválena za hýřivý vnitřní prostor, CX-30 je na tom trochu lépe (zvláště co do prostoru pro hlavy zadních cestujících), ale ne o mnoho. Vše je ale relativní.

Pakliže designérům Mazdy šlo o to, aby CX-30 vypadala větší a mohutnější, než ve skutečnosti je, pak se jim to podařilo skvěle. Linie karoserie a vysoký ponton opravdu budí dojem výrazně robustnějšího vozu, minimálně dokud stojí CX-30 osamoceně, jakmile ale zaparkujete u obchodního domu, dojde vám, že „kompaktní“ je přesně to správné slovo. CX-30 totiž sdílí platformu s trojkou. Což má své klady i své zápory.

Technologie a život

Ten nejinovativnější element se ale u Mazdy CX-30 skrývá pod kapotou… ale také pod podlahou a ještě leckde jinde. Jak zmíněno v titulku, cé-ix třicítka může být zážehová, ale i vznětová, může mít atmosférické plnění i být přeplňovaná, a navíc je ještě částečně elektrická. Ale popořadě. O novinkovém „dieselu na benzin“, motoru Skyactive-X, bylo již napsáno přemnoho, vezměme to tedy ve zkratce.

Čtyřválec s extrémně vysokým kompresním poměrem 16,3:1 umí pracovat v režimu čistě zážehovém, v maximální možné míře se ale snaží fungovat „skoro jako diesel“ v módu SPCII (Spark Controlled Compression Ignition), tedy zjednodušeně řečeno zapalovat směs stlačením jako diesel, ale přesto si k zážehu pomoci svíčkou jako benzinový motor. Budeme-li trochu přesnější, nasává válec vzduch, do něhož je vstříknuto malé množství paliva, tato extrémně chudá a velmi homogenní směs je následně stlačována a při blížící se maximální kompresi je přivstříknuta další dávka paliva do blízkosti svíčky a zažehnuta tak, aby se pomohlo efektivnímu vznícení směsi.

Při potřebě maximálního výkonu (nebo naopak v extrémně nízkém zatížení a otáčkách) přechází motor ke klasickému zážehovému principu fungování a začne využívat škrtící klapku. Ta je v „dieselovém“ režimu plně otevřená, regulace probíhá dávkováním paliva. Systém prioritizuje SPCII režim, Mazda tvrdí, že v něm motor jede z 80 %, což by mohlo odpovídat. Ostatně jak se systém přepíná mezi režimy se můžete v reálném čase podívat na displeji, který navíc zobrazuje činnost hybridního systému.

Jde o dnes čím dál obvyklejší mild-hybrid, který využívá přes ISG (integrovaný startér/generátor) rekuperace k zásobení li-ion baterie. Ta následně pohání elektrické palubní systémy, ale také přes ISG zajišťuje hladké rozběhnutí motoru z režimu start/stop a v neposlední řadě „pošťouchává“ auto ve chvílích poptávky po výkonu. Tedy primárně při rozjezdech z místa, požadavku na plnou akceleraci a po řazení směrem vzhůru, kde pomáhá vykrýt prodlevu výkonu v nižších otáčkách. Všemu tomu navíc sekunduje kompresor typu Roots s rotačními cykloidními písty. Ten zde neslouží primárně ke zvýšení výkonu, ale pomáhá motoru obstarat v režimu SPCII dostatek vzduchu pro tvorbu chudé směsi při vysokém kompresním poměru.

Přijde vám, že sladit tohle všechno dohromady je nadlidský úkol? Do jisté míry to tak evidentně je. V režimu přechodů mezi jednotlivými režimy, zvláště při nižším zatížení v nízkých až středních otáčkách pohonné ústrojí občas cuká – někdy i opakovaně, občas takřka neznatelně, ale někdy i poměrně citelně. Projevem to v těch výraznějších případech trochu připomíná špatně seřízený karburátorový motor jedoucí na bohatou směs, který se po přidání plynu zahlcuje. Nejde o nic vysloveně tragického, nicméně evidentně je to systémový problém – podobné chování v určitých situacích vykazovala obě zkoušená auta, přičemž automat na tom byl trochu lépe. Ani ne tak proto, že by daný kus na tento projev trpěl méně, spíše se pocukávání „ztratilo“ v měniči. Stejně jako citelná část výkonu.

Není to bohužel jediný projev ne zcela ideálního sladění celého systému. Tím dalším, citelným a velice nepříjemným je odezva brzdového pedálu. Mazdě se zatím nepodařilo to, co třeba Toyotě, a sice že prakticky nepoznáte rozdíl mezi čistě regenerativním brzděním a chvílí zapojení klasických kotoučů. Pedál brzdy je někdy velmi tuhý a pro i malý brzdný účinek je třeba na něj více zatlačit, jindy se chová jako naprosto konvenční brzda s běžným odporem. Tuhý chod by sám o sobě nebyl problémem, na ten si lze zvyknout a počítat s ním. Nepříjemná a potenciálně nebezpečná je variabilita odezvy, kdy se brzdy co chvíli chovají jinak. Například automat při parkování brzdí při couvání normálně, při popojíždění vpřed pedál ztuhne a musíte na něj více šlápnout – což je to o nepříjemnější, že parkování není zrovna chvíle, kdy by bylo místa nazbyt a automat zabírá vždy, takže jemné dobrzdění (u manuálu s vyšlápnutou spojkou) snadno přetlačí.

CX-30 s manuálem a automatem 4x4 je sice totéž auto, nicméně se svým projevem docela liší. Motor Skyactiv-X není navzdory svým papírovým parametrům žádný trhač asfaltu. Všechny ty technologie rezultují v projev ze všeho nejvíce připomínající atmosférický zážehový motor. V nižších otáčkách a zatížení krásně tichý, relativně pružný a jakoby vláčný. Ve srovnání s turbomotory ovšem také letargický.

Pokud chcete z Xka vykřesat jiskru života, je třeba jej, stejně jako atmosféru, točit. Mezi dvěma a půl třemi tisíci otáček trochu ožije, nad 4500 přepíná do zážehového režimu a ožije docela citelně. Ostatně maximum točivého momentu leží ve třech tisících a výkonu v šesti tisících otáčkách. Celkově ale nezbývá než konstatovat, že CX-30 při jízdě subjektivně působí poněkud slabším dojmem, než by napovídaly papírové parametry. S automatem a čtyřkolkou je to ještě markantnější. Zatímco s manuální převodovkou (i díky zapojení do děje a klasicky „mazďácky“ skvělému a přesnému chodu) poskytne při troše snahy dynamické uspokojení, automat se čtyřkolkou působí dosti letargicky. Ať už je to tím, že zatímco manuální předokolka váží dle výbavy velmi přijatelných 1368 a 1467 kg, čtyřkolka se šestistupňovým měničovým automatem je o zhruba 100 kg těžší (1471 – 1556 kg), nebo tím, že automat je veskrze klasického formátu a spíše upřednostňuje vláčný komfort před efektivitou.

S revolucí každý den

Osobně mi přišlo, že motor maličko neví, co chce. Podobně je to i s podvozkem. V žádném případě není špatný, to ani náhodou, ba spíš naopak. Jen mi přijde trochu špatně nastavený. A opět - není to ani náznakem myšleno v rovině mechanické. Mazda CX-30, co si budeme nalhávat, nejspíš u většiny zákazníků zaujme roli městského crossoveru. Málokdo si asi pořídí kompaktní SUV, aby s ním krouhal okresky. A přitom podvozek je naprosto geniální, pokud mu na zakroucených a rozbitých cestách šlapete na krk (s ručičkou otáčkoměru permanentně u červeného pole, kde Skyactiv-X celkem uspokojivě tahá). Zato ve městě je poněkud tvrdý, na nerovnostech takřka konstantně přenáší do karoserie jemné chvění a příčné spáry odměňuje i zvukovými efekty od zadní nápravy.

Nejvyšší výbavy se automaticky pojí s osmnáctkami 215/55 R18, které na projevu mohou mít svůj nemalý podíl, ale i tak je zcela zřetelné, že CX-30 má záměrně „utažený“ podvozek – což je jistě skvělé u dynamicky tvarovaného hatchbacku 3, který si oblibuje specifická klientela se specifickými nároky. Ale u auta, které je svými rozměry a stylem prakticky předurčeno strávit valnou část času ve městě? Každopádně je ale příjemné, že zpoza volantu nepůsobí CX-30 ani posazem, ani vlastnostmi a dokonce ani výhledem jako stodola na chůdách, ale v jako povedený hatchback.

A jak v každodenním soužití funguje revoluční Skyactive-X? Když pomineme již zmíněné občasné cuknutí a nijak dynamický projev, v podstatě velmi příjemně. Místy cítíte, jak postrkuje elektromotor, ale jinak je jízda naprosto tichá a konvenční jako s jakoukoli dobrou atmosférou. S manuálem je radost řadit, automat je tradičního formátu - předvídatelný, necuká a na manuální povely reaguje přiměřeně rychle. Skoro by si až člověk řekl, nač všechnu to komplikovanou techniku, když by stačil (a velké díky Mazdě, že to je v dnešní době ještě možné!) atmosférický zážehový motor? No jo, vlastně, kvůli té avizované dieselové spotřebě!

Realita je ale proti perspektivám dieselové úspornosti do jisté míry zklamáním. Ve zkratce by se dalo říci, že CX-30 Skyactiv-X nejen jede jako atmosféra, ale i žere jako atmosféra. Ale pojďme nejprve na ty lepší zprávy. S manuálním šestistupňovou převodovkou si CX-30 ve městě žádala 7,1 l/100 km, na okresních silnicích bez závodění ale i bez extrémní snahy o úspornou jízdu pak rovných šest. Na dálnici, kdy tachometrových 130 km/h odpovídá 2900 otáčkám, ukázal ekonoměr průměr slušných 6,8 litru. Mimochodem na dálnici je i přes vyšší otáčky hluk poměrně solidně odstíněn, trochu citelnějšího aerodynamického svistu vydávají vnější zpětná zrcátka (kterým se vyšších rychlostech, jak je u Mazdy tradicí, klepou sklíčka). V celkovém týdenním průměru se spotřeba ustálila na 6,7 l/100 km. Dieselová čísla to tedy úplně nejsou, ale do nádrže u benzinky přeci jen patří zelená pistole a na to jde o chvalitebné hodnoty.

CX-30 s pohonem všech kol a automatem je na tom se spotřebou citelně hůře. Ve městě s trochou smůly na provoz není problém jezdit přes devět, započítáme-li i jízdy konstantní osmdesátkou po prázdných městských okruzích, dosáhl městský průměr v testu 8,2 l/100 km. Jízdou po okreskách lze se snahou srazit spotřebu k 6,5 litrům, realističtějších je ale sedm, vzhledem k tomu, že nešlápnout občas automatu na krk vyžaduje hodně sebeovládání. Dálnice, jakkoli zpřevodování na šestku je shodné s manuálem, si vyžádala při 130 km/h (tj. 2900 ot./min.) průměrných 9,2 litru. Týdenní průměr se zastavil na 7,8 l/100 km. A to i s odpočítáním dynamické jízdy po okreskách, kde je díky skvělému podvozku manuální verzi radost prohnat. U automatu vás to nejspíš po pár kilometrech přestane bavit.

Ostatně pokud jde o spotřebu, v Mazdě neoficiálně sdělili, že u vozů s motory Skyactiv-X a s nájezdem přes 10.000 km právě s překročením této hodnoty spotřeba poměrně citelně klesne. Možné to je, bohužel oba zkoušené vozy měly najeto méně. A nádavkem oba obouvaly zimní Nokiany WR SUV3 215/55 R18, které jsou obecně proslulé tím, že sice geniálně drží na sněhu, ale jsou hlučné a zvyšují spotřebu.