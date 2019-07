TEST Mazda 3 Skyactiv-D (85 kW): Válka proti mainstreamu

Radosti Skvěle naladěný podvozek Příjemný odpor v řízení i pedálech Tuhost karoserie Kvalita materiálů a zpracování Nízká spotřeba Rozsáhlá standardní výbava Starosti Méně místa na zadních sedadlech Malý zavazadlový prostor Průměrná dynamika Omezená různorodost výbav Vysoká základní cena 8 /10

Mazda se dlouhodobě profiluje jako relativně malá nezávislá značka, která si nenechá kecat do práce a raději dělá věci po svém. Jestli je v tom dobrá, nebo ne, záleží na tom, jak se svým výrobním programem strefuje právě do vašeho vkusu, každopádně nálepky „nekonvenční“ se hirošimská firma nehodlá zbavit ani s příchodem nové trojky. Nebo přesněji řečeno, novinka pár dalších nálepek ještě přidává.

Třeba tu s nápisem „revoluční“, jelikož první na světě uvádí na trh takzvaný benzinový diesel. Na tento agregát si ještě nějaký ten pátek počkáme, každopádně Mazda a její trojka díky tomu drží primát, který jim už nikdo nesebere. Přidejte k tomu milou umíněnost, se kterou tato společnost vytrvale ignoruje downsizing a nadále nabízí atmosférické zážehové motory, a když se nad tím zamyslíte, za samozřejmost nelze v nižší střední třídě považovat ani hatchback s pohonem všech kol.

Jak se za chvíli společně podíváme, ani další detaily tohoto vozu nejsou obyčejné, trochu mě na něm ale zarazila jedna věc. Mazda se rozhodla radikálně zjednodušit zadní nápravu, takže místo dříve používaného nezávislého víceprvkového zavěšení teď kola drží obyčejná vlečená ramena spojená torzně pružnou příčkou. A to dokonce i u čtyřkolky.

Přiznám se, že jsem nesledoval, jestli automobilka tuto zásadní změnu oficiálně komentovala, a pokud ano, tak jakými slovy. Nepředpokládám ale, že by s omluvným tónem řekla něco ve smyslu „nasypali jsme do vývoje neobvyklé pohonné jednotky a nového designu tolik peněz, že nám na pořádný podvozek více nezůstalo“. Nepřekvapilo by mě ale, pokud by tato konstrukce na vás působila ve srovnání s vyspěle vypadajícím zbytkem auta zastarale nebo alespoň málo sofistikovaně. Taky jsem měl trochu ten pocit.

Na druhou stranu si říkám… Mám trojku vážně odsoudit bez toho, aby se svezl? Navíc když vím, že existuje pár příkladů, kdy jednodušší šasi nebylo horším řešením? Upřímně netuším, jestli dokážete zavrhnout auto jen na základě prosté teorie. Ale šel bych proti svému vlastnímu přesvědčení a hlavně zvědavosti, kdybych ty klíčky odmítl.

Bez prolisů, bez přetvářky

Už dříve jsem ve svých testech naznačil, že mám lehčí averzi vůči tomu, když musím rozebírat tu křivku, tam hranu či kus plastu jinde. Zkrátka když jsem měl popisovat statické dojmy z nějakého dopravního prostředku. Říkejte tomu tvůrčí lenost, vždy jsem měl ale za to, že tenhle part je na individuálním vkusu každého čtenáře. Máte zrak v pořádku? Máte. Tak se dívejte. A udělejte si názor sami.

Nechci se k tomu stavět jinak ani v případě Mazdy už proto, že je naprosto irelevantní, jestli se mi její nová zaoblená krabička líbí, nebo ne. Nicméně trojka je v tom obvyklém defilé nudy na silnicích takovým zjevem, že najít téma na debatu o jejích tvarech je snadnější než topit pověstná jarní koťátka.

Moc podrobně to brát nebudeme, to bych s laskavým svolením přenechal magazínům o designu, ale za zmínku stojí třeba vzácně hladké boky bez sebemenších prolisů, ostrý sklon předního okna nebo celá kabina posunutá dozadu, jako tomu bylo u mnichovské jedničky, když ještě hrabala těmi správnými kolečky.

Společně s poměrně dlouhým předním převisem vytvořily uvedené proporce prostor pro obrovskou přední kapotu, především ale dovolily tvůrcům výrazně snížit příď. Takže místo tolik obvyklého tupého čumáku je zde po dlouhé době relativně štíhlý klínovitý profil. Zákonům na ochranu chodců navzdory. A prý že to nejde.

Asi největší vášně bude vzbuzovat kapkovitě zakulacená záď v kombinaci s abnormálně mohutnými zadními sloupky, což i někomu bez hlubších znalostí automobilové problematiky říká hned několik věci. Předně to, že styl byl pro konstruktéry evidentně důležitější než absolutní velikost zavazadlového prostoru. Dále že se řidič bude muset spolehnout spíše na zrcátka, případně parkovací kameru než pohled dozadu přes rameno. A že periferní videní cestujících na zadních sedadlech bude více připomínat výhled z motocyklové helmy než rodinného hatchbacku.

Pár postřehů o tom, jaké to je v kabině ve skutečnosti, najdete o několik řádků dál. Ještě předtím si ale nemohu v souvislosti se zevnějškem trojky odpustit poslední poznámku. Možná to pro vás vůbec nic neznamená, nicméně osobně je mi opravdu sympatické, jak se návrháři dokázali při své práci oprostit od pro mě nepochopitelného trendu cpát skoro všude falešné nasávání, výdechy odnikud nikam či pseudo-difuzory. Mazda se této jalové módě vyhnula velkým obloukem a dovolím si dodat, že to nebylo na škodu.

Japonský minimalismus

Nakouknutí do interiéru prozradí, že se stylistické oddělení svědomitě drželo stejného konceptu i tady, nebylo to ale na úkor ergonomie. Pokud milujete myriády tlačítek, celé baterie ovladačů, přepínače nebo světýlka ve stylu velitelského můstku USS Enterprise, ušetřete si čas i námahu a jděte jinam. Tohle je naopak velmi jednoduše vypadající místo, které se vás nesnaží komplikovanými palubními systémy přesvědčit o své důležitosti.

Namísto toho dostanete minimalistickou horizontálně členěnou palubní desku, která ukazuje, že se dá žít i bez plastového dřeva, lánů chromu či obložení s natisknutým rastrem imitujícím karbon nebo kovy. Pocit pečlivě rozvrženého a uklizeného místa podtrhují rovněž jednoduché kruhové a snadno čitelné přístroje ve společné kapličce osazené po stranách výdechy ventilace, jako to svého času mělo třeba BMW E36.

Tím každopádně nechci říct, že je Mazda tak prostá, až je retro. Moderně se vůbec nevyhýbá. Tachometr umístěný uprostřed na to možná nevypadá, ale je čistě digitální. Nechybí ani sériově dodávaný projekční, a navíc barevný head-up displej s lepším rozlišením a svůj maličký monitor má i úsporně navržený, v každém případě však přehledný a srozumitelný panel dvouzónové automatické klimatizace.

O informace druhého řádu se stará dnes už asi nepostradatelná obrazovka nad středovou konzolou, nebyla by to však Mazda, kdyby i v tomto nešla tak trochu vlastní cestou. Na rozdíl od jiných aut nebo i předchůdce totiž displej není dotykový, ale obsluhuje se velkým ovladačem a soustavou několika tlačítek před loketní opěrkou. A pokud jste se někdy za jízdy pokoušeli strefit do virtuálního tlačítka prstem poletujícím ve vzduchu, možná se ani nebudete ptát na důvody aplikace tohoto řešení.

Pokud jde o hlavní ovládací prvky, řidič má před sebou jednoduchý volant, jenž díky tenkému věnci skvěle padne do rukou a stejně tak i kratičká řadicí páka s ergonomicky perfektní kulatou hlavicí, která navíc díky své značně vyvýšené pozici na středovému tunelu vyžaduje pouze minimální přehmatávání.

V jedné rovině se sloupkem řízení jsou i výtečně rozložené pedály s plynem uchyceným na podlaze, akorát sedačky nejsou tak dobré, jak by možná mohly být. Trochu slabší boční vedení tolik nevadí. Jednak jde o základní motorizaci, a navíc tunel v kombinaci s nízkým ukotvením sedadla vytváří útulné a velmi stabilní místo pro pánev i boky skoro libovolné velikosti. Co bych vyměnil, jsou sedáky. Potřebovaly by prodloužit buď fixně, nebo mít alespoň stavitelný polštářek schopný ulevit nohám podporou při delších cestách, což by podle mě ocenilo mnohem více lidí než jen těch pár procent nadprůměrně vzrostlých.

Jako přes kopírák platí to samé i o délce zadních sedáků, v této části interiéru je to ale ten menší problém. V podélném směru je trojka v oblasti kolen výrazně méně štědrá, než byste asi tipovali u auta, které svým rozvorem překonává Octavii skoro o šest centimetrů. Nakonec se dozadu při takové délce mezi nápravami samozřejmě nasoukáte, a i nohy někam uložíte, hůře se však hledá místo pod stropem.

Přímo nad hlavami by to ještě šlo. Střecha, respektive čalounění uvnitř, neklesá tak ostře, jak by se zvenčí mohlo zdát. Podívejte se ale na Mazdu zezadu, pod jakým úhlem jsou boky napojené na střechu a pochopíte, že vás tohle auto bude na zadních sedadlech omezovat v oblasti hlavy především z vnějších stran.

Zužující se a zaoblená karoserie není právě tím nejšťastnějším formátem, pokud chcete uvnitř hatchbacku vytvořit velký kufr. A nová Mazda ho vskutku ani nabídnout nedokáže. Takové dvoudveřové kupé s kufrem o objemu 334 litrů by bylo docela praktické auto, obávám se ale, že se o pětimístném rodinném voze něco takového říci nedá.

Pochopitelně menší zavazadelník není žádná tragédie, ostatně třeba nemáte problém balit se účelně a uvedená hodnota vám může být ukradená. Přesto hádám, že tohle a poměrně vysoká nakládací hrana pár potenciálních zájemců odradí. Jestli k nim nepatříte, pamatujte si alespoň, že dostanete pravidelný tvar a sklopením sedadel i něco málo přes 1000 litrů.

Tím bychom mohli interiér téměř uzavřít, mám tu ale pro trojku ještě pár důležitých frček. Ty si právem zaslouží za vynikající kvalitu materiálů, a ještě lepší zpracování, za které by se před pár lety nestyděli ani vozy z Ingolstadtu a právem řadí Mazdu nad zbytek mainstreamu na úroveň Golfu.