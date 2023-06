TEST Maserati GranTurismo Trofeo (404 kW): Je fajn cítit se zase naživu

Radosti Vynikající motor Skvělá trakce Jízdní vlastnosti Starosti Pár detailů v interiéru Automatické nivelace podvozku Horší komfort na těchto pneumatikách 9 /10

Italská automobilka Maserati neměla po roce 2000 po stránce prodejů na růžích ustláno a chvíli to s ní nevypadalo nejlépe. Dno už bylo dost možná na dohled, ale v roce 2016 proběhlo záchranné tempo směrem nahoru, který udělalo SUV Levante - obří spasitel, jehož úkolem bylo udělat to, co udělal Cayenne pro Porsche. Po boku sedanů Ghibli a Quattroporte tak Levante pomohlo značce chytit druhý dech, až přišel bod zlomu v roce 2019, kdy se Maserati stalo součástí koncernu Stellantis.

Maserati, Alfa Romeo i Lancia jsou nyní na dvorku s Peugeotem nebo Citroënem. Vtipné je, že se značky Maserati a Citroën opět setkaly, však Citroën na konci 60. let Maserati vlastnil, vzpomeňte na model SM. Ale zpět do současnosti, v Maserati se dlouhou dobu vařilo něco velmi chutného, co nám, fanouškům italských vozů, nedalo spát. V roce 2020 poklička odletěla - představil se supersport MC20 (jedna z nejhezčích prezentací poslední doby), který byl následovaný velmi očekávaným SUV Grecale a nyní i další generací typického grand toureru - GranTurismo.

Konečně je zpátky

Maserati GranTurismo je 4966 mm dlouhé, 1957 mm široké a 1353 mm vysoké elegantní kupé s rozvorem 2929 mm. V jeho jádru najdete mix hliníku, hořčíku a vysokopevnostní oceli postavený na 20palcových kolech vpředu a 21palcových vzadu. Architektura vozu umožňuje také zástavbu čistě elektrického ústrojí, které pohání verzi Folgore a chlubí se výkonem až 760 koní. To ale nebyl náš případ, my měli verzi Trofeo, kde bylo pod kapotou vše podle starých pořádků.

Styčným bodem renesance Maserati je totiž vidlicový šestiválec Nettuno s úhlem rozevření válců 90 stupňů. Je dvakrát přeplňovaný, nicméně jeho turbodmychadla nejsou uprostřed válců, což má většina dnešních vozů (takzvaný Hot-Vee layout), ale jsou zrcadlově po stranách motoru nejen kvůli nižšímu těžišti, ke kterému přispělo také mazání se suchou klikovou skříní. Díky tomu je motor také kompaktní a s hliníkovým blokem i hlavou váží v modelu MC20 pouze 215 kilogramů.

Dvousetkilový šestiválec se výkonem nezalekne ani přeplňovaných osmiválců - v MC20 má 630 koní, to je 210 koní na litr, přičemž může točit až 8000 otáček. GranTurismo má podladěnou verzi na 490 koní v základu Modena, naše Trofeo má 550 koní. Specialitou je také řízení zapalování s pasivní předkomůrkou pro rozhoření směsi, odkud putuje do samotného spalovacího prostoru. Motor také kombinuje přímé a nepřímé vstřikování a pro podtržení závodního charakteru nemá vyvažovací hřídel.

Maserati je na svůj výtvor z dílny Engine Lab patřičně pyšné, dává jej do každého nového modelu a nehodlá se o něj dělit s ostatními značkami. Díky tomu získává každé nové Maserati zcela nezaměnitelný charakter. Když GranTurismo nastartujete, vyštěkne z výfuků za doprovodu řízného kovového zvuku, provoní garáž benzinem, opravdu velmi drobně se při sešlápnutí plynového pedálu chvěje a vyloženě vás vybízí, abyste se po patřičném zahřátí opakovaně vraceli k omezovači.

Pokud by tohle auto mělo být jenom o motoru, byla by to jednička s hvězdičkou. Jeho charakter je zvířecí, neustále tahá a má krásný lineární tah. Spíše než o točivém momentu je o koních, nepřijde mi tak hutný, ale spíše postaru sportovní. A když to podpoříte ještě sportovním režimem, začne od pěti tisíc otáček krásně zpívat. S verzí Trofeo zrychlí na stovku za 3,5 sekundy, jenže jen o tom to není. Motor totiž ani v nejmenším nepolevuje ani po dvoustovce. No a když se na tachometru ukáže číslo 300? Tak táhne dál a s grácií sobě vlastní vás dotáhne až na těch 320 km/h, a vůbec k tomu nepotřebujete celou dálnici A6, zvládnete to kousek na benzinkou.

Dostat se z nuly na maximálku tady vlastně není žádný boj, u kterého byste měli zaťaté zuby a udělali to jednou za život auta, abyste si dokázali, že to zvládnete. GranTurismo je totiž stavěné tak, aby dostálo svému jménu, takže i v rychlostech hodně nad 200 km/h můžete bez kapky potu nebo jakéhokoliv zaváhání bezpečně a komfortně cestovat se stabilním autem, které skvěle krájí vzduch. Jediná výtka v tomto směru patří těsnění u levého okna, protože ve vysokých rychlostech začalo svištět. Při návštěvě bezkontaktní mycí linky pak bylo těsnění po otevření dveří vlhké. Tohle bude ale spíše vada kusu.

GranTurismo Trofeo může bez problému jezdit se spotřebou dvanácti litrů. Ale protože vám to nedá, počítejte spíš se sedmnácti. Za tolik jezdí i zmíněné přeplňované osmiválce, to je pravda, ale GranTurismo se jim svou dynamikou bez problému vyrovná. A projevem navíc mnoho z nich překonává, protože moderní přeplňované osmiválce s filtry pevných částic už nejsou takovou hudební symfonií, to třeba atmosférická V8 od Yamahy, to je jiná písnička.

Visí tu ve vzduchu otázka, tak není třeba s ní otálet: Je Nettuno nejlepší šestiválec dneška? Za mě ano, o malý krůček před B58 od BMW, kde to můžu podepsat? Nicméně jen o motoru to není, GranTurismo šokuje i dalšími věcmi, některými pozitivně, dalšími s otazníkem. Tohle totiž není nejlepší auto na světě, i když tak podle motoru může působit, ale o tom až později. Předně je tu vynikající převodovka ZF, klasický osmistupeň v nejnovější podobě. Znám ho již z mnoha aut, ale tady bych ho určitě nepoznal, protože řadí bleskurychle jako dvouspojka a ve sportovním režimu kope jako něco, co by rozhodně nemělo mít registrační značky.

Převodovka s motorem se tak perfektně doplňují, neznamená to ale, že by se oba tihle puberťáci neuměli hodit do klidu. Když pojedete v režimu GT nebo Normal, je souhra pohonného ústrojí jemná a zvuk je jen něco hezkého na pozadí, nikoliv dominantou. Z pohledu komfortu cestování je tak GranTurismo vynikajícím společníkem. Tedy, mohl by být, dostáváme se totiž k prvnímu škraloupu, který jde ale na vrub této konkrétní specifikaci a nevztahuje se na model obecně.