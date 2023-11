TEST Lexus UX 300e Luxury (150 kW): Černobílý film mezi elektromobily

Perfektní zpracování, příjemná jemná kůže a kvalitní plasty jsou jen špičkou ledovce. Po chvíli si začnete všímat pravidelných stehů v prošívání a dalších detailů, které vám pobyt na palubě zpříjemní. K tomu auto krásně voní a každé tlačítko jako by bylo vyfrézované zvlášť s přesností kardiochirurga. Podívejte se jen na ten volant s krásně jemnou kůží a naprosto totožnými spárami mezi tlačítky. A já se s vámi vsadím, že ty spáry budou za třicet let stejné. Nic se tady po stisknutí nekýve ani nevrže, jednoduše máte z interiéru pocit mimořádné kvality a preciznosti, jaký teď postrádám třeba u některých modelů BMW nebo mercedesu. Marketingové termíny a navoněné propagační fotky se u Lexusu jednoduše zhmotnily v realitu a nikdo proti tomu nemůže říct ani popel.

Místa vpředu je pro průměrně vzrostlého jedince až až, tedy pokud mě se 187 centimetry a 87 kilogramy berete jako průměrného. Takzvaně „za sebe“ jsem si sedl, ale že by to bylo nějaké žůžo, to se říct nedá. Místa vzadu je tak akorát na kolena i na hlavu, ale pro mě takřka bez rezervy a dlouhou trasu bych tu asi trávit nechtěl. A hlavně vypadá zadní lavice jako chudý příbuzný toho, co je vpředu, protože tam Lexus UX exceluje.

Super pak je, že u nového softwaru už zmizela lišta pro výběr čerpacích stanic na benzin a naftu, což tak bylo před faceliftem a v elektromobilu to samozřejmě nemá co dělat. Stejně bych ale programátorům doporučil sedět u toho počítače o trochu déle, protože najít nabíjecí stanici přes infotainment není tak jednoduché. Většina elektromobilů má dnes vlastní menu pro hledání nabíječek nebo jsou snadno dohledatelné v navigaci, u lexusu UX jsem žádné takové menu nenašel, prostě jsem do vyhledávání v navigaci napsal „nabíjecí stanice“.

Absence touchpadu budou mnozí vítat, nicméně ovládání takto velkého displeje pouze prstem má svá specifika. Za jízdy namířit prst a čekat na hladký kus silnice, abyste mohli udělat výpad a stisknout to, co potřebujete, není úplně oukej. Já to dělal tak, že jsem si zapřel ruku o horní rantl displeje a dělal jen výpady palcem. Ťuk, ťuk a hotovo. Samotná grafika, rozlišení a rychlost úkonů jsou na velmi vysoké úrovni, výtku bych snad měl jen k méně přehledné navigaci.

Nejdříve obecně. Lexus UX je crossover, který v roce 2019 vystřídal v nabídce již archaický hatchback CT. Jinak řečeno je to SUV náhrada, která jde naproti prodejům. A je to skvělé auto, jak jsme se již několikrát přesvědčili v testech variant s hybridními i klasickými spalovacími motory. Elektrická verze se na náš trh dostala v roce 2021. Není na ní nic převratného, prostě elektromotor vpředu, velká baterka do podlahy a šup na trh.

Tak co je ještě nového?

Jedním z největších problémů verze před faceliftem nebyla velikost akumulátoru, ale rychlost nabíjení. K tomu sloužily dva vstupy, jeden na 22 kW klasicky přes wallbox a druhý byl pro rychlé nabíjení. Bohužel se jednalo o konektor ChaDeMo, který je pro rychlé nabíjení dost limitující. Ideální by tak bylo nechat baterii být, maximálně si pohrát s jejím managementem a upravit nabíjení na CCS a dostat do auta minimálně nabíjecí výkon 100 kW, jak by se slušelo na auto této kategorie. Ale Lexus to udělal obráceně.

Akumulátor o kapacitě 54,3 kWh s avizovaným dojezdem 315 kilometrů šel pryč a je místo něj 72,8kWh akumulátor s dojezdem 450 km. Znamená to, že se zvýšily dojezd i hmotnost, a to na 1800 kilogramů, přičemž tomu byly samozřejmě uzpůsobeny tlumiče. Pojďme ale hlouběji. Výhodou elektromobilu je třeba větší kufr, má 367 litrů, zatímco hybrid 320 a čtyřkolka dokonce 283 litrů. UX 300e za to vděčí absenci měniče napětí u zadních sedadel. Oproti hybridním sourozencům nemůže elektrické UX táhnout přívěs, ale spalovací verze stejně utáhnou jen 750 kg.

Vpředu je umístěný elektromotor o výkonu 150 kW (204 koní) s točivým momentem 300 N.m. Když na to dupnete z místa, jste na stovce za 7,5 sekundy a maximem je 160 km/h. Oproti spalovacím sourozencům se UX 300e liší také zadními brzdami. Vpředu jsou vždy kotoučové s odvětráváním, ale právě pouze elektromobil má odvětrávané i vzadu, a to o průměru 317 mm. Technika podvozku je jinak stejná - vpředu McPherson, vzadu lichoběžníková s vlečenými rameny.

Nejlepší ve třídě

Lexus UX 300e naprosto exceluje kvalitou jízdy. Pokud mě paměť nešálí, řídil jsem už asi všechny kompaktní SUV na trhu a Lexus UX je zdaleka nejpohodlnější. Vlastně se k němu ani nic neblíží. Ať už jde o naladění tlumičů nebo o odhlučnění kabiny, tak stěží budete hledat něco lepšího. Bez přehánění je kvalita jízdy srovnatelná s velkým luxusním sedanem a jízda v tomto UX je tak nesmírně relaxačním zážitkem. Navíc příliš necítíte vysokou hmotnost, jen tuhost a absolutní přesnost.

Tvůrci totiž auto vedle naladění tlumičů obdařili také dalšími bodovými svary a vyladěným elektrickým posilovačem řízení. Skutečně se tak řídí jako velké luxusní auto, nese se po silnici s grácií a připraví vám tak zážitek, jaké žádné jiné auto této kategorie nenabídne, ale to už bych se opakoval. Ticho v kabině vám pak umožní ještě více si vychutnat každý tón z vynikajících reproduktorů Mark Levinson a jednoduché a přehledné ovládání vás z toho zenu ničím nevytrhne.

UX 300e má ale i stinné stránky. Na dojezd 450 km na jedno nabití zapomeňte, reálná hodnota je někde o 100 km méně, tedy pokud i sem tam zavítáte na dálnici. Průměrná spotřeba se mi pohybovala někde mezi 19 až 22 kWh/100 km. Dojezd nicméně ujde, mnohem horší je to s nabíjením, protože zůstal již zmíněný konektor ChaDeMo, a to je strašná bída. Po ránu to tam teče výkonem 22 až 30 kW a s ohřátým autem jsem se dostal nanejvýš na 43 kW. Smysl mi tak dává jedině když máte doma wallbox a nabíjíte přes noc. V takovém případě bude samozřejmě možné s tímto autem žít, ale jezdit od nabíječky k nabíječce? To se utrápíte.

Pořídit si wallbox pro vás bude to nejmenší, nejdřív totiž musíte tohle auto zaplatit. A to docela bolí. Základní cena je 1.299.000 Kč. V naší nejvyšší výbavě to dělá 1.690.000 Kč. Jen připomenu, že takové BMW iX1 xDrive30 je čtyřkolka s výkonem 313 koní, dojede dle WLTP až 439 km a stojí 1.337.700 Kč. S výbavou navíc, abyste si dorovnali Lexus, to bude třeba taky těch 1,7 milionu. A BMW i4 eDrive40 má 340 koní, dojezd 589 km a nabíjení výkonem 205 kW za 1,5 milionu korun.