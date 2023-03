TEST Lexus UX 250h AWD F Sport Design (135 kW): Dokonalý izolant okolního světa

Jedna z největších výtek u UX směřuje k zavazadlovému prostoru, který je mělký a má vysokou nakládací hranu. Objem 265 litrů je opravdu velmi málo, je to spíše takový roztomilý kufřík než plnohodnotný prostor. V Česku, kde je pro zákazníky velikost kufru stejně důležitá jako spotřeba, to využitelnosti UX hodně ubírá. Útěchou Lexusu může být, že klientela těchto vozů nepotřebuje drtivou většinu času v autě převážet vzduch, což je stejná situace jako se čtyřkolkou „pro sichr“.

Pozastavit se můžeme u nového multimediálního systému Lexus MM21, který je dostupný ve dvou velikostech obrazovky - 8 a 12 palců. My jsme měli ten menší. Hlavní novinkou je dotykové ovládání, které nahrazuje touchpad ve středové konzole. Za to určitě palec nahoru, protože řešení přes touchpad bylo u Lexusu poněkud nešťastné. Z hlediska jednoduchosti ovládání byl displej posunut blíže k řidiči. Nutno dodat, že to byla správná cesta, i menší displej se ovládal velmi snadno a všechny důležité ikonky byly v dosahu pravé ruky.

Lexus UX vystřídal hatchback CT. Jinak řečeno - moderní SUV s aktuálním designovým jazykem vystřídalo už poněkud archaický hatchback, který byl ale mimořádně povedený. Nicméně za těch pět let na trhu se UX dokázalo osvědčit, na silnicích ho můžete potkat velmi často. A jak jsme již několikrát v našich testech ukázali , jedná se o velmi dobré auto. Nemusíme se tak nyní zaměřovat na UX obecně, ale spíše na to, co je na faceliftu nového a zdali jsou všechny změny k lepšímu.

Já vám ani nevím

Jak Lexus UX po faceliftu jezdí? Já vám ani pořádně nevím, je to totiž Lexus každým coulem. Znamená to, že veškeré pozitivní i negativní vjemy, které od běžných aut vnímáte, jako jsou poskakování po silnici, prodlevy v tahu kvůli převodovce, pokládání v zatáčce na vnější kolo, odskakování zadní nápravy, čitelnost řízení, dorazy tlumičů nebo aerodynamický hluk, jsou velmi silně potlačeny, nebo skvěle zpracovány a UX je tak na jednu stranu tupé a na druhou stranu skvělé auto.

Lexus vás nechává detailně cítit auto jen když je to potřeba, třeba u svých sportovních modelů, ale u těch základních si stojí za svým jménem a předkládá zákazníkům pojízdné obývací pokoje. A to, že je UX tak trochu tupé, není myšleno zle. Neznamená to totiž, že by nebylo komunikativní, bylo toporné, špatně ovladatelné či nějak nebezpečně odtažité, spíše v žádném případě není, řekněme, „řidičské“. Má přesné řízení, dobrý rejd, skvěle naladěné tlumiče, kde i když jdete do dorazů na nerovné silnici, neozve se tupá rána, ale spíše takové ducnutí.

V autě se nic netřese, nic nevrže a je skvěle odizolované od okolního ruchu. Velká škoda tak je, že to nejvíce otravné si vezete před sebou - hlučný motor. Lexus UX je u nás nyní k mání pouze s jedním motorem, kterým je hybrid kombinovaný s převodovkou e-CVT. To zároveň šponuje jeho cenu, protože hybrid je samozřejmě dražší než klasický spalovák. Ale zpět k pohonu, respektive k převodovce.

e-CVT, tento toyotí patent, do kterého se slévají rozdílné točivé momenty spalovacího motoru a elektromotorů, umí všechno krásně schroustat a smysluplně a bez cukání přenést na poháněné nápravy. Tohle mu jednoznačně nelze upřít, neobjede se to však bez hluku při předjíždění a na dálnici do 180 km/h. Ano, je to stokrát omílané negativum, že CVT a e-CVT při dynamičtější jízdě prostě vrčí. A také platí, že okolo 180 km/h některé Toyoty a Lexusy vrčet přestanou, protože jsou v maximálce a motor už se nemusí nikam hnát. Ozve se až zase v kopci.

A co na vás řve? Atmosférický čtyřválec o objemu 2,0 litru naladěný na výkon 112 kW (152 koní) při 6600 otáčkách. Pomáhá mu přední elektromotor o výkonu 80 kW (109 koní) a v případě čtyřkolky, kterou jsme měli i my, také zadní elektromotor o výkonu 5,3 kW (7 koní). Kombinovaný výkon ústrojí činí 135 kW (184 koní). Stovku dáte za 8,7 sekundy a dynamika obecně není špatná. Téměř 200 koní se neztratí ani na německých dálnicích a dokáží vás bezpečně přesunout před pomalu jedoucí vůz před vámi. O zábavě ale v žádném případě nemůže být řeč.

Spotřeba skáče nahoru a dolů, záleží, jak moc pospícháte, na dálnici v plném tempu můžete jet i nad devět litrů, ale při klidné jízdě se v pohodě dostanete na pět, což je i méně než 5,8 až 6,1 l/100 km, co udává Lexus. S izolací od okolního světa, stabilitou a jistotou za volantem pak přispěla i zvýšená tuhost díky dalším svařovacím bodům, výztuhám v zadních dveřích a použití tužší oceli. Některá auta pak pocitově ztěžknou, ale tohle není ten případ. UX je příjemné na řízení, pohodlné a velmi neutrální.

Po silnici se pohybujete se samozřejmostí, nečeká vás žádné bouchání od kol a ani se nemusíte strachovat z nedotáčivosti či přetáčivosti. První zmíněné se dostaví až v opravdu vysokých rychlostech, ve kterých se UX stejně nebude většinu času pohybovat. Zadní elektromotor o výkonu 7 koní zní vtipně a reálně vám pohon všech kol na suché silnici nic nepřipomíná. Je tu od toho, aby při špatných adhezních podmínkách postrčil pro klidnější rozjezd. Výhodou je, že k hybridním kilům (1678 kg) nepřidáváte ještě těžkou klasickou mechanickou čtyřkolku.