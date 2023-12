TEST Lexus RZ 450e: Parádní jízda, která bohužel netrvá dlouho

Radosti Zpracování kabiny Volba materiálů Moderní multimediální systém Dynamika Jízdní komfort Starosti Omezený dojezd Absence frunku a schránky před spolujezdcem Reakce tlačítek na volantu na dotyk Vyšší cena (zejména s ohledem na dojezd) 8 /10

Zájemci o čistě elektrický lexus se museli docela dlouho spokojit pouze s jedním modelem, kompaktním crossoverem UX 300e. Ten je sice jízdně velmi příjemný, jenže jako spousta elektromobilů postavených na základech původně spalovacího automobilu má řadu úskalí, která by se dala ve výsledku shrnout do určité nepraktičnosti.

Výraznou změnu měl přinést první čistě elektrický model značky, tedy postavený na dedikované elektrické platformě, kterým je právě nyní testované SUV RZ 450e. Není přitom tajemstvím, že jde o sourozence již dříve představených modelů Toyota bZ4X a Subaru Solterra, se kterými sdílí platformu e-TNGA.

Už na první pohled je však jasné, že designéři přistoupili k modelu RZ s tradičním stylem automobilky Lexus. Vidíme tak výrazné tvary, kterým dominuje maska s vřetenovitým stylem. U modelu RZ přitom automobilka přistoupila k trochu mírnějšímu stylu masky, neboť se ukázalo, že pro některé zákazníky může jít o lehce kontroverzní téma.

Maska je z větší části uzavřená, jak je u elektromobilů zvykem, pouze v nižší části vidíme nasávací otvory. Zaujme ovšem její lakování v kombinaci s výrazným logem značky a opomenout nelze ani výrazné svítilny s jasně identifikovatelným světelným podpisem a velmi solidním výkonem.

Boční profil i pohled na záď působí oproti přídi o trochu nudněji, rozhodně to ale neberte tak, že by byl Lexus RZ nudný. Vyzařuje totiž sebevědomou eleganci a dokáže zaujmout různými detaily. Jedním z nich jsou třeba i tzv. kočičí uši nad sklem pátých dveří, které nejsou jen estetickým prvkem, ale prodlužují karoserii s cílem umístit panty pátých dveří více vzadu. Z výsledku pak těží posádka i její zavazadla. Zadní světla jsou tenká a propojená napříč pátými dveřmi s nápisem Lexus.

Lexusní zážitek

Ten správně luxusní zážitek ale začíná až s usednutím do kabiny, která posádku přivítá výběrem na pohled i dotek velmi příjemných materiálů s prvotřídním zpracováním. V tomhle je Potřeba před značkou Lexus smeknout. Ostatně krásným příkladem důrazu na detail je už samotná lehkost, s jakou se ve vozech Lexus stahují či dovírají boční okénka. A to ani nezmiňuji, že vám je moderní lexusy umí stáhnout na hlasový povel.

Vraťme se ale zpátky k jednotlivým částem kabiny. V budoucnu bude model RZ dostupný se speciálním kniplem, který do vozů této značky přinese systém ovládání Steer-by-wire, jeho vývoj ale zatím pořád nebyl dokončen, takže testovací vůz dorazil s klasickým volantem. Ten potěší příjemnou tloušťkou věnce i vyhříváním, osobně mi ale vadí dotykové plošky na jeho ramenou. Jakmile se jich totiž dotknete, byť neúmyslně, automaticky se vám na head-up displeji zobrazí, co se chystáte ovládat. Jenže pro mě je to jen zbytečný rušivý pohyb v zorném poli, jakkoliv chápu ten šlechetný úmysl vývojářů.

Za volantem je patrný menší displej digitálního přístrojového štítu s relativně jednoduchou grafikou, který zobrazuje ty nejdůležitější informace potřebné pro jízdu. Uprostřed palubní desky pak vidíme 14palcovou obrazovku multimediálního systému s příjemnou grafikou, logicky rozvrženým ovládáním a svižným chodem. Jako zpátečník ale oceňuji především zachované samostatné ovládání ventilace s otočnými kolečky doplněnými o integrovaný digitální displej. To nejdůležitější tak máte vždy na dosah ruky.

Středový panel je vcelku jednoduchý, za zmínku ale slouží velká kapsa pod ním, do které automobilka uložila i klasickou knížku s uživatelským manuálem a dalšími drobnostmi. Důvod je přitom jednoduchý - vůz nemá přihrádku před spolujezdcem, takže tyhle věci ani není kam jinam dát.

Místo přihrádky má spolujezdec před nohama infrazářič, který je rovněž ukryt do sloupku řízení. Možná si klepete na čelo, k čemu by to vlastně mělo být dobré, ale pravdou je, že při chladných ranních cestách začínají zářiče topit opravdu rychle a hravě vám prohřejí dolní končetiny. Přihrádka mi tak sice chybí, důvod jejího odstranění ale plně chápu.

Otázku prostornosti pak asi ani nemá smysl řešit. RZ450e měří na délku 4,8 metru a na šířku bezmála 1,9 metru, rozhodně se tak nemusíte bát, že by někdo v kabině strádal. A to platí jak pro přední, tak i pro zadní cestující. Při svých 183 centimetrech jsem si sedl sám za sebe s dostatečnou rezervou před koleny i nad hlavou.

Testovaný vůz byl přitom vybaven panoramatickou střechou, která má v rukávu jeden zajímavý trik. Místo klasické roletky je totiž vybavena technologií, díky které se dokáže na stisk jednoho tlačítka zmatnit a zneprůhlednit. Jde o stejnou technologii, jakou značka použila pro rozdělení kabiny u svého prémiového MPV LM v nejvyšší výbavě.

Zavazadlový prostor nabízí standardní objem 522 litrů, čímž strčí do kapsy své neprémiové sourozence. Navíc zavazadelník potěší jednoduchými tvary, dvojitým dnem s úložným prostorem na kabely a možností sklopit zadní opěradla, dělená v poměru 60:40, téměř do roviny. Objem pak narůstá až na 1451 litrů, přesto věřím, že by někoho mohla zamrzet absence frunku, tedy kufru pod přední kapotou. Prostor zde zcela vyplňuje elektrická pohonná soustava.