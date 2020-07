TEST Lexus RC F Track Edition (341 kW): Závodní gentlemani ještě nevymřeli

Moje přítelkyně řekla, že to uvnitř vypadá jako Red room, což je prý něco z knihy a filmu Padesát odstínu šedi, takže jsem jako chlap pochopitelně netušil, o co jde. Prý jde o červenou místnost, která slouží k ukájení perverzních sexuálních choutek. Hned mě tak napadlo, že to bude mít určitě nějakou spojitost.

Ze všech interiérů na světě mám nejradši ty v Lexusech. Mají takové zvláštní kouzlo moderny spojené s klasikou a vlastně mi ani nevadí, že už jsou na poměry žhavých novinek poměrně zastaralé. Tedy až na absenci propojení s chytrými telefony a nepřesné ovládání infotainmentu přes touchpad. Ale to připojení mobilních telefonů prý bude možné na podzim zdarma přidat. Jinak je to prostě pecka. Přidávat hlasitost audia pomocí masivního knobu, který ční ze středového tunelu? Jo, takhle si pouští muziku chlapi.

Najít kompromis mezi závodním a silničním autem se zdá jako čirý nesmysl. Auto bude vždy buď moc tvrdé na běžné používání, nebo moc měkké na nějaké větší akce. Přesto se o dosažení této mety snaží spousta automobilek a často tak vznikají zvláštní hybridy s vlastnostmi, které popisuji výše. Občas si ale některá automobilka povytáhne kalhoty a udělá to opravdu dobře. A kdo by to byl řekl, že jednou z nich bude zrovna Lexus...

Základní instinkt

Žijeme v době, ve které se i čtyřválec jeví jako hodně. Přesto je pod kapotou Lexusu RC F Track Edition osmiválcový agregát, a to ještě atmosféricky plněný. Pravda, na českém trhu je jen jedním ze dvou, ale i tak mi připadá, že se svět ještě tak úplně nezbláznil. Motor o objemu pěti litrů najdete i ve standardním RC F a také v modelu LC 500. Je naladěný na výkon 341 kW (464 koní) v 7100 otáčkách za minutu a 520 N.m točivého momentu od 4800 otáček za minutu.

Někteří jedinci určitě pochopili, že tou druhou osmiválcovou jednotkou s atmosférickým plněním na našem trhu je Ford Mustang se svým „kojotem“. Japonský motor mi ale přijde lepší. Svým průběhem je hladší, zbytečně neřve a budování výkonu je takové víc soustředěnější. Nechci ale tvrdit, že mustang má špatný motor, to rozhodně ne. Jen je poněkud odlišný a osobně mi přístup Lexusu sedne víc.

Vlastně bych měl říct „přístup Toyoty“. Jednotka testovaného vozu pochází z rodiny Toyota UR se čtyřmi ventily na válec a kombinací přímého a nepřímého vstřiku. Agregát 2UR-GSE je založen na motoru 1UR-FSE a byl navrhnutý pro sportovně zaměřené modely. Hlava válců byla vyvinutá společně s Yamahou.

Verze F od Lexusu mají odlišný kryt motoru s mezerou uprostřed, přes kterou vidíte modře lakované svody. Dvojité sání s velkou klapkou bylo pro potřeby verze Track Edition překalibrováno a otevírá se tak již od 2800 otáček místo původních 3600. Mimo to má motor také tužší uložení a kované kliky a ojnice. 8stupňová převodovka se sametovým řazením bez cukání zůstala stejná, jen s tím rozdílem, že Track Edition má vyšší převodový poměr osmičky (3,13 vs 2,93).

I přesto všechno vás ale po prvních pár metrech nenapadne, že sedíte v ostrém náčiní. Motor si zachovává důstojnost a do dvou a půl tisíce otáček, které na běžné jízdní situace bohatě stačí, jen mechanicky brumlá. Žádný skřek, žádné štěkání. Jen a pouze křišťálově čistá přítomnost důstojného agregátu s dostatkem výkonu.

Po překročení 2800 otáček, kdy dojde k plnému otevření klapky sání, se život na palubě vozu radikálně změní. Ozve se ryzí řev, který se sešlapováním plynu stále narůstá na intenzitě a v omezovači vás odmění výraznou špičkou. Vše k řidiči navíc proudí zepředu. Žádné divadlo z výfuků nebo z reproduktorů, jen čistá síla. Tohle se už dnes opravdu jen tak neslyší.

Sportovní jízdu si tak musíte zasloužit a postupně se k ní dopracovat, jak už to tak u těchto motorů bývá. Nejlepší je držet ho nad čtyřmi tisíci otáček a za zatáčkou jej nakrmit k omezovači, kdy má největší radost a vzhledem ke slušné odezvě na plyn, mocnému zátahu a kulervoucímu zvuku, ji máte taky.

Pokud chcete vyděsit spolujezdce, je tu samozřejmě i funkce Launch control, se kterou se auto na místě nadechne a pak vás vyhodí ke stovce za 4,3 sekundy. K ničemu jinému než k této kratochvíli však tato funkce jako vždy není. Vlastně bych se bez ní úplně obešel, protože bych s tímto autem na tuningové sprinty určitě nejezdil, a hlavně start z místa není tak čistý, jak byste asi předpokládali. Tento Lexus totiž překvapivě rád pálí pneumatiky.

Ach ano, spotřeba. Je to třináct litrů naturalu. Co jiného se taky od atmosférického osmiválce dá čekat, že? No, zas tak rychle bych to nezavíral. Mírná povaha motoru v nízkých otáčkách a dostatek točivého momentu jsou vstupenkou ke krásnému grand touringu po dálnici, kde se spotřeba uklidní. Jedno ospalé ráno jsem vyrazil do Jihlavy, kterou mám od domu necelých 200 kilometrů. Tempomat na 130 km/h a palubní počítač ukazoval v Jihlavě 8,8 l/100 km. Rád jsem to doložil fotografií v galerii.

Síla, řev a drifty

I přes famózní motor je na Lexusu RC F Track Edition nejdokonalejší částí podvozek. Cítíte, jak na nerovnostech pracuje a zároveň vám neklepe do zadku. Záplaty českých silnic filtruje jako pravé luxusní auto a ani při cestování po dálnici D1 při cestě do Jihlavy jsem neproklínal cestáře. Když ale chcete, můžete ho v ostrém režimu číst všemi částmi těla a být s autem v jednotě.

Standardní Lexus RC F disponuje systémem Torque Vectoring Differential - kuželový otevřený diferenciál, ke kterému je symetricky z každé strany připojen modul s planetovým převodem ovládaným dvojicí spojek. Tento systém je sice velmi propracovaný, ale také komplikovaný a těžký. U Track Edition se tedy vsadilo na klasický a jednoduchý Torsen, který společně s dutými poloosami výrazně ulehčuje zadní části vozu.

Driftovat s tímhle autem tedy jde. Jen si to musíte kvůli charakteristice motoru zasloužit. Chce to nahnat na kola hodně výkonu a pak řídit plynem, jen je potřeba opravdu přitlačit. Ve výsledku ale na tyhle věci tohle auto vlastně ani moc není. Není ani na krájení desetinek na okruhu. Je to Lexus. Chce, abyste byli v naprosté pohodě, užívali si jízdu a neztratili tvář gentlemana ani v oblaku kouře.

Mocný zátah motoru, na Lexus překvapivě ostré řízení, karbon-keramické brzdy, které fungují i za studena a brilantní podvozek. Je to tedy ideální sportovní auto? To bych neřekl. Zaprvé je tu hmotnost. Ano, konstruktéři udělali na voze spoustu změn a hmotnost stáhli o slušné číslo, ale v porovnání s hmotností původního vozu je to jako oholit mamuta a ostříhat mu kly - pořád vám zbude slon.

I když je řízení naladěné skvěle a zprvu se auto zdá být jako hbitá myška, táhlé a rychlé zatáčky odhalí nepříjemnou nedotáčivost spojenou s vysokou hmotností. Pokud vyjdu z údaje hmotnosti 1770 kg, je BMW M4 o 200 kg lehčí. To už prostě poznáte. Nehledě na to, že japonský osmiválec je těžší než mnichovský šestiválec a tudíž více zatěžuje přední kola. Karbonová kapota toho moc nezachrání. Další věcí jsou pneumatiky na testovacím voze.

Tento Lexus má mít totiž správně obuté pneumatiky Michelin Pilot Sport 4S se speciální směsí a vzorkem. Místo toho jsou na českém novinářském kousku konkurenční Pirellky, které se v několika detailech liší. Ještě před nedávnem tomu tak nebylo, Lexus do Čech dorazil tak, jak má být. Až poté, co se pneumatiky Michelin „dodělaly“ na okruhu, se kola obalila do konkurenčních plášťů. A všichni moc dobře víme, že pneumatiky udělají opravdu hodně. Kolik udělají u tohoto vozu tedy můžu jen hádat.

Ve výsledku mi tak přišlo nejlepší využívat vůz jako grand tourer. S každým spolykaným kilometrem si užívat sladění motoru, převodovky a podvozku. A když na to přijde, je cesta k týrání pneumatik a precizní ostré jízdě snadná. Opravdový „okruháci“ by ale určitě chtěli, aby byl předek auta ještě lehčí a převodovka v manuálním režimu reagovala pohotověji. Cílová skupina ale bude tyto rychlíky na Nürburgringu pouštět před sebe a bude se culit blahem celých 20,8 kilometrů.

Cena

Největší kámen úrazu tohoto vozu je jeho cena. Stojí 3.499.000 Kč, tedy o extrémních 900 tisíc víc než standarndí RC F. Za tuto cenu už se vyplatí uvažovat nad nákupem třeba Porsche 911. Taková Carrera S začíná na částce 3.462.000 Kč s motorem o výkonu 450 koní a je mnohem komplexnějším a lépe vyváženým autem.

CS, druhé nejostřejší ladění minulé generace BMW M4 s výkonem 460 koní, však bylo oproti Lexusu ještě o tři sta tisíc dražší, vycházíme-li z německého ceníku. Mělo taktéž karbonové díly a sportovnější ladění. Dosahovalo ale mnohem většího točivého momentu a bylo výrazně lehčí.

V nabídce Lexusu RC F je však ještě jedna velmi lákavá nabídka a je to můj takový malý tip. Jedná se o verzi Luxury Carbon, která vychází z RC F, ale navrch přidává ohlečené karbonové komponenty z verze Track Edition. Výsledek tedy není tak ostrý, ale vyjde na 2.799.000 Kč. Nad tím už se lépe přemýšlí.