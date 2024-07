TEST Lexus LBX 1.5 Hybrid 2WD: Téměř dokonalý převlek

U (této) verze s pohonem předních kol má kufr kapacitu 402 litrů, je stavěný více na výšku a nabízí vcelku použitelný půdorys vyjma drobných výstupků u podlahy před zadními podběhy. Do roviny zde sedadla nesklopíte, velké stěhovácké ambice ale kompaktní japonský crossover jistě nikdy neměl. Obecně vzato je vnitřek dost hezky zpracovaný, aby obhájil vyšší cenu modelu. Infotainment s cloudovou navigací v základu u všech verzí také není k zahození, obsluha je snadná a praktičnost vzhledem k celkovým rozměrům vozu rozumná – až na zadní sedadla pro trpaslíky nebo děti.

Vpředu je tedy vše vlastně v pořádku, vzadu ale narazíte na nedostatek místa pro dospělé pasažéry – hlavně z hlediska prostoru pro kolena. I za řidičem s výškou 176 centimetrů se další normální dospělý seskládá jen těžko, prostřední místo na zadní lavici je pak (vcelku pochopitelně vzhledem k rozměrům vozu) vysloveně nouzové. Takže LBX berte spíše jako 2+2 s místem vzadu pro děti, na druhou stranu, jako jediné auto do rodiny si ho kupovat nikdo nebude.

Vzhledem k základní ceně ale trochu zamrzí standardně dodávaný jediný USB konektor vpředu, a to od nejnižší až po nejvyšší výbavu. Pokud chcete vpředu dva a vzadu dva, musíte si připlatit u nejnižší specifikace 30.000 Kč za paket Comfort (je v něm i dešťový senzor, automaticky sklopná zrcátka, elektricky stavitelná bederní opěrka řidiče, výhřev předních sedadel a bezdrátová nabíječka) nebo paket Business za 50.000 Kč (navíc bezklíčový přístup a lepší parkovací senzory), nebo u vyšších pěti výbav paket Tech za 70.000 Kč s bezklíčovým přístupem, elektrickým víkem kufru, virtuálním kokpitem a ionizátorem vzduchu.

Nehledě na zvolenou výbavu je uspořádání přední části kabiny dosti povedené. Například již zmíněná dvoupatrová (a velmi štíhlá) středová konzole je mnohem lépe řešená než třeba v BMW X1 a dvojkových řad – do spodního fochu hezky dosáhnete okolo svého kolene. Zajímavě jsou řešené vnitřní kliky, které netaháte k sobě, ale tlačíte od sebe společně s dveřmi. Subtilní ovladač převodovky e-CVT je také velmi elegantní a schránka v přední části středového tunelu zajišťují společně s držákem nápojů a telefonu i vcelku rozumně dimenzovanou skrýší (včetně druhého držáku nápojů) pod loketní opěrkou solidní použitelnost.

Pod dotykovým displejem s úhlopříčkou 9,8 palce (ten mají všechny výbavy LBX) najdete drobné páčky u řidiče a spolujezdce pro nastavení teploty klimatizace a tlačítka pro doplňkové funkce, hlasitost audiosystému komandujete kolečkem. Samotný infotainment má stejné přehledné rozhraní jako v lepších Toyotách, tedy s volbou jednotlivých sekcí na levé straně, akorát doplněný o další sekci ve spodní části pro další prvky ovládání klimatizace, případně výhřevu sedadel a vstup do menu jízdních asistentů. Trošku zamrzí pouze kabelové připojení k Android Auto, Apple CarPlay systém zvládá bezdrátově.

Schválně se koukněte do galerie k našemu staršímu testu Yarisu Cross . Vidíte zde nějakou podobnost? Startovací tlačítko jinde, infotainment a jeho ovládání jiné, volič automatu lautr jiný, dvoupatrová středová konzole, fajnové materiály – a navzdory všeobecné snaze prémiových automobilek naučit své zákazníky ovládat vše klováním do displejů i vcelku normální ovládání.

Ale že by šlo o převlek? Stejné auto s jinou karoserií? To tedy ne. LBX má například o dva centimetry delší rozvor, je o něco širší a nižší. Z hlediska designu se pak aktuální nabídce Lexusu příliš nepodobá – je zde jen lehký náznak typické čelní masky s motivem vřetene (nebo filmového Predátora), přední světla pak hodně připomínají první generaci Toyoty GT 86. A i na zádi se šetřilo vyžehlenými puky, ať už v ohraničení světel, nebo spodní části nárazníku. Vnitřek pak na první dobrou ukáže, že navzdory podobné technice nejde jen o vyšperkovanou Toyotu.

Jízda: Toyoťácky úsporně, Lexusácky v sametu

Z hlediska pohonu LBX nabídne dvě hybridní verze, které využívají řadový tříválec o objemu 1,5 litru, kombinovaný s hybridním pohonem a kilowatthodinovou baterií – předokolku a čtyřkolku, a to o poněkud kuriozně se shodným výkonem 100 kW a točivým momentem 185 Nm. Spalovací jednotka dodává 67 kW a elektrický motor nebo motory 69 kW.

My zde máme pohon předních kol a je nutné uznat, že na poměry (pří)městského crossoveru je více než dostatečný. Rozjezdy jsou čiperné, ale ne zbrklé, přepínání pohonu na elektřinu a s podporou spalovacího motoru zcela plynulé bez škubání či cukání. Pružnost je i s posádkou nebo nákladem vzhledem k tabulkovým údajům také úctyhodná, na dálnici nebo okresce se můžete plynule zapojit do rychlého pruhu nebo sebevědomě předjíždět.

A co je stejně jako v případě Yarisu Cross se stejným typem pohonu (byť s výkonem o 4 kW nižším) extrémně příjemné – spotřeba. Když jezdíte stylem brzda-plyn a nevyužíváte plně výhod hybridního pohonu skrze rekuperaci a plynulé rozjezdy, i tak se podíváte lehce nad pět litrů. A ve vhodném terénu bez většího převýšení je možné jezdit za méně než čtyři litry na sto, s čímž umí pomoci prediktivní zesílení rekuperace skrze navigaci, a to i v případě, že nemáte zadanou trasu.

Faktor jízdních vlastností asi většina zákazníků řešit nebude, koupí si LBX jako doplněk do garáže k RX nebo ES, ale… Ono to vážně hezky funguje. Do rukou se mi poprvé dostaly Lexusy od třetí generace RX a dále většina dalších modelů, které měly a mají dodnes něco společného – jistý dojem měkčení v řízení, odpružení, takovou virtuální extra vrstvu bublinkové folie od volantu i odspodu.

Tu má i LBX, což společně s kvalitními materiály budí dojem plnohodnotného vozu této značky. Tato lehká filtrace od dění po vámi nemusí vyhovovat každému, ale kdo je zvyklý na Lexus, dostane i v tomto prckovi Lexus. Do toho si vede velmi zdatně i v zatáčkách, příď s malým motorem se ochotně stáčí do oblouků a nikam neujíždí ani ve vyšším tempu, brzdy pak mají zajímavé řešení rozdělení účinku proti klesání přídě. A auto moc se nenaklání, což je vzhledem k poměru půdorysu k výšce hezký bonus.

Po stránce asistenčních a podpůrných systémů nic netratí ani základní verze, adaptivní tempomat a udržení v jízdních pruzích fungují dobře a nyní již povinnou buzeraci za překročení rychlostních limitů můžete deaktivovat ve dvou krocích skrze infotainment.