TEST Land Rover Defender 130 D300: Dvakrát více auta, dvakrát lépe

Po sklopení opěradel nevznikne zcela rovná plocha (můžete převážet více než 2metrové předměty, ale to, co máte k dispozici i v běžné pětimístné konfiguraci nezavdává důvody ke stížnostem. Mezi podběhy máte 125 cm, na délku k hraně opěradel druhé řady také přes 1,2 metru, na výšku 90,5 cm – prostě stodola na kolech. Přístup skrze do strany otevírané páté dveře je pohodlný, akorát nesmíte parkovat v moc velkém bočním náklonu – ony něco váží a zvlášť s plnohodnotným náhradním kolem. Jediné, co zde možná lehce nepotěší, je vysoká hrana a podlaha kufru, nicméně jeho objem a využitelnost vám tuto nepříjemnost snadno vynahradí.

Posaďte uživatele původního „Defíku“ za volant toho nového a bude si připadat jako na palubě hvězdné lodi. Ne ve smyslu padesáti dotykových obrazovek, řazení na stropě nebo podobných výstředností, ale z hlediska přehlednosti a naprosté vstřícnosti v ovládání běžných i pokročilejších funkcí. Samozřejmě ani zde nechybí připomínka, že jde o stroj do nepohody – například odhalené hlavy šroubů ve výplních dveří a na středovém tunelu, madla mezi řidičem a spolujezdcem plus zcela po stranách palubní desky (ta se hodí i při nastupování, auto je fakt vysoké) nebo soubor tlačítek pro ovládání terénních funkcí hezky po ruce hned na středovém panelu.

Jízda: Terénem i silnicí každý den

Pokud bažíte po nejdelším Defenderu, Land Rover vám výběr pohonu maximálně usnadní. K dostání je buď s třílitrovým benzinovým šestiválcem ve verzi P400 o výkonu 294 kW, nebo s turbodieselem o stejném objemu (plus 1 cm3) se 183 kW ve verzi D250 a tomto D300 s hezkými 221 kW. Ty doplňuje rovněž solidních 650 Nm točivého momentu. K autu, do nějž se dá naložit spousta lidí (až 8) i věcí se tyto parametry skvěle hodí, zrychlení na 100 km/h zabere velmi ne-offroadových 7,5 sekundy.

Motor je doplněn velmi dobře fungujícím mild-hybridem a stop/startem, k jeho vypínání zde ale není důvod – viset při rozjezdech vás nenechá. Šestiválec dostatečně táhne už v nižších otáčkách a plynule řadící osmistupňový automat ZF si je toho dobře vědom, při běžné jízdě jej zbytečně nevytáčí a i když na to šlápnete, motor nepošle do zbytečně blízko k červenému poli. Pružnost je zcela bezproblémová a ani ve vyšších rychlostech si nebudete stěžovat na nedostatek zátahu. Udávaná spotřeba 9,4 l/100 km zcela odpovídá realitě, při střídmějším tempu a vhodném profilu trasy se můžete podívat i pod devět.

Do terénu je novodobý Defík vybaven znamenitě. Verze 130 má automaticky vzduchové odpružení s možností měnit světlou výšku, což se kromě terénu hodí i při nastupování nebo připojování přívěsu. Rozsah ze standardního nastavení je 40 mm plus v rychlostech do 80 km/h nebo až 75 mm plus do 50 km/h, pak je ze Access Mode se snížením pro snazší nastupování a nakládání.

Uzávěrky najdete uprostřed a vzadu, jejich práci buď můžete nechat na automatice, nebo je individuálně zapínat. Na obrazovce si pak můžete vybírat jízdní režimy pro silnici, kamení, bahno, písek, štěrl/sníh/trávu nebo i brodění v až 90 centimetrech – každý má své nastavení citlivosti plynu, ovládání diferenciálů a citlivosti kontroly trakce. Můžete si ale vybrat také až čtyři vlastní nastavení a uložit si je.

Pro jízdu v terénu se pak velmi hodí kamery, které nabízejí jak výhled z auta do různých stran, ale také na auto zvenčí. Specialitou je pak pohled „z předního nárazníku“ s názvem ClearSight i s naváděcími čarami pro přední kola, případně obrysem přední části vozu – Defender jej dopočítává ze záběrů přední kamery. Hrátky s terénními kouzly zvládnete raz dva, auto vám jde na ruku a nenechá vás udělat přešlap, kterým byste jej poškodili.

Off-roadové věci bychom tedy měli vyřešené s pochvalou – až na dvě věci, které vám možná budou vadit i na asfaltu. Auto je skutečně široké, v přímém srovnání s „originálem“ o 21 centimetrů bez zrcátek. Dlouhá 130 má také poměrně velký poloměr otáčení, pocitově i v tabulkách, které uvádí obrysový přes 13 metrů. Při parkování vám pomohou kamery a senzory, ale fyzická velikost auta je nezanedbatelná. A na asfaltu nyní bude Defender trávit nejvíce času, protože mu to na rozdíl od původního modelu skutečně jde.

„Originál“ si pro jízdu po silnicích nebo ve městech musel koupit buď skutečný fanoušek, pozér nebo masochista, tato generace pluje po silnicích s prakticky stejnou elegancí a pohodlím, jako ostatní Land Rovery nebo Range Rovery. Odpružení se nenechá rozhodit dírami ani výmoly, kola jedou tam, kam jim ukážete volantem, náklony v zatáčkách nejsou nijak děsivé a i na klikatější okresce můžete udržovat vyšší tempo. S klidem na palubě také není problém, auto je dobře odhlučněné stran aerodynamické složky i šumu od podvozku. Snadno se ovládá, neperete se s ním. A ty velké rozměry? Když se pod vámi na úzké silničce utrhne krajnice a spadnete do „pangejtu,“ máte jistotu, že z něj vyjedete.