TEST Land Rover Defender 110 S D240: Nový pacholek se už z lesa nebojí

Hlavní roli uvnitř hraje na první pohled jednoduchost. Velký multifunkční volant co skvěle padne do rukou, solidní výhled do všech stran, kvalitní zpracování, snadno omyvatelné (a některé i snadno odnímatelné) povrchy a bohatý prostor pro celou posádku. Za pátými dveřmi najdete krychlový prostor 1050 litrů, do kterého můžete na pogumovanou podlahu hodit třeba střeleného kance. To jen tak na okraj.

Silniční dominanci tohoto vozu pak musíte poznat osobně. Na fotkách to tolik nevynikne, ale defender je opravdu velké auto. Testovaná verze 110 se dvěma páry dveří měří na délku včetně rezervního kola přes pět metrů a je tak delší než Range Rover a mnohem větší než Jeep Rubicon. Světlá výška se pak pohybuje od 218 do 291 milimetrů. Záleží na tom, jak si nastavíte podvozek. Nejvyšší nastavení vám pak umožní brodit se až do hloubky 90 centimetrů.

To je první věc, která mi trochu vadila. Chápu, že třeba pro bezpečnost kolemjdoucích je lepší nová podoba, ale už prostě nevypadá tak cool. Nechci tím ale říct, že vypadá špatně. Mezi ostatními vozy vyniká, a to nejen svými rozměry. Líbí se mi zvýrazněné ochranné prvky, imitace ocelových plátů na kapotě a rezerva klasicky připevněná na pátých dveřích. Podivného plastového čtverce spojujícího zadní dveře se zadní částí vozu už ale fanoušek nejsem.

Nová platforma je oproti původnímu řešení třikrát tužší. Základ umožňující nezávislé zavěšení kol se pak vedle vinutých pružin hodí i pro vzduchové odpružení. Pro zaryté fanoušky informace podřadná, pro cestovatele, kteří chtějí s autem jezdit každý den, je to ale vítaná věc. Pro Land Rover je pak vítanou změnou to, že do nové platformy může osadit i elektrifikovaná pohonná ústrojí. Defender tak může v klidu žít a i přes svou náturu se nijak zásadně bát emisních norem.

Díky tomu, že se konstrukce vozu po celou dobu výroby zásadně nezměnila, sloužily i poslední vyrobené kusy jako stroje času, které řidiče přesunuly do osmdesátých let. Řídit tento vůz však bylo utrpení. Na dlouhých cestách obzvláště. Pokud šlo ale o jeho terénní schopnosti, jen těžko hledal sobě rovného. I těsně před koncem výroby byl tak defender viděn jako služební vůz těch, kteří jeho schopnosti ocenili.

Výborný diesel

Pod kapotou máte zatím na výběr ze čtyř motorizací z rodiny Ingenium - dvě benzinové a dvě naftové. Motory Ingenium jsou stejně jako nové motory BMW takovou skládačkou z půllitrových válců, kdy se tříválec rovná objemu 1,5 litru, čtyřválec dvoulitru a tak dále. V našem případě vůz poháněl silnější naftový dvoulitr D240 o výkonu 177 kW (240 koní) při 4000 otáčkách za minutu a točivém momentu 430 N.m při 1500 otáčkách.

Jeho chování je brilantní. Do kabiny se nedostávají žádné nepříjemné vibrace a nástup výkonu je krásně lineární. Nevadí mu předjíždění ani jízda dálničními rychlostmi, přičemž v obou případech má příjemný jadrný zvuk, který vás nebude obtěžovat a naopak si ho budete užívat. Koncern JLR udělal těmito motory obrovský krok kupředu a v tomto autě obzvlášť vynikne, byť je jasné, že třeba v Jaguaru XE je lépe odhlučněný.

Lepší bych si tady představoval snad jen sladění s osmistupňovou automatickou převodovkou, které bych určitě uvítal hladší. Při rychlejším sešlápnutí plynu se tváří překvapeně a umí i pěkně zmatkovat. Při zpomalování pak s podřazováním ráda kope...

Týden za volantem jsem zakončil se spotřebou 9,7 l/100 km, přičemž jsem si dopřál všechny styly jízdy včetně terénu. Za to se žádné auto s hmotností 2323 kg, čtyřkolkou a aerodynamický odporem stěny (aspoň takhle od pohledu) nemusí stydět. Technické specifikace vozu uvádějí spotřebu 7,6 l/100 km, což jsem viděl jen při delší jízdě z kopce.

Rangefender?

Protože se novinářské Land Rovery nevyzvedávají někde v lese (což by bylo určitě cool), byla moje první etapa v městské dopravě. Zpočátku jízdy nic nenasvědčovalo tomu, že se jedná o off-road. Odemknu bez klíče, sednu si do pohodlné sedačky, nastartuji, připojím si telefon, pustím klimatizaci, zařadím D a pustím brzdu. V tomto ohledu se defender v ničem neliší od běžných aut.

Brzdy mají velmi silný účinek a řízení velmi silný posilovač. Fantastický je pak podvozek. Zatímco staré auto jezdilo po silnici jako hozená hrací kostka, nové krásné žehlí nerovnosti. Tlumiče umí krásně povolit a naprosto se vám poddat. Auto se pak jenom mírně houpe přes hrboly a netluče koly na roletách. Tohle auto je pro fanoušky značky prostě zcela jiný svět, protože kvalita jízdy by se dala přirovnat i k těm nejlepším SUV, kterou znají jen majitelé vozů z luxusní divize.

Pokračuji po dálnici. Ještě i od stovky auto krásně zrychluje a 130 km/h si drží bez problému. Rychleji však jezdit nedoporučuji, protože s každým sešlápnutím plynu hodně stoupá aerodynamický hluk. Překvapilo mě ale, že do kabiny neproniká téměř žádný hluk od kol. Je to ale také dáno tím, že šlo o celosezónní 20palcové pneumatiky. S terénními pneumatikami by to bylo o poznání horší.

Konec nudy

No nic, jdeme pracovat. Land Rover Defender uveze až 900 kg nákladu, přitom jenom střecha uveze 300 kg. Díky 170 možnostem příslušenství ho lze připravit na cestu do všech koutů světu. Zvládne to ale? Více než sedm dekád dědictví neporazitelného off-roadu se teď převtělilo do něčeho, co jezdí jako luxusní SUV. Může mít také velká kola, která se obvykle bojí obrubníků. To přece nezní moc drsně.

Můžu vás ale uklidnit. Pokud od něj očekáváte solidní terénní schopnosti, je všechno v pořádku. Vzduchový podvozek je u nás standardem již od nejlevnější verze. Světlá výška vozu jde zvýšit až o 75 mm a při průjezdu opravdu těžkým terénem pak ještě o dalších 70 mm. Stačí vyřadit na neutrál a stisknout příslušné tlačítko.

Zcela nezávislé zavěšení kol je pak kontrolováno centrálním mozkem, který hlídá povrch a upravuje jeho funkčnost. Vůz má elektronicky uzavíratelný středový a zadní diferenciál. Jako každému off-roadu mu pak nechybí ani redukční převodovka.

Celkem mě zaujala i ochrana podvozku, která je z podivného vláknitého materiálu, který připomíná něco mezi zvukovou izolací kapoty motoru a eternitem. Je celkem pružný, ale pláty ze slitiny by určitě posloužily lépe. Přínos tohoto řešení je ovšem jasný - úspora hmotnosti.

V přehledu technických zajímavostí je i speciální tempomat do terénu ATPC, který udržuje rychlost od 1,8 do 30 km/h a řidič se tak může soustředit jen na řízení. Vůbec poprvé se pak ve vozech JLR objevuje konfigurovatelný systém Terrain Response. Stále tak máte na výběr z několika povrchů, podle čehož se zbytek auta nastaví a vy nemusíte na nic sahat, ale můžete si i sami upravit kontrolu trakce či řízení.

Defenderu taky nechybí asistent pro sjíždění svahů, systém kontroly náklonů či asistent pro rozjezdy do kopce... Už to taky vidíte? To auto je až neuvěřitelně složité a nastavování pro různé povrchy je zmatené. Od defenderu čekám, že bude v první řadě jednoduché robustní auto, které pojede přes hory a přes doly. Přítomnost všech možných moderních fičur z koncernu JLR celkový dojem z auta hodně komplikuje.

Bahno na tebe!

Dostal jsem od Lesů ČR v rámci testování vozu velmi jednoduchý úkol, který starý defender zvládl levou zadní. Pokud to zvládnu, je auto prý použitelné. V lesích nad Čenkovem se pohyboval harvestor a já ho měl jet zkontrolovat. Harvestor je ta věc, co si vezme vzrostlý strom a během minuty z něj udělá kulatiny naskládané u cesty. Má obří široké pásy a nevadí mu v zásadě žádný terén. Vydrží extrémní náklony a zvládne přejet i metrové prohlubně.

Podle příručky mám do tohoto terénu zvolit režim pro bahno a koleje. Už prvních pár metrů mi ale obalí silniční pneumatiky do kluzké a mazlavé krusty. Nechápu, kde bere defender trakci, ale stále jede. Harvestor si před sebou čistí cestu, takže po chvíli mám před levým kolem velký pařez a před pravým vyjetou kolej plnou bláta. Najet špatně na pařez by znamenalo, že se mi celé auto sklouzne doprava přímo bokem do stromu. V tu chvíli jsem ocenil přední kameru, která si pamatuje co viděla a vidíte tak i dění přímo pod vámi.

Když pravou gumou opatrně najedu na pařez, ukazuje grafika infotainmentu boční náklon skoro 30 stupňů. Klíčové teď bude sjet správně do enormního množství mokrého bahna přede mnou, které mi harvestor pěkně rozryl. Dávám redukci, sjedu z pařezu a pod plným plynem se hrabu z bahna. Auto okamžitě zmizí v hnědém dešti. Zadek se trochu vlní, přední náprava se kroutí ze strany na stranu a hledá něco, čeho se chytí.

Má to! Drapne se kamenu, vyhoupne mě o kousek výš a už mám opět nějakým záhadným způsobem trakci na všech kolech. Vyskočím z bahna ven a už jsem u mýtiny. Kusy bahna bubnují do podběhů a já si říkám, že tohle už nikdy dělat nebudu. Přijedu k harvestoru. „Ty vole, jak si se sem dostal?“, říká řidič. Ukážu na auto/kouli bahna, popovídáme si o harvestoru a jedu zpět. Klidnější cestou, kterou by zvládlo i rodinné kombi.

Cena

Land Rover Defender podle pravověrných off-roadistů není nic speciálního. Naštěstí za to ale nechce ani speciální peníze. Jeho cena je přiměřená. I s veškerou výbavou stálo naše testovací auto 2.130.434 Kč. Přes 400 tisíc však dělala příplatková výbava.

Jeep Rubicon, jeden z možných konkurentů s motorem 2.2 CRDi, startuje na částce 1.426.900 Kč, aktuálně však český Jeep dává ještě 110 tisíc slevu. Kvalitou jízdy na běžných silnicích a možností techniky na palubě je však o dva kroky za Britem. Při pohledu na puristický zážitek z řízení však vede Američan.