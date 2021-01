TEST Kia XCeed 1.6 CRDi MHEV a XCeed 1.6 GDi PHEV: Jeden hot a druhý čehý

Crossover Kia XCeed jsem si v roce 2019 oblíbil a dlouho jej považoval za jeden z nejlepších vozů své kategorie. Až do příchodu Fordu Puma jsem ho měl možná nejraději. Čas ale plyne jako voda a než jsme se nadáli, kroutí si korejský crossover na trhu již druhý rok. Nevyhnuly se mu tak jisté modelové obměny. Nově si ho třeba můžete dopřát s převodovkou iMT. Dorazil ale také plug-in hybrid PHEV. Obě novinky jsem vyzkoušel.

Kia Xceed 1.6 CRDi MHEV

Když XCeed vstoupil na český trh, mohli jste si vybrat naftovou motorizaci 1.6 CRDi ve dvou výkonových provedeních (85 a 100 kW). Od aktuálního modelového roku je v nabídce už jen ta silnější a standardně je spárovaná s novou manuální převodovkou iMT ve spojení s mild-hybridem. Za příplatek 40.000 Kč dostanete sedmistupňový automat DCT (od druhé nejnižší výbavy Smart). Otázka je tedy jasná. Co to je ten manuál iMT a jak se s ním žije?

Zkratka iMT znamená intelligent Manual Transmission. Řidič na pohled nic nepozná, pedály jsou pořád tři a vypadají normálně. Jiné je to až za nimi. Spojka zde není hydraulická, ale elektrohydraulická s vlastní řídicí jednotkou. Samotná spojka a pedál mezi sebou nemají mechanickou vazbu, vše se řeší přesnou elektronikou. Tato funkce spolupracuje s mild-hybridním pohonem vozu (MHSG) a v praxi to znamená, že systém dokáže rozepínat spojku sám bez povelu řidiče.

Stane se tak, když jedete z kopečka nebo na rovině uvolníte pedál plynu. Po dalším sešlápnutí plynu či brzdy se motor opět připojí a pokračujete v jízdě dál. Kia a Hyundai toto řešení mají kvůli tomu, že jakožto konvenční výrobci prodávají stále velký podíl vozů s manuálními převodovkami. Každá kapka paliva a gram emisí CO 2 se tedy musí šetřit i zde. Tabulkově motory s touto technologií ušetří až 10 % paliva a sníží se jim emise až o 3 %.

Jaké to je?

S převodovku iMT nelze nastartovat se zařazeným rychlostním stupněm a sešlápnutou spojkou, nejdřív musíte vyřadit na neutrál (tedy v případě, že si parkovací brzdu jistíte ještě zařazením jedničky). Spojka zabírá až nahoře, takže si první rozjezdy musíte trochu trénovat. Osobně jsem pak registroval i rozdíl při běžném přeřazování. Trefit do mírného kopce moment plynulého přeřazení třeba z trojky na čtyřku chce taky cvik.

A jak je to s tím plachtěním? Jedete třeba z mírného kopce a řidicí jednotka dá po chvíli sama povel k rozpojení, zatímco řadicí páka zůstává zařazena ve vybraném převodovém stupni. Systém umí motor i úplně vypnout, a to až do rychlosti 125 km/h, kdy vůz jen plachtí za pomoci 48voltové elektrické sítě. To se mi osobně nestalo, vždy mi jen spadly otáčky na volnoběh, zřejmě vlivem zimních teplot.

Pokud bych měl něco systému vytknout, je to lehká prodleva mezi uvolněním pedálu spojky a tahem motoru. Při rozjezdu z jedničky je to v pohodě a vlastně si toho ani moc nevšimnete, ale ve vyšších rychlostech je to už cítit. Především pak, když nasadíte ostřejší tempo a řadíte ve vyšších otáčkách, kde vám opožděný tah motoru sebere požadovaný švih.

Ještě pár slov o motoru

Motor je svým charakterem spíše kliďas. Čtyřválcová šestnáctistovka dává relativně pohodových 100 kW (136 koní) a 280 N.m točivého momentu. V kombinaci s manuální převodovkou XCeed zrychlí na stovku za 10,6 sekundy a umí jet skoro dvoustovkou.

S hlučností je na tom obstojně, ostatně výrazně chrochtá jen za studena, pak se uklidní a třeba na dálnici ve 120 km/h o něm nevíte. V nízkých otáčkách trochu duní a ve vyšších rychlostech už nemá moc ochotu zrychlovat. Pružný je především v městských a příměstských rychlostech, protože má jako každý srovnatelný diesel temperament hlavně v nižším pásmu otáček.

Obyčejný diesel pro nenáročného uživatele si podle tabulky řekne o pět litrů paliva na sto kilometrů. Velký podíl na této hodnotě má samozřejmě mít i nová funkce převodovky včetně rozšířeného systému start/stop, který je součástí mild-hybridní soustavy a nechává zhasínat motor ještě před zastavením třeba na křižovatce.

Průměrná spotřeba během mých 300 km za volantem činila 5,9 l/100 km. Dálniční přesun z Hořovic na Hlinsko se pak při rychlosti 130 km/h ustálil na sedmi litrech. To není nic moc, řeknete si, dost ale záleží na stylu jízdy. Kolega Honza zvládat bez problémů jezdit za 5,4 l/100 km, ustálené tempo při jízdě večerní Prahou stlačilo spotřebu k pěti litrům.

Resumé MHEV

Pokud chcete v Kie XCeed diesel s manuální převodovkou, automaticky dostanete novou převodovku iMT. Její funkčnosti lze vytknout snad jen pár věcí, předně opožděnou reakci tahu motoru na uvolnění spojkového pedálu a lehké cuknutí při opětovném připojení motoru po tom, co systém z kopce vyřadí. Jinak se s touto konfigurací dá po pár hodinách trénování normálně fungovat. Ještě před vynesením úplného závěru se ale musíme podívat na ekologičtějšího kolegu.

Kia Xceed MHEV: Souhrn cen Základní cena vozidla 444.980 Kč (1.2 T-GDI/88 kW) Cena s testovaným motorem a výbavou 534.980 Kč (1.6 CRDi MHEV/100 kW) Cena testovaného vozidla 729.980 Kč (1.6 CRDi MHEV/100 kW)