TEST Kia ProCeed GT 1.6 T-GDI: Ani ryba, ani rak. Tak co tedy?

Samotné pedály jsou ideálně rozmístěné, takže v náročnějších pasážích ostřejší jízdy není problém s vypnutou stabilizací při brzdění do zatáčky podřazovat s meziplynem jednou nohou a „naštosovat“ si elegantní kombíček do oblouku v lehkém přetáčivém smyku. V řízení sice mnoho citu není, ale podvozek je informativní, nezáludný a ukázkově reaguje na přenosy hmoty, takže si „lift-off oversteer“ opravdu můžete bez větších rizik dovolit i ve vyšších rychlostech. Naladění odpružení si zaslouží pochvalu i za zdařilý kompromis mezi sportovní tuhostí a jízdním komfortem. Ani ve městě a nižších rychlostech není na osmnáctkách protivně udrncaný, ale přiměřeně tuhý.

Krásným detailem jsou zadní LED světla natažená v tenké linii přes celou šíři víka kufru a dodávající punc exkluzivity. Ostatně po jeho otevření uzříte na první pohled dosti mělký zavazadlový prostor, který ale pod podlážkou skrývá několik schránek včetně jedné vysloveně objemné. Na stěhování rozměrných břemen to sice není nejpraktičtější řešení, ale pro každodenní život je možnost poschovávat i relativně velké věci tak, aby při jízdě nepoletovaly po kufru, vlastně dost praktická. Milé je i dělení zadních opěradel v poměru 40:20:40 s výklopným prostředním dílem pro přepravu delších předmětů. Ani co do počtu a rozměrů odkládacích prostorů v kabině není ProCeedu co vytýkat, naopak. Navíc chod krytu schránky před řadící pákou by mohla Kie závidět nejedna prémiová značka.

Kia v katalogu o ProCeedu GT říká, že „prosazuje nové principy výjimečného designu a mění definici sportovního stylu.“ Jde prý o „automobil, který převrací představy o možnostech všestranného využití vnitřního prostoru a zpochybňuje vnímání sportovních výkonů,“ přičemž „nikdy nebudete muset obětovat styl kvůli prostoru“. Ať už to znamená cokoli, z určitého pohledu by se s tím dalo bezvýhradně souhlasit.

Druhá strana mince

Pokud si dosud ProCeed zasloužil za svá pozitiva jen slova chvály, tak nyní obraťme list. Bohužel ani negativ není úplně málo. Předně k té praktičnosti – tou stylový shooting brake opravdu neoplývá. O kufru již byla řeč, tam je uspořádání otázkou priorit. Horší je to, jak ostatně napovídá celková silueta auta, v kabině. Místa pro hlavu průměrně vzrostlého normovaného eurodospělého vpředu je tak akorát, pokud jste vyšší, budete mít problém a to nejeden. Kabina je zkrátka nízká jak vpředu, tak především vzadu.

Skoro by se chtělo použít klišé „vzadu tak akorát pro děti“. Ale to by v tomto konkrétním případě nebyla pravda. Nacpat do ProCeedu dětskou sedačku je tetris pro pokročilé. Stropnice „dynamicky se svažující linie střechy“ je tak nízko, že už jen namontování sedačky s sebou nese řadu problémů, na něž konstruktéři měli myslet, ale evidentně to neudělali.

Etalon mezi dětskými sedačkami Britax Römer King II (používá např. EuroNCAP při nárazových testech, opravdu nejde o okrajový model), který se při montáži do auta překlápí, se zasekává o střechu. Místa není mnoho ani v podélném směru, takže za průměrného dospělého si stejný takový sedne s minimální rezervou pro nohy a mínusovou pro hlavu. Pokud má mít alespoň minimální prostor tříleté dítě v sedačce, bude z předního cestujícího uzlíček.

A nedá mi nezmínit ještě jeden konstruktérský fail. Vyšší postavy, nebo ti, kdo mají raději vyšší pozici za volantem, neuvidí vzad. Ve vnitřním zpětném zrcátku je kvůli zkosení zadního okna a jeho rámu vidět jen krátká výseč za autem. Vůbec nepřeháním, když říkám, že z auta za sebou uvidíte kvůli vzájemné poloze zrcátka a hrany zadního okna maximálně kola, u těch blíže nárazník a pokud vám visí za kufrem, i část světel, což považuji za poměrně zásadní bezpečnostní přehmat. Na druhou stranu vnější zrcátka jsou velká a vidět v nich je skvěle.

Ale což, shooting brake nemá být vzorem praktičnosti, naopak, má to být auta víceméně pro dva a něco málo věcí. Takže zde je asi vše v pořádku. Měl by především dobře vypadat (check) a skvěle jezdit…

Kulisa převodovky je sice přesná, s relativně krátkými drahami, ale pokud opravdu přikládáte pod kotel, začne dávat najevo svoji nelibost. Synchronizace především na trojce přestává stíhat a kulisa zadrhává. Sportovní jízda v pravém slova smyslu obecně není doménou ProCeedu GT. Jakkoli papírové parametry nevypadají spatně a podvozek se chová způsobně i na limitu, fakt, že je pod kapotou nafouknutá šestnáctka, obejít nelze. Že motoru chybí výkonová špička a že hnát ho k červenému poli nemá moc smysl, je dnes spíš standard, ale při ostré jízdě se s každým přeřazením projevuje turbolag a také není úniku před faktem, že ProCeedu s poměrně měkkým uložením náprav chybí samosvor.

Radost z delikátního nájezdu do zatáčky hned za apexem zkazí protáčející se vnitřní kolo, což sice jde částečně za zimním obutím, ale především za průběhem křivek výkonu a točivého momentu a absenci chytrého diferenciálu. Pokud ve své snaze o agresivněji pojatou jízdu vytrváte, vzdají to brzdy. Ač jsou jinak citlivé, dobře dávkovatelné a při svižné jízdě krotí tunu a půl s grácií, pokud opravdu tlačíte na pilu, začnou se poměrně brzy hřát a vadnout.

Ani to by vlastně vzato kolem a kolem nemuselo vadit. Shooting brake není a nemá být supersport, chuligánský hot-hatch, ba ani zběsilý silniční derivát homologační rallyové čtyřkolky. Má to být svižný stylový stroj na dlouhé cesty.

Tak je to tedy GT?

Ony ale ProCeedu GT nesedí ani dlouhé cesty. Hlavním problémem je zpřevodování, respektive stálý převod. Ten je totiž velmi krátký. Díky tomu auto sice umí tabulkově zrychlit z 0 na 100 km/h za solidních 7,6 sekundy, ale má to i své stinné stránky. Chcete-li se vydat na dlouhou cestu, budete pravděpodobně dost jezdit po dálnici a ProCeed už v 80 km/h na šestku točí 2100 otáček. V tachometrových 130 km/h ukazuje otáčkoměr takřka 3500 ot./min. a spotřeba se pohybuje kolem 9,5 litrů, v GPSkových 130 km/h pojedete za deset. Nad čímž by se ještě možná dalo mávnou rukou, nebýt hluku.

Valivý od kol sice také není ani vzdáleně na pochvalu, ale ona sportovní nota výfuku, která sice není nijak charakterní, ale minimálně ve městě je celkem zábavná, začne být úmorná. Poslední pohodová cestovní rychlost je rovných 110 km/h, kdy motor ještě netočí nesmysly, spotřeba se drží do 7,5 l/100 km a výfuk je zticha. Cokoli nad znamená monotónní hučení výfuku (v normálním režimu, sport je ještě horší). Abychom byli fér, je nutno přiznat, že testovací kus byl zcela syrový, s nájezdem necelých 1500 km. I tak vypadala cifra dojezdu 420 km v plně dotankovaném autě jako omyl.

Prvotní domněnka, že algoritmus palubního počítače nejspíš ovlivnil sprint od benzinky, ale rychle padla. ProCeed má 50litrovou nádrž a je poněkud nenasytný. Ve městě si říkal o skoro devět litrů. Pokud se po dálnici plazíte mezi 100 a 110 km/h a po okresce jedete na pana Klobouka, spadne spotřeba na 7,4 l/100 km. V takovém režimu ale nedává moc smyslu pořizovat si „Grand Tourer“.

Chcete-li si užít trochu té dynamiky (dlouho jsme auto netrápili, „sotva zajetý“ motor si to nezaslouží) a především opravdu dynamická jízda nesedí celé osobnosti ProCeedu, vyleze spotřeba na osmadvacet na sto. Což dává dojezd na plnou nádrž hezkých 170 km. Ale především to nestojí za to. Tudíž ne, Kia ProCeed GT není GT v pravém slova smyslu.