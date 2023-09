TEST Kia Proceed GT 1.6 T-GDI (150 kW): Mistr zvuku, váhavý sprinter

Jakožto špičkové provedení má ProCeed GT úplně „plnou palbu“ z hlediska asistenčních a bezpečnostních systémů. Takže zde máme spolehlivě fungující adaptivní tempomat s funkcí stop & go, civilizované vedení v jízdních pruzích, asistent pro podélné i příčné parkování, automatické brzdění při couvání, pokud vůz detekuje jiné přijíždějící vozidlo… Dobrou zprávou je, že asistenční systémy se řidiči nepletou do díla a skutečně mu pomáhají. Chválíme také účinné LED světlomety (v základní výbavě) se spolehlivě pracujícím přepínáním dálkových světel.

V tom mu pomáhá kvazi-vektorování točivého momentu přibrzďováním vnitřního předního kola. Svižná jízda není polohou, v níž by se auto cítilo nepohodlně, ale nepředstavujte si tuto Kiu s akčním šmrncem jako sporťák – ostatně jak praví název, jde o GT, a to hodně povedené s dobrým vyvážením mezi civilním cestováním a rychlejším svezením.

Verdikt: Dobře vybavený univerzál za fér cenu

Povedený styl, sportovní říz bez omezení praktičnosti nebo výrazných kompromisů po stránce komfortu, srozumitelné ovládání, zcela plná výbava – a za 834 tisíc korun? To je nyní v roce 2023 velmi slušná nabídka, rámovaná tradiční sedmiletou zárukou do 150.000 kilometrů. V některých drobných ohledech je znát, že samotný základ auta pochází z poloviny roku 2018, interiéry modernějších aut dnes vypadají trochu jinak.

Dá se to ale brát jako výhoda díky tradičnímu ovládání toho nejdůležitějšího. Výtky jsou dílčí a drobné – dozadu by se hodily USB porty, šiklo by se podrobnější nastavení sportovního režimu a bylo by fajn, kdyby i vrcholná výbava GT mohla mít klasickou rezervu. Rozjezdy by také mohly mít větší říz ve své úvodní fázi. Poměr ceny a hodnoty je ale i tak znamenitý.

Kia ProCeed: Souhrn cen Základní cena vozidla 669.980 Kč (1.5 T-GDi/ 118 kW GT-Line) Cena s testovaným motorem a výbavou 834.980 Kč (1.6 T-GDi /150 kW GT) Cena testovaného vozidla 849.980 Kč (1.6 T-GDi /150 kW GT)

Technické údaje: Kia ProCeed Rok • stupeň výbavy 2023 • GT

Počet válců/ventilů na válec • rozvod 4/4 • DOHC

Typ motoru • zdvihový objem zážehový • 1 591 cm 3

Nejvyšší výkon 150 kW (204 koní)

Nejvyšší výkon při otáčkách 6 000 ot/min

Nejvyšší krouticí moment 265 Nm při 1 500 až 4 500 ot/min

Zrychlení z 0 na 100 km/h 7,5 s

Nejvyšší rychlost 225 km/h

Převodovka: způsob řazení • počet stupňů dvouspojková • 7 stupňů

Zákl./max. objem zavazadlového prostoru 594 l • 1 545 l

Objem palivové nádrže 50 l

Hmotnost: provozní • celková 1 544 kg • 1 900 kg

Prům. spotřeba: komb. 6,8 l/100 km

Rozvor náprav 2 650 mm

Rozchod kol: vpředu • vzadu 1 555 mm • 1 563 mm

Rozměry: délka × šířka × výška 4 605 × 1 800 × 1 422 mm

Základní výbava: Šest airbagů, litá 18palcová kola, full LED světlomety, dojezdová rezerva, automatická dvouzónová klimatizace, bezklíčové odemykání a startování, 10,25palcová integrovaná navigace, zadní parkovací kamera, audio JBL, digitální přístrojový štít, tempomat s omezovačem rychlosti, sportovní sedadla Recaro, vyhřívaná přední i zadní sedadla a volant, elektronická parkovací brzda, sledování slepého úhlu, hliníkové pedály, upozornění na přijíždějící auta v příčném směru, parkovací senzory vpředu vzadu, inteligentní parkovací asistent a další.

Volitelná výbava: Lak Stříbrná Lunar (15.000 Kč).