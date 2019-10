TEST Jeep Wrangler Unlimited 2.2 CRD AWD Sahara: Hodinky s vodotryskem

Radosti Velmi solidní prostornost kabiny i kufru Promyšlené detaily, dobré zpracování a materiály I „vyměklá“ verze Sahara umí v terénu neskutečné věci Minimum kompromisů v každodenním životě Unikátní možnost vyrobit si za pár minut plážovou buginu… Starosti … a pak se modlit, aby nepršelo, střechu si s sebou totiž nevezmete Motor není z nejkultivovanějších moderních dieselů Designové závlačky kapoty otevře a do motoru nahlédne kterýkoli kolemjdoucí Není to úplně levná hračka 9 /10

Také jste vždycky chtěli praktické rodinné auto, které by ale bylo třeskutě cool, umělo zároveň v pohodlí odbýt dlouhé cesty po dálnici i se vydrápat na Sněžku… a taky aby bylo kabriolet? Vlastně ne kabriolet, ale plážová bugina, protože tu jste prostě vždycky potřebovali?! Nehledejte, protože jste právě našli.

Odpovědí je Jeep Wrangler generace JL, konkrétně verze Unlimited Sahara. Pokud máte pocit, že Wrangler byl přece odpovědí na všechny tyto otázky vždycky, nenechte se mýlit. Teoreticky ano, prakticky však neměl opravdu pádnou odpověď ani na jednu. Možná s výjimkou té Sněžky a cool faktoru, abychom byli fér. Nová generace JL hraje na první pohled na stejném hřišti, ve skutečnosti je to ale jiná liga, vlastně úplně jiný sport.

Automobilky si svá dědictví opečovávají a čas od času je opráší, protože nostalgické vlny se cyklicky vracejí a retro prodává. Jeep má trochu jiný přístup. Wrangler není retro, prostě jen vypadá v podstatě stále stejně. Ono „jen“ je ale v hodně velkých uvozovkách. Protože dostat v době všemožných nárazových testů, povinných asistenčních systémů, a především absurdních emisních požadavků na silnici nové auto, které laik nerozezná od minulé či předminulé generace, je prostě frajeřina už samo o sobě.

O to větší, když jde o poctivý off-road na rámu a když i ta předminulá generace více než nápadně připomíná předchůdce z poloviny 70. let. Pokud by ale to auto bylo špatné, byla by to frajeřina samoúčelná. Wrangler JL je ale kromě off-roadu, praktického rodinného vozu a plážové buginy i… prostě dobré auto.

Wrangler se od konce 80. let snažil najít odpověď na všechny možné požadavky. A byť se mu místy i dařilo, spíš to byl takový automobilový Frankenstein. Nová generace na ně prostě odpovídá. Již není Frankensteinem, ale moderním Bondem automobilového světa – umí skoro vše, umí to dobře, a navíc u toho dobře vypadá. Klasický Bond uměl úplně vše, uměl to nejlépe a vypadal u toho dokonale. Jakkoli je JL vážně dobrý, hot-hatch s ním na okresce neproženete, nakládání zavazadel do kufru s dvojitým otvíráním není nejpraktičtější a ten přední nárazník vypadá… asi tahle, leckdo tvrdí, že Daniel Craig také připomíná spíš imigranta ze sovětského svazu než britského gentlemana.

Generační skok

Interiéry amerických aut obecně většinou za evropskými materiálovými, dílenskými a ergonomickými standardy lehce zaostávají. Navíc u Jeepů jsou nezřídka terčem kritiky a co si budeme namlouvat, koncernový Fiat v tomto ohledu také na špičku nepatří. Vzpomínka na plasty z přetavených maršmelounů v minulých Wranglerech také zavdávala prostor k obavám, společně s faktem, že off-roady a pick-upy v tomto ohledu vesměs také mívají co dohánět. Omyl. Nový Wrangler je vyrobený festovně, ale i kulturně. Z materiálů, které by mu nejeden terénní i SUV pobratim mohl závidět.

Kabina s čalouněnou palubní deskou, koženými sedadly, 8,4palcovým displejem infotainmentu (paket Overland) a hardwarovými tlačítky pro všechno důležité je nejen funkční, ale i příjemná, pohodlná a veskrze odpovídající cenovce auta. Navíc v ní najdete spoustu i vtipných detailů, které ukazují, že zde se velmi pečlivě přemýšlelo a vyvíjelo. Mimochodem, zásadní funkce mají nejen své ovladače, ale celá řada je jich replikována v menu infotainmentu, a to i několikrát na různých místech. Zní to sice jako past, ale ve skutečnosti jde o velmi šikovné řešení, které je v každodenním soužitím s autem mimořádně praktické. Ostatně i displej v kapličce přístrojů má sice jinou logiku ovládání a sdružení informací, než je v Evropě obvyklé, ale i zde jde o řešení maximálně funkční.

Další body sbírá interiér za praktičnost. Pohled na atypicky plochou palubní desku a krátký sloupek volantu, ploché dveře a integrovaný střešní rám pod odnímatelnými panely věstí ergonomické kompromisy, opak je ale pravdou. Kompromisy nehledejte, i tady vývojáři evidentně piplali detaily. Výsledkem je, že ani malí ani velcí nebudou mít problém se pohodlně usadit a najít si ideální pozici. Interiér je maličko užší a dveřní panely ploché, čehož si sice nejspíš všimnete, ale v praxi to ničemu nevadí (kdo jel někdy Defenderem, ten zde bude řičet blahem). I za vysokého řidiče si bez problému sedne vzrostlý dospělý, a dokonce i do kufru, jehož část zabírá subwoofer, se vejde naprosto dostatečné množství věcí. Nebo obě targy a trochu věcí.

Z Wrangleru je dokonce i velmi dobře vidět, čemuž se při pohledu na jeho tvarosloví těžko věří. S parkováním navíc pomohou kamery, senzory a vynikající rejd vyplývající z konstrukce nápravy. Rozmazlovat vás budou i tradičně americky výkonné vyhřívané sedačky a neméně žhoucí volant. Kromě všudypřítomných siluetek druhoválečného Willisů potěší i nemálo důkazů hračičkovství vývojářů. Například při loadovaní navigace či „off-road pages“, v nichž najdete veškeré informace relevantní pro jízdu v terénu i provozní data. Místo tradičních progress-barů nebo blikajících teček vás Wrangler pobaví hláškami jako „Možná se ztratíte, ale nikdy nezapadnete“. Miloučké.